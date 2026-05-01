Valverde: "No me puedo poner en plan poético, vamos a dejarnos de historias"

El técnico del Athletic no quiere valorar a su posible sucesor ni hacer balance de la temporada ni de su etapa en el banquillo porque, recuerda, el trabajo aún no ha terminado

Ernesto Valverde no está para romanticismos ni nostalgias. El técnico del Athletic insiste en que la permanencia todavía no está cerrada y quiere lanzar una y otra vez ese mensaje de alerta que en Lezama nadie parece comprarle. Mientras los medios de comunicación miran al futuro pensando en su sustituto, Edin Terzic, y le preguntan al 'Txingurri' por sus sensaciones en estas últimas semanas como entrenador del equipo, él contesta con seriedad y recordando que ya habrá tiempo de ponerse poéticos, que ahora lo importante es cerrar la temporada lo mejor posible y, por supuesto, atar cuanto antes la salvación.

No quiere oír hablar de su sucesor

El preparador extremeño compareció en la previa del derbi ante el Alavés con el foco puesto exclusivamente en lo que queda por delante. Quince puntos en juego, opciones de Europa intactas y ningún espacio para distracciones. Ni siquiera para hablar de su futuro o de un posible relevo en el banquillo rojiblanco.

Así, cuestionado por el nombre de su hipotético sucesor, el técnico del Athletic fue claro y evitó entrar en cualquier debate. "No puedo decir nada porque el club no ha anunciado nada. Con lo que tenemos nosotros que jugarnos, nada que decir..., no puedo comentar nada si no lo anuncia el club", comentó con una respuesta claramente medida.

Alcanzará los 500 partidos como entrenador

El Athletic se juega mucho en Mendizorroza y Valverde no quiere perder el norte. Ni siquiera en una semana especial para él, en la que alcanzará los 500 partidos como entrenador. "Es una cifra importante y no niego que a veces la he tenido en la cabeza. Ahora lo que siento es responsabilidad, esto no ha terminado, no me puedo poner en plan poético, tenemos que ganar mañana, vamos a dejarnos de historias", explicó, dejando claro que no hay espacio para la nostalgia. Al menos por ahora.

Su discurso sigue girando en torno a competir y seguir empujando hasta el final. "Es perseverar en determinadas cuestiones, el grueso es ceñirme a eso, y empujar, empujar siempre. Queremos mirar hacia arriba", añadió, marcando la hoja de ruta de un equipo que no renuncia a nada en este tramo final.

Su discusión con Nico Williams

En el plano individual, uno de los nombres propios volvió a ser el de Nico Williams, con quien se le vio discutir en la banda en el último partido en el Metropolitano. El técnico restó importancia a sus conversaciones con el jugador, tanto las que se han producido en Lezama como en el estadio colchonero. "No especialmente, sí el otro día no cuadró antes de lo que habíamos hablado en el descanso porque no me había explicado bien. Hablo como con cualquier otro. Nico es importantísimo, a veces la gente quiere que tenga más acierto", comentó.

Sancet, Sannadi...

También se detuvo en la figura de Oihan Sancet, que viene de perder protagonismo en las últimas jornadas. Valverde no escondió que espera más de él, aunque siempre dentro de un contexto competitivo. "Esperamos lo mejor de cada jugador, la necesitamos. Hasta ahora hemos hecho unos buenos partidos, otros no tan buenos y esperamos lo mejor de lo que tienen, que es mucho", señaló. En esa misma línea, también habló de Sannadi y de su ausencia en las últimas convocatorias. "Se ha recuperado bien, pero es optar por otros jugadores, no pasa nada", apuntó, restando importancia a su situación.

Además, quiso normalizar la exigencia diaria con sus futbolistas. "Me aguantan todo lo que les digo", reconoció con cierta naturalidad, reflejando la relación directa que mantiene con el vestuario. Y fue un paso más allá al hablar de la competencia interna. "Si no lo da, hay otro que sí, la competencia está ahí. El que tiene más datos es el entrenador y él está bien, para darnos cosas", explicó, dejando claro que las decisiones responden al rendimiento y al momento de cada jugador.

Por último, Valverde analizó uno de los aspectos que ha generado debate en las últimas semanas, la dificultad del equipo para arrancar los segundos tiempos, una situación que volvió a repetirse ante el Atlético. "Tuvimos un plano de la primera vuelta encajando goles después del descanso, pero esta segunda vuelta no lo veo tan claro, salvo en el Metropolitano que fue así y tuvimos un desajuste en el gol", explicó.

Tiene a todos disponibles

Su Athletic continúa preparando el derbi en Mendizorroza con la necesidad de reaccionar tras la derrota en el Metropolitano. La buena noticia es que todos los jugadores están disponibles y trabajando con normalidad, algo clave a estas alturas del campeonato, cuando cada detalle cuenta en la lucha por volver a competiciones continentales.

Entre ellos también está Beñat Prados, que se perdió algunos de los últimos entrenamientos por molestias pero que ya ha regresado con total normalidad al trabajo común. El centrocampista lleva semanas entrenando junto al resto tras dejar atrás su lesión de ligamento cruzado, aunque todavía no ha entrado en ninguna convocatoria. La idea es ir con cautela en su vuelta, sin forzar plazos, aunque no se descarta que pueda tener minutos antes de que termine la temporada.