Guruzeta admite que la salida de Ernesto Valverde afecta "poco"

El delantero del Athletic Club ha destacado que la plantilla se olía el adiós de Ernesto Valverde y que su marcha ha afectado "poco" en cuanto a los resultados obtenidos

La salida de Ernesto Valverde no pilla por sorpresa a los jugadores del Athletic Club. La plantilla, según ha relatado Guruzeta, ya se olía la marcha del entrenador rojiblanco. Cuando el club y el técnico anunciaron que no iban a prorrogar el contrato, la noticia no supuso un drama en el vestuario del Athletic que quiere despedir con todos los honores al 'Txingurri' Valverde.

Guruzeta ha admitido que que la salida de Ernesto Valverde afecta "poco", hablando de resultados, al Athletic Club, puesto que los resultados, esta temporada, no estaban siendo especialmente positivos. "Poco. No lo sabíamos al cien por cien pero nos lo podíamos oler un poco. En cuanto a resultados poco. Seguimos igual que al principio con él. Los resultados no nos están acompañando, ojalá estuviéramos un poco mejor. Solo nos queda mirar al partido del sábado, ganar y afrontar los cuatro partidos que quedan lo mejor posible", destacó en Onda Cero.

"Para mí es una leyenda, el mejor entrenador que hemos y he tenido y ha tenido el club. Lo ha demostrado temporada tras temporada, una pena su marcha. Con él estamos súper contentos, hemos hecho cuatro años quitando este muy buenos, pero ojalá lo termínenos bien por él. Darle las gracias, ojalá tengamos un final bueno. Ernesto es un atheticzale más y eso se nota. Lo sufre como cualquier aficionado de la grada, le estamos muy agradecidos", especifica el delantero del Athletic Club que subraya que la mejor manera de despedirse del técnico es "entrando en Europa".

Guruzeta acerca de su temporada en el Athletic Club: " En lo personal estoy acertando bastante"

Sobre su temporada, Guruzeta subraya que está "acertando bastante". El delantero suma 16 goles, igualando su mejor registro goleador en una sola temporada. "Sensación no muy buena. No me gusta perder, no me gusta la sensación que llevamos durante todo el año de dar ese paso para ganar y engancharnos arriba y no conseguirlo. Cuando haces gol y no ganas te vas jodido a casa. En lo personal estoy acertando bastante, pero en lo colectivo nos está costando. Nunca me pongo ninguna cifra, obviamente superar lo de los años anteriores. Ojalá pueda sumar todos los goles posibles para lograr los objetivos".

"No tenemos que pensar más allá que en el partido del sábado, pero somos conscientes de que está muy cerca, lo tenemos ahí", sentencia en torno al objetivo europeo del Athletic y del propio Guruzeta.