Un nuevo contratiempo eleva a tres las bajas en el Betis para recibir al Oviedo

Ángel Ortiz, Marc Bartra, Junior Firpo, Pablo García y los cinco apercibidos de sanción -cuatro de ellos futbolistas muy importantes en los esquemas de Pellegrini- acaparan protagonismo a cuatro días de un nuevo encuentro liguero en el Estadio de La Cartuja

El Real Betis ha completado en la mañana de este miércoles su segundo entrenamiento de una semana que arrancó este pasado martes, después de haber gozado de tres días de descanso tras el empate del viernes contra el Real Madrid, y que concluirá en la tarde del próximo domingo con la visita al Estadio de La Cartuja del colista, el Real Oviedo. Para este encuentro, correspondiente a la jornada 34 de LaLiga EA Sports, Manuel Pellegrini tendrá la baja segura de Marc Bartra, nuevo inquilino de la enfermería, y está pendiente de la evolución de los dos futbolistas entre algodones, Ángel Ortiz y Junior Firpo; así como del híbrido Pablo García.

Bartra y Junior no estarán en el Betis - Oviedo; Ángel Ortiz vuelve a lesionarse

En la vuelta al trabajo del Betis para comenzar a preparar el duelo contra el Oviedo, Marc Bartra saltó el terreno de juego de la Ciudad Deportiva Luis del Sol junto al resto de sus compañeros; pero después de asistir a la charla de Pellegrini con la que comenzó la sesión matinal, se retiró al gimnasio para ponerse en manos de los recuperadores de la entidad.

Apenas unos instantes después de concluir la práctica, fue publicado un parte médico confirmando que sufre una fascitis plantar en su pie derecho que el propio central catalán reconoció que le obliga a decir adiós a la temporada. Lógicamente, este miércoles ha vuelto a ausentarse y todo apunta a que no será el único que vea el partido desde la grada.

Junior Firpo se ha ejercitado por segundo día consecutivo, tras estar casi un mes parado por una nueva lesión muscular que sufrió en la 'Ventana FIFA' de finales de marzo jugando con la selección de la República Dominicana; pero de momento sólo trabaja de manera parcial y se antoja precipitado pensar que pueda entrar en la convocatoria ante el Oviedo. Distinto parecía el caso de Ángel Ortiz, pero unas molestias en el entrenamiento del martes le han convertido en la segunda ausencia en la mañana de este miércoles y está a la espera de conocer los resultados de las pruebas médicas.

El carrilero extremeño había enlazado varios entrenamientos al mismo ritmo que el resto de sus compañeros, tras encadenar 10 días de progresiva readaptación y puesta a punto para volver al ritmo de competición que tenía cuando sufrió una subluxación en su hombro derecho en la visita de hace cinco semanas al Athletic Club. Este contratiempo le vuelve a frenar y pone en seria duda una vuelta a la convocatoria que se daba por segura.

La duda de Pablo García y los cinco apercibidos de sanción que tiene el Betis

Al margen de lo que deparen los próximos días con los inquilinos de la enfermería, otra duda para el choque contra el conjunto carbayón sería la del canterano Pablo García, ya que el Betis Deportivo tiene una importantísima cita en casa contra el Antequera CF en su apurada lucha por la salvación en el Grupo 2 de Primera Federación.

Eso sí, este trascendental partido en Los Bermejales comenzará a las 18:30 horas del sábado y el primer equipo no juega su compromiso liguero en La Cartuja hasta justo 24 horas después. Por normativa, el de Alcosa perfectamente podría hacer 'doblete' otra vez y ser citado por Manuel Pellegrini después de haber jugado el día anterior con el filial de Dani Fragoso. En las últimas horas su nombre ha vuelto a ser noticia por ese fuerte interés del Ajax en hacerse con su fichaje, desvelado por ESTADIO Deportivo y contrastado con todas las partes implicadas.

En el apartado disciplinario, el entrenador chileno no lamenta ningún contratiempo por sanción, aunque cinco de sus futbolistas se encuentran apercibidos y se perderán la visita a la Real Sociedad del domingo 10 de mayo en caso de ver una tarjeta amarilla en el choque contra el Real Oviedo. Además, alguno de ellos son futbolistas básicos en los esquemas del Real Betis, como el goleador Cucho Hernández, los recién recuperados Sofyan Amrabat y Giovani Lo Celso o el comodín Aitor Ruibal. El quinto amenazado es el Chimy Ávila.