Malas noticias para el Betis: Bartra se pierde lo que resta de temporada

El club verdiblanco ha publicado el parte médico con los resultados de las pruebas practicadas al central catalán después de pedir el cambio en el choque del pasado viernes. Sin duda, una baja sensible para Manuel Pellegrini

Mala noticia para el Real Betis, que ha confirmado lo que invitaban a presagiar los gestos de contrariedad de Marc Bartra cuando pidió el cambio en el choque liguero del pasado viernes ante el Real Madrid: el central catalán sufre una lesión en la planta de su pie derecho que le obligará a perderse las cinco jornadas que faltan para que concluya la temporada 2025/2026.

De este modo, el técnico Manuel Pellegrini se queda solo con Diego Llorente, Natan de Souza y Valentín Gómez para formar en el eje de la zaga en esta recta final de curso, en la que Bartra ingresa ahora en una enfermería que estaba a punto de vaciarse después de las recuperaciones de Giovani Lo Celso e Isco Alarcón, que ya han reaparecido sobre el terreno de juego en los últimos choques, así como las Ángel Ortiz, que se ejercita con el grupo desde la semana pasada tras una luxación de hombro, y Junior Firpo, que tras volver de jugar con su selección con un problema muscular este miércoles ha trabajado de manera parcial con el grupo en la vuelta al trabajo del equipo.

El Betis publica el parte médico de Marc Bartra: tipo de lesión y tiempo de baja estimado

"Marc Bartra se ha sometido a pruebas médicas por los servicios médicos del club después de tener que retirarse del último partido de liga ante el Real Madrid por unas molestias en el pie derecho. Tras los exámenes, se confirma que presenta una lesión parcial de la fascia plantar del pie derecho", explica un comunicado publicado por el Real Betis con el parte médico del central catalán, sin mojarse sobre plazos estimados para su vuelta a las alineaciones.

"Su reincorporación al grupo dependerá de la evolución del proceso", detalla de manera escueta el escrito de la entidad verdiblanca. Como ocurre, por ejemplo, con la pubalgia que viene padeciendo Antony dos Santos, la fascitis plantar que padece Bartra es una dolencia que, salvo en casos muy graves, no suele ser del todo incapacitante pero condiciona muchísimo el rendimiento del futbolista.

La intensidad física causa mucho dolor, pero el reposo absoluto también agudiza los síntomas. Para estar al cien por cien necesitará al menos un mes y medio, cuando para el final de la temporada 2025/2026 le quedan menos de cuatro semanas. Según los especialistas consultados por ESTADIO Deportivo, en la gran mayoría de los casos se opta por seguir un tratamiento conservador que implica un periodo mínimo de entre dos a cuatro semanas sin dejar de ejercitarse pero evitando impactos, carreras o golpeos fuertes.

Luego haría falta una segunda fase de la recuperación -aproximadamente con los mismos plazos- para consolidar la mejoría con una readaptación progresiva. No en vano, insistiendo en que no incapacita al deportista, los profesionales explican que las molestias suelen permanecer en torno a tres meses y que, sólo en aquellas situaciones que excedan esos tiempos suele ser recomendable estudiar una intervención quirúrgica.