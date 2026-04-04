Pellegrini alerta sobre la situación de Antony: "No está en condiciones de jugar los 90 minutos, hay que llevarlo con cuidado"

El preparador chileno ha lamentado la falta de puntería en un partido donde ha destacado la capacidad del equipo para crear ocasiones ante un rival que "se encerró muy bien"

Manuel Pellegrini, técnico del Real Betis, ha atendido a los medios de comunicación tras el empate ante el Espanyol en la tarde de hoy en La Cartuja, un empate que sabe a poco para el vestuario verdiblanco, tal y como ha reconocido el chileno en rueda de prensa.

"Semana tras semana, hay que intentar sumar la mayor cantidad de puntos posible. Como usted dice, desgraciadamente estos últimos cuatro partidos en casa los hemos empatado los cuatro, que son puntos que uno normalmente considera perdidos. Quedan ocho partidos más, 24 puntos, que hay que jugarlos cada uno como una final. Si usted me lo dice a día de hoy, es poco lo que puedo recriminar al equipo. Tuvimos mucha posesión, tuvimos remates peligrosos y varios a portería. Ellos no llegaron a nuestra portería, pero las ocasiones hay que convertirlas. No las convertimos y dejamos escapar dos puntos aquí en casa", ha explicado.

Le cuesta ganar en LaLiga al equipo

"Yo vi que creamos seis o siete ocasiones de gol muy claras ante un equipo que estaba encerrado atrás, a través del funcionamiento colectivo, a través de entradas de segunda línea, centros atrás, tiros al palo. Así que creo que, a día de hoy, lo vuelvo a reiterar, si uno pudiera recriminarse algo, como sucedía en los partidos anteriores, creo que tuvimos muy pocas llegadas en los empates que hemos tenido aquí. Hoy día creo que tuvimos llegadas, tuvimos ocasiones, tuvimos muchísima seguridad defensiva. Así que tenemos que intentar mejorar la definición, que es lo que hoy día, desgraciadamente, no pudimos tener. Seguimos inmersos en dos competiciones, estamos en la Europa League también, así que no creo que haya, por lo menos a día de hoy, mucho reproche de mi parte para el equipo".

Debe elevar el Betis sus prestaciones en lo colectivo

"Un equipo como el Betis hoy día, que se crea seis o siete ocasiones de gol claras contra un Espanyol que estaba metido solamente en su área, hace un trabajo colectivo importante, no son individualidades. Desgraciadamente esas ocasiones, como acabo de decir, no las finiquitamos. Estuvimos atacando durante 90 minutos, con mayor o menor creatividad, con mayor o menor espacio, pero defensivamente tampoco el Espanyol tuvo ninguna ocasión. Así que yo creo que, colectivamente, tenemos que intentar mantener lo que se hizo hoy día, la tranquilidad y la precisión en las ocasiones que se crean. Es imposible crearse 15 o 20 ocasiones por partido. Encontramos un rival que se encerró muy bien, nos faltó la definición en los momentos en que tuvimos las oportunidades, fueron dos puntos importantes en casa. Pero seguimos quintos, seguimos inmersos, ahora tenemos que meternos en la Europa League, vamos a seguir jugando domingo o jueves. Así que, personalmente, creo que no tengo mucho reproche al partido de hoy, siempre considerando que un empate en casa va a ser siempre malo, y mucho más cuando hemos tenido cuatro empates seguidos. Pero hay empate y empate, y hoy día, por lo menos, creo que fue mejor que lo que veníamos haciendo en los partidos anteriores".

Las pérdidas de tiempo del Espanyol

"Las estadísticas es lo que dicen, pero no tengo nada que recriminarle al Espanyol. Ellos han venido a sacar un resultado, se encerraron atrás. Entonces, a lo mejor, como dije, no nos permitieron tener más ocasiones, pero las ocasiones las creamos. Por eso no estoy tan disconforme ofensivamente ni tan disconforme defensivamente, porque tampoco nos crearon ninguna ocasión, ante un equipo que además tiene jugadores importantes en ataque. Así que lo del tiempo, la demora, bueno, hay un árbitro que está de por medio, pero no creo que haya sido tampoco la causa del empate. La causa del empate fue que tuvimos las ocasiones, hasta tiros en los palos, y no pudimos concretarlas".

El larguero de Pablo García

"Siempre todo se puede entrenar, pero la presión del día del partido es distinta. Yo creo que no solamente la de Pablo García, tuvimos una a bocajarro en el primer tiempo, tuvimos también tres o cuatro entradas muy peligrosas de Pablo Fornals con centros atrás, con la atajada del portero. Pero hay días en que, desgraciadamente, el balón no entra. Pero yo creo que el equipo va a seguir una línea que nos ha permitido hasta el momento seguir quintos en la liga cuando quedan ocho partidos, seguir en la Europa League. Tenemos que ir a buscar la clasificación ahora a Braga, intentando mejorar en todo, tanto defensivamente como ofensivamente, y también en los rendimientos individuales. Así que tenemos un plantel que es el encargado de intentar mantener vigentes las dos competiciones y, a través de eso, tenemos que tratar de seguir avanzando".

El Braga

"Es difícil saber qué partido se va a encontrar uno, pero por la característica del Sporting de Braga, me parece que es un equipo que ataca, un equipo que juega ofensivamente, que tiene muchísima posesión de balón. Así que tenemos que estar muy intensos en la recuperación, que creo que fue una de las cosas que hicimos bien hoy día: recuperamos muchos balones. Así que, en principio, no creo que vaya a ser un partido de estas características. Tenemos que tener buena recuperación de balón, tenemos que estar muy atentos ofensivamente porque el Sporting de Braga es un equipo ofensivo".

Estado físico de Antony

"Yo creo que es un todo. Primero, es un tema físico, porque no entrena Antony todos los días. Segundo, que tiene una pubalgia y que, si lo hacemos jugar 90 minutos, le cuesta mucho recuperar para el partido siguiente. Tercero, esa misma pubalgia todavía le da algunas molestias, pero uno siempre espera que haga cosas decisivas como hace él. Pero lo tenemos que seguir llevando con mucho cuidado y no creo que esté en condiciones de completar 90 minutos, como yo digo, porque eso limita mucho para el partido siguiente. Pero es un jugador que, dentro de un funcionamiento ofensivo, también nos dio otras alternativas".

Antony, ¿muy limitado para lo que viene?

"Muy limitado no lo veo, porque si no, no jugaría. No tiene limitaciones. Esta semana, especialmente esta semana que fue de parón, tuvo sobre todo la primera semana un trabajo especial con los preparadores físicos para intentar seguir mejorando esa pubalgia, que le puede durar mucho tiempo, o ver si tratamos de acortar los plazos. Así que hay que buscar la manera de intentar sacarle mejor rendimiento, pero, como ya dije, hay que llevarlo con mucho cuidado porque es una lesión que, si no es complicada, limita mucho en el esfuerzo físico, sobre todo en los minutos de más cansancio".