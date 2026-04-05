Edu Expósito responde a las acusaciones del Betis por las pérdidas de tiempo: "Pues normal"

El atacante del Espanyol respondió a Álvaro Valles, que opinó que el Espanyol fue a La Cartuja "a rascar un punto" con muchas pérdidas de tiempo: "También nosotros jugamos contra rivales que pierden tiempo"

El Espanyol rascó un empate en su visita a La Cartuja, un partido en el que el conjunto espanyolista se mostró, quizás por la necesidad de cortar su mala racha, más defensivo que en otros encuentros y con la clara sensación de que daban por bueno el empate conforme avanzaba la segunda parte.

De hecho, los hombres de Manolo González supieron jugar inteligentemente con el reloj, tanto que el colegiado del choque, Guillermo Cuadra Fernández, tan sólo añadió cuatro minutos a los 90 reglamentarios, lo que provocó el enfado de la afición verdiblanca. Al término del partido, se le preguntó por eso mismo tanto a Pellegrini como a Álvaro Valles, quienes dieron su opinión.

"Las estadísticas es lo que dicen, pero no tengo nada que recriminarle al Espanyol. Ellos han venido a sacar un resultado, se encerraron atrás. Entonces, a lo mejor, como dije, no nos permitieron tener más ocasiones, pero las ocasiones las creamos. Así que lo del tiempo, la demora... hay un árbitro que está de por medio, pero no creo que haya sido tampoco la causa del empate. La causa del empate fue que tuvimos las ocasiones, hasta tiros en los palos, y no pudimos concretarlas", decía el técnico chileno.

Sí que fue más directo Valles, dejando claro que el Espanyol no vino a ganar. "Desde el principio ellos han venido a rascar un punto. Se ha visto clara la demora de saque de puerta continua desde el primer minuto. El juego de ellos ha sido esperarnos y buscar una contra que les diera ese gol, pero ante todo el objetivo de ellos era no perder. Lo han conseguido", explicaba el portero.

La respuesta de Edu Expósito

También pasaba por la zona mixta de La Cartuja el perico Edu Expósito, quien respondió a Valles cuando le preguntaron por esas palabras. "¿Pérdidas de tiempo? Pues normal, al final tenemos que coger aire, era muy complicado hoy. También nosotros jugamos contra rivales que pierden tiempo y hoy también les han pitado muchas faltitas a ellos que yo creo que no eran faltas, faltas. Así que a nosotros no nos han dado tanto oxígeno y tenemos que cogerlo de donde sea", aclaraba el atacante blanquiazul, que valoraba el punto obtenido.

"Nos da muchas cosas porque al final venimos de no ganar y es un punto contra un rival muy potente que al final nos daba mucha vida. Nos ha costado un poco a la hora de finalizar alguna jugada más pero muy contentos. Portería a cero y a continuar".

"Llevamos muchos meses sin ganar como para no querer ganar. Pero al final es que nosotros también tenemos que jugar a nuestro juego. Tenemos un rival enfrente muy bueno que seguramente va a hacer las cosas muy bien en Europa League y ojalá así sea, es un equipo español. Pero hoy veníamos con la necesidad de sacar lo que sea y nos llevamos un punto muy valioso para nosotros", zanjaba el catalán sobre el plan del Espanyol ante el Betis.