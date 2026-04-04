Valles apunta al plan del Espanyol: "Desde el principio ellos han venido a rascar un punto"

El meta verdiblanco ha analizado el empate ante los pericos, un partido del que ya pasa página para mirar a la Europa League; Altimira también hizo su valoración

Álvaro Valles, portero del Real Betis, ha atendido a los medios de comunicación en la zona mixta del Estadio de La Cartuja, donde ha valorado así el empate cosechado ante el Espanyol en la tarde de hoy. "El equipo ha estado muy bien en líneas generales y ellos han creado pocas ocasiones. El equipo ha tenido bastantes y al final no se ha podido dar ese gol que tanto queríamos, pero a seguir. Tenemos que sacar las cosas positivas y a por el miércoles, que es algo que nos hace mucha ilusión a todos", ha reconocido el meta verdiblanco.

Sobre el hecho de el que Betis acumule seis partidos sin ganar en LaLiga, Valles ha dicho: "En el fútbol y en la vida existen rachas, buenas y malas. El equipo ha hecho todo lo posible por revertirla hoy, hay que quedarse con lo bueno. Defensivamente hemos estado impecables, ha sido un gran partido de todos, nos ha faltado finura en los últimos metros. Con este nivel de intensidad, actitud y juego, pronto llegará la victoria".

Pese a todo, el Betis sigue conservando la quinta plaza, aunque sus perseguidores pueden recortarle puntos. Hoy lo hizo la Real Sociedad y este domingo podría hacerlo el Celta en caso de ganar. "Todos aprietan, todos se juegan algo, pero seguimos dependiendo de nosotros mismos, es lo que buscamos, que sigamos dependiendo de nosotros mismos, también en Europa. Nos queda un mes y medio muy bonito. Tenemos mucha ilusión por avanzar en Europa y lograr la quinta plaza, que está cerca de ser puesto Champions", ha expresado.

Sobre las pérdidas de tiempo del Espanyol, Valles ha sido claro: "Desde el principio ellos han venido a rascar un punto. Se ha visto clara la demora de saque de puerta continua desde el primer minuto. El juego de ellos ha sido esperarnos y buscar una contra que les diera ese gol, pero ante todo el objetivo de ellos era no perder. Lo han conseguido".

Por último, Valles ha hablado de lo que supone jugar unos cuartos de final de la Europa League: "Para nosotros, la ilusión es muy grande. Estamos haciendo historia en el club en Europa. Queremos llegar a una nueva final. Sería increíble. Todo pasa por sacar buen resultado en Braga y defender la eliminatoria a muerte en casa. Vamos con esa ilusión a Portugal".

Altimira lamenta no haber aprovechado las ocasiones

Otro futbolista del Real Betis como Sergi Altimira ha atendido a los medios oficiales del club verdiblanco, para los que ha lamentado el punto cosechado. "Es una pena. Hemos tenido varias ocasiones para meter al menos un gol, pero no ha podido ser. Toca seguir", ha admitido el catalán, que apuntó a la falta de puntería como el motivo de no haber conseguido los tres puntos: "No nos gusta no ganar, pero me preocuparía si no tuviéramos las ocasiones. La pelota no quiere entrar. Hay que seguir mejorando para que entre de nuevo y ganar otra vez".

Sobre la lucha por la quinta plaza, que se puede apretar tras esta jornada, el centrocampista se mostró claro. "Los de abajo aprietan y hay que ganar como sea. Hemos tenido ocasiones, toca seguir porque esto no para", dijo el verdiblanco, que valoró así su partido en lo personal: "Muy bien. Venía a muy buen nivel. La confianza que da el míster hay que aprovecharla para que mi juego fluya y ayudar al máximo al equipo".Por último, Altimira miró ya al partido del miércoles en Braga: "Tenemos la experiencia de llegar a una final europea con toda la gente que vino hasta Polonia. Esto es Europa y en cuatro partidos te puedes meter en una final. Hay que ir con todo".