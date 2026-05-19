Clasificación Giro de Italia 2026 tras la 10 etapa | Jonas Vingegaard se queda sin 'maglia rosa'
El ciclista danés esperaba enfundarse el jersey de líder en la contrarreloj y si bien ha sacado ventaja a algunos de sus rivales, no le ha dado para vestir de rosa
La única contrarreloj del Giro de Italia 2026 estaba marcada en rojo por varios motivos. Primero, porque llegaba justo en medio y antes de que el pelotón afronte lo más duro de la ronda italiana y también porque en ella se esperaba el golpe de mano de Jonas Vingegaard.
La realidad es que el danés ha sacado ventaja a todos sus rivales, excepto a Ben O'Connor; y que algunos, como Enric Mas, ha dejado claro que no están bien en este Giro. Pero también que sale de Massa sin la 'maglia rosa', que conserva el portugués Afonso Eulalio.
El ciclista luso del Bahrain Victorius aguantó la preciada prenda por sólo 27 segundos, pero le permitirá, un día más, lucirla. Y, teniendo en cuenta la etapa moderada que llega el miércoles, es muy probable que también la mantenga ahí.
La etapa fue para el italiano Filippo Ganna, que arrasó por completo y sacó casi dos minutos al segundo en los 42 kilómetros del recorrido entre Viareggio y Massa.
Clasificación de la etapa 10 del Giro de Italia 2026
1. Ganna, Filippo (Netcompany INEOS Cycling Team) 00:45:53
2. Arensman, Thymen (Netcompany INEOS Cycling Team) + 01:54
3. Cavagna, Remi (Groupama-FDJ United) + 01:59
4. Bax, Sjoerd (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team) + 02:04
5. Gee-West, Derek (Lidl-Trek) + 02:16
6. Walscheid, Max (Lidl-Trek) + 02:17
7. Price-Pejtersen, Johan (Alpecin-Premier Tech) + 02:29
8. Bjerg, Mikkel (UAE Team Emirates-XRG) + 02:33
9. Milesi, Lorenzo (Movistar Team) + 02:40
10. Larsen, Niklas (Unibet Rose Rockets) + 02:42
11. O'Connor, Ben (Team Jayco-AlUla) + 02:42
12. De la Cruz, David (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team) + 02:52
13. Vingegaard, Jonas (Team Visma | Lease a Bike) + 03:00
14. Barta, William (Tudor Pro Cycling Team) + 03:02
15. Storer, Michael (Tudor Pro Cycling Team) + 03:05
17. Beloki, Markel (EF Education-EasyPost) + 03:11
Clasificación general del Giro de Italia 2026 tras la etapa 10
1. Eulalio, Afonso (Bahrain Victorious) 39:40:34
2. Vingegaard, Jonas (Team Visma | Lease a Bike) + 27
3. Arensman, Thymen (Netcompany INEOS Cycling Team) + 01:57
4. Gall, Felix (Decathlon CMA CGM Team) + 02:24
5. O'Connor, Ben (Team Jayco-AlUla) + 02:48
6. Hindley, Jai (Red Bull-BORA-hansgrohe) + 03:06
7. Storer, Michael (Tudor Pro Cycling Team) + 03:28
8. Gee-West, Derek (Lidl-Trek) + 03:34
9. Pellizzari, Giulio (Red Bull-BORA-hansgrohe) + 03:36
10. Beloki, Markel (EF Education-EasyPost) + 04:16
11. Rondel, Mathys (Tudor Pro Cycling Team) + 04:45
12. Piganzoli, Davide (Team Visma | Lease a Bike) + 05:27
13. Bernal, Egan (Netcompany (INEOS Cycling Team) + 05:39
14. Caruso, Damiano (Bahrain Victorious) + 06:11
15. De la Cruz, David (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team) + 06:37
16. Scaroni, Christian (XDS Astana Team) + 06:59
17. Harper, Chris (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team) + 07:22
18. Hirt, Jan (NSN Cycling Team) + 07:47
19. Van Eetvelt, Lennert (Lotto-Intermarché) + 08:00
20. Kuss, Sepp (Team Visma | Lease a Bike) + 08:53
21. Arrieta, Igor (UAE Team Emirates-XRG) + 09:08
22. López, Martin (XDS Astana Team) + 09:43
23. Kulset, Johannes (Uno-X Mobility) + 10:00
24. Mühlberger, Gregor (Decathlon CMA CGM Team) + 10:18
25. Ciccone, Giulio (Lidl-Trek) + 11:45
26. Kench, Josh (Groupama-FDJ United) + 13:54
27. Vlasov, Aleksandr (Red Bull-BORA-hansgrohe) + 13:57
28. Cepeda, Alexander (EF Education-EasyPost) + 13:57
29. Mas, Enric (Movistar Team) + 15:36
30. Bouwman, Koen (Team Jayco-AlUla) + 17:40
32. López, Juanpe (Movistar Team) + 20:09
37. Rubio, Einer (Movistar Team) + 28:25
38. Milesi, Lorenzo (Movistar Team) + 30:13
41. Romo, Javi (Movistar Team) + 33:02