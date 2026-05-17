Doblete para el Movistar Team en un fin de semana soñado

Jon Barrenetxea logra ganar una clásica por segundo día consecutivo en Francia y el Movistar Team mete cuatro ciclistas en el Top-10

El Movistar Team suele empezar a sumar con la llegada de las grandes vueltas y la entrada en liza de sus principales bazas en las carreras largas. Sin embargo, cada vez presta más atención a las carreras de un día y, aunque no cuenta con los especialistas de los equipos belgas o neerlandeses, algunos españoles se han adaptado ya llevan dos años sacando buenos resultados en este tipo de pruebas.

Jon Barrenetxea es uno de ellos, uno de los pocos que ha sorprendido en las clásicas europeas. Sin embargo, ni en la más optimistas de las previsiones se esperaría que en un fin de semana soñado lograra un doblete que catapulta al equipo telefónico en la clasificación UCI cuando peor lo pasaba.

El ciclista vizcaíno se impuso el sábado al sprint en el Tour de Finisterre, donde el equipo español metió otros tres ciclistas en los puntos.

Este domingo se ha superado en una segunda clásica disputada por las carreteras de Bretaña. En L'Aulne - Chateaulin 2026 no sólo ha repetido triunfo Jon Barrenetxea, sino que el equipo Movistar ha situado a otros tres ciclistas entre los diez primeros y ha salido de la clásica bretona con 215 puntos. Esos, unidos a los 142 logrados el día anterior, le dan un respiro a los de Eusebio Unzue en la clasificación UCI, en la que durante algunas semanas ha ocupado plazas de descenso.

Sin embargo, lo que más valor tiene son las victorias parciales. Tras dos años muy malos en este sentido, este año ya han ganado dos vueltas por etapas (Vuelta a Andalucía y Vuelta a ASturias) y suman triunfos parciales con Romeo, García Pierna, Canal, Barrenetxea... Sólo le falta un triunfo en una grande y Orluis Aular, con un segundo puesto en Cosenza, ya estuvo a un paso de lograrlo esta semana en el Giro de Italia.

Clasificación Boucles de L'Aulne - Chateaulin 2026

1. Barrenetxea Jon (Movistar Team) 04:09:19

2. Venturini Clément (Unibet Rose Rockets) 0+ 00

3. Vezie Maxime (CIC Pro Cycling Academy) 0+ 00

4. Loockx Lander (Unibet Rose Rockets) 0+ 00

5. Gaudu David (Groupama-FDJ United) 0+ 03

6. Cepeda Jefferson (Movistar Team) 0+ 11

7. Thierry Pierre (Team TotalEnergies) 0+ 14

8. Canal Carlos (Movistar Team) 0+ 22

9. Biermans Jenthe (Cofidis) 0+ 22

10. Tesfazion Natnael (Movistar Team) 0+ 22

11. Dujardin Sandy (Team TotalEnergies) 0+ 22

12. Barceló Fernando (Caja Rural-Seguros RGA) 0+ 22

13. Mariault Axel (CIC Pro Cycling Academy) 0+ 22

14. Madouas Valentin (Groupama-FDJ United) 0+ 22

15. Molard Rudy (Groupama-FDJ United) 0+ 22