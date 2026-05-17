Clasificación Giro de Italia 2026 tras la 9 etapa | Jonas Vingegaard no tiene rival
El ciclista danés vuelve a exhibirse en la segunda llegada en alto y Afonso Eulalio mantiene el rosa, pero ve reducida su ventaja
Jonas Vingegaard ha dado una muestra de su poderío en el Giro de Italia 2026 y se va al segundo descanso de la ronda italiana tras una demostración de fuerza, que no le ha servido para acercarse mucho a la 'maglia rosa', pero sí para saber que está a su alcance.
El portugués del Decathlon Afonso Eulaio la conserva con dos minutos y medio sobre el danés, pero ver mermada su ventaja por segunda vez en tres días, en los dos primeros finales en alto que del Giro. El ciclista luso ha reconocido abiertamente que perdería el jersey de líder en la contrarreloj entre entre Viareggio y Massa, pero también que su objetivo era llegar líder a este descanso. Y eso ya lo ha conseguido.
Esa crono llegará el martes, tras el descanso, y marcará el futuro de la carrera, que a partir de ahora se endurece y los favoritos empezarán a marca territorio.
Hasta ahora, Vingegaard y Felix Gall ha demostrado ser los más fuertes. También han aparecido Hindley, Pellizzari u O'Connor, así como el joven español Markel Beloki. Aunque se espera la reacción de otros, como Enric Mas o Egan Bernal, que han dejado muchas dudas hasta ahora.
Clasificación de la etapa 9 del Giro de Italia 2026
1. Vingegaard, Jonas (Team Visma | Lease a Bike) 04:20:21
2. Gall, Felix (Decathlon CMA CGM Team) + 12
3. Piganzoli, Davide (Team Visma | Lease a Bike) + 34
4. Arensman, Thymen (Netcompany INEOS Cycling Team) + 34
5. Eulalio, Afonso (Bahrain Victorious) + 41
6. Gee-West, Derek (Lidl-Trek) + 46
7. Rondel, Mathys (Tudor Pro Cycling Team) + 46
8. Kuss, Sepp (Team Visma | Lease a Bike) + 46
9. Hindley, Jai (Red Bull-BORA-hansgrohe) + 50
10. Storer, Michael (Tudor Pro Cycling Team) + 50
11. Ciccone, Giulio (Lidl-Trek) + 57
12. Scaroni, Christian (XDS Astana Team) + 01:06
13. Van Eetvelt, Lennert (Lotto-Intermarché) + 01:06
14. Caruso, Damiano (Bahrain Victorious) + 01:12
15. De la Cruz, David (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team) + 01:12
Clasificación general del Giro de Italia tras la etapa 9
1. Eulalio, Afonso (Bahrain Victorious) 38:49:44
2. Vingegaard, Jonas (Team Visma | Lease a Bike) + 02:24
3. Gall, Felix (Decathlon CMA CGM Team) + 02:59
4. Hindley, Jai (Red Bull-BORA-hansgrohe) + 04:32
5. Scaroni, Christian (XDS Astana Team) + 04:43
6. Arensman, Thymen (Netcompany INEOS Cycling Team) + 05:00
7. Rondel, Mathys (Tudor Pro Cycling Team) + 05:01
8. O'Connor, Ben (Team Jayco-AlUla) + 05:03
9. Pellizzari, Giulio (Red Bull-BORA-hansgrohe) + 05:15
10. Storer, Michael (Tudor Pro Cycling Team) + 05:20
11. Beloki, Markel (EF Education-EasyPost) + 06:02
12. Hirt, Jan (NSN Cycling Team) + 06:11
13. Piganzoli, Davide (Team Visma | Lease a Bike) + 06:11
14. Gee-West, Derek (Lidl-Trek) + 06:15
15. Bernal, Egan (Netcompany INEOS Cycling Team) + 06:49
16. Caruso, Damiano (Bahrain Victorious) + 07:03
17. Van Eetvelt, Lennert (Lotto-Intermarché) + 07:37
18. Kuss, Sepp (Team Visma | Lease a Bike) + 08:24
19. Arrieta, Igor (UAE Team Emirates-XRG) + 08:27
20. Harper, Chris (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team) + 08:29
21. De la Cruz, David (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team) + 08:42
22. Kulset, Johannes (Uno-X Mobility) + 08:48
23. Cepeda, Alexander (EF Education-EasyPost) + 09:22
24. López, Martin (XDS Astana Team) + 09:35
25. Ciccone, Giulio (Lidl-Trek) + 09:54
26. Mühlberger, Gregor (Decathlon CMA CGM Team) + 10:03
27. Vlasov, Aleksandr (Red Bull-BORA-hansgrohe) + 13:08
28. Mas, Enric (Movistar Team) + 13:42
29. Kench, Josh (Groupama-FDJ United) + 14:57
30. Poels, Wout (Unibet Rose Rockets) + 16:09
31. López, Juanpe (Movistar Team) + 16:43
36. Rubio, Einer (Movistar Team) + 25:46
39. Romo, Javier (Movistar Team) + 31:09