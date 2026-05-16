Narváez completa la machada en el Giro y el Movistar Team se resarce

El ciclista del UAE Team Emirates consigue su segunda victoria en este Giro 2026 tras ganar una octava etapa con sorpresas, en la que Afonso Eulalio retuvo la maglia rosa

El UAE Team Emirates se quedó sin líder a poco de empezar el Giro de Italia y sin el que había elegido como sustituto nada más arrancar la ronda italiana, pero a falta de opciones serias para ganar la general, está dominando como acostumbra las victorias parciales. El ecuatoriano Jhonatan Narváez logró un nuevo triunfo para el conjunto emiratí tras escaparse en la octava etapa del Giro 2026 de sus compañeros de fuga y ganar con autoridad en la meta de Fermo, donde completó la machada.

La victoria llegó tras 75 kilómetros de escapada y después de que el pelotón fuera demasiado permisivo con los fugados hasta que se dio cuenta de que no podría alcanzarlos. Todo se iba a decidir con los cuatro puertos de los cincuenta últimos kilómetros: Monterubbiano (4,7 kilómetros al 5,7 %), Capodarco (2,5 kilómetros al 6,1 %) y Fermo (3,7 kilómetros al 5,7 %).

Sin embargo, los que se movieron antes de que todos empezaran a tomárselo en serio fueron los ciclistas del UAE Mikkel Bjerg y Jhonatan Narváez, a los que pronto se unió Andreas Leknessund (Uno-X). El trío cabecero, ante la pasividad por detrás, empezó a acumular ventaja y, en los primeros puertos, no perdieron.

Ante esto fueron varios los que se cansaron de esperar una reacción de pelotón e intentaron conectar. Se formó un grupo de veinte corredores que, si bien también sacó ventaja al gran grupo, no lograba reducir la venta del terceto de cabeza. Algunos impacientes de este grupo, como el toledano Javi Romo (Movistar Team) o Gianmarco Garofoli (Soudal), lo intentaron en solitario y se desfondaron sin suerte, especialmente el español, que acabaría hundiéndose.

Bjerg lanza a Narváez a por la victoria

En la subida al último puerto, el Capodarco, a menos de 10 kilómetros para el final, Bjerg, que había trabajado para que Narváez llegara fresco, se quedó, el ecuatoriano apretó y también descolgó a Leknessund, que al menos pudo aguantar para salvar la segunda posición.

Tras ellos, el grupo perseguidor llegó desmembrado y ahí sacó petróleo el Movistar Team, que tras el día aciago que vivió el viernes, este sábado metió a dos corredores (Milesi y Juanpe López) entre los ocho mejores.

En cuanto a la lucha por la general poco cambió. Vingegaard logró arrebatarle dos segundos a Afonso Eulalio y al pelotón, donde veían Enric Mas en cabeza tras la maglia rosa. Con ello, el portugués está a un día de llegar al segundo descanso como líder del Giro de Italia 2026.

Para ello, el ciclista del Bahrain Victorius tendrá que aguantar una última etapa con final en alto, ya que los 184 kilómetros entre Cervia y Corno alle Scale terminan con dos puertos encadenados, uno de tercera categoría (Querciola, 11,3 kilómetros al 4,3 %) y otro de primera (Corno alle Scale, 10,8 kilómetros al 6,1 %).

Clasificación de la etapa 8 del Giro de Italia 2026

1. Narváez, Jhonatan (UAE Team Emirates-XRG) 03:27:26

2. Leknessund, Andreas (Uno-X Mobility) + 32

3. Tjotta, Martin (Uno-X Mobility) + 42

4. Silva, Thomas (XDS Astana Team) + 44

5. Milesi, Lorenzo (Movistar Team) + 44

6. Scaroni, Christian (XDS Astana Team) + 48

7. Strong, Corbin (NSN Cycling Team) + 55

8. López, Juanpe (Movistar Team) + 55

9. Poels, Wout (Unibet Rose Rockets) + 58

10. Beloki, Markel (EF Education-EasyPost) + 01:00

11. Rolland, Brieuc (Groupama-FDJ United) + 01:02

12. Christen, Jan (UAE Team Emirates-XRG) + 01:02

13. Gualdi, Simone (Lotto-Intermarché) + 01:02

14. Garofoli, Gianmarco (Soudal Quick-Step) + 01:08

15. Zana, Filippo (Soudal Quick-Step) + 01:12