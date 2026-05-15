Respuesta de Enrique Cerezo a las palabras de Florentino Pérez: "No nos suicidamos"

El presidente del Atlético de Madrid no ha querido entrar en polémicas con su homólogo del Real Madrid quien en las últimas horas ha usado como escudo para justificar que el conjunto blanco no haya ganado ni un sólo título en las últimas dos temporadas que otros clubes tampoco los ganan

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, ha tomado la palabra a raíz de las últimas declaraciones de Florentino Pérez, su homólogo en el Real Madrid, quien para justificar las dos temporadas que lleva el conjunto blanco sin ganar ni un sólo título que otros equipos no los logran ganar tampoco. El mandamás del Atleti no ha querido entrar en polémicas con Florentino Pérez y ha defendido la campaña que ha hecho el equipo que ha entrenado Diego Pablo Simeone.

Las referencias de Florentino Pérez al Atlético de Madrid y la respuesta de Enrique Cerezo

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, ha estado muy activo en los últimos días intentando justificar que el equipo blanco no haya ganado ningún título. El ejecutivo dijo lo siguiente: "El año pasado ganamos dos títulos. ¿Eso ya no vale? ¿Hay que ganar la Champions y LaLiga? Entonces la mayoría de clubes tienen que suicidarse".

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, ha sido cuestionado por estas palabras de Florentino Pérez y ha asegurado que no se da por aludido ya que en el club rojiblanco están bastante contentos con el rendimiento que ha dado el equipo que entrena Diego Pablo Simeone. "Nosotros no nos suicidamos, nosotros estamos contentos y a intentar el año que viene mejorar lo que hemos hecho este año. Siempre todos los premios son bien agradecidos y la verdad que para nosotros es muy importante, sobre todo aquí en la Comunidad de Madrid".

El Atlético de Madrid está luchando por terminar en la tercera posición de LaLiga, ha llegado a la final de la Copa del Rey que perdió contra la Real Sociedad y ha alcanzado las semifinales de la UEFA Champions League en donde fue eliminado por el Arsenal. "Creo que hemos hecho una muy buena temporada. Hemos estado en la final de la Copa del Rey, hemos estado en las semifinales de Champions League y vamos a quedar terceros o cuartos. Creo que hemos hecho una buena temporada".

Cerezo no ha querido entrar en polémicas ya que ha estado en México y ha estado ajeno a todo el revuelo que se ha montado con Florentino Pérez. "Acabo de llegar de México y, la verdad, os juro que no sé nada de nada. No sé lo que ha dicho, lo tengo que oír. La verdad es que no lo sé. Vuelvo a repetir que acabo de llegar de México y no tengo ni la más ligera idea de lo que ha pasado. Llegué a México ayer por la mañana y entre que he dormido y que aquí estoy, en este magnífico sitio, preparado para recibir este magnífico premio...".