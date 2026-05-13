Lisci, indignado con la actuación arbitral: "La roja a Pubill era clarísima"

El técnico italiano lamentó algunas decisiones arbitrales, reconociendo que el equipo va a pasar "horas muy difíciles" y que se la jugará el próximo fin de semana en el partido contra el Espanyol

Alessio Lisci terminó el partido al límite, al igual que todo su equipo, y ese sentir se notó en su comparecencia ante los medios de comunicación. La derrota ante el Atlético de Madrid no solo le dejó un marcador en contra sino un poso de enfado profundo con el arbitraje.

En su opinión, una jugada marcó el devenir del partido

El técnico rojillo no lo disimuló en sala de prensa. Más bien al contrario. Se mostró especialmente tajante con una acción en concreto, una jugada que, a su juicio, tuvo una gran significancia en el partido. "La roja a Pubill es clarísima. No se puede no sacar. Es un error que condiciona muchísimo. Íbamos 0-1 y él genera el 0-2. Los tiempos de descuento no hay por donde cogerlos. Son fallos que no se pueden tener a estas alturas. El árbitro lo ha hecho sin maldad pero no puede ser", declaró.

Esa segunda amarilla que nunca vio Marc Pubill fue una de las pocas decisiones que cambiaron el partido, en opinión de Lisci, una cuestión que pudo alterar todo lo que sucedió después, claro que eso ya es 'fútbol ficción'. "La segunda mitad hay un error gravísimo que nos condiciona, que es la segunda amarilla de Pubill. A estas alturas de Liga hemos tenido muchos errores en contra que nos han costado puntos", aseveró.

Cierto es que en ese tramo de partido, con Osasuna empujando y el Atlético resistiendo, cualquier detalle pudo haber cambiado el sino del partido. En opinión del técnico italiano, esto pesó demasiado.

En cuanto al tiempo de añadido, el entrenador rojillo insistió en mostrarse tan indignado como el que más. "No hay por donde cogerlos, no es aceptable que haya solo tres minutos de descuento".

No se quedó en una jugada concreta

Ahora bien, pese a su enfado, Lisci supo diferenciar y habló de aciertos arbitrales en las otras jugadas comprometidas del partido, jugadas que El Sadar protestó y que realmente estuvieron bien pitadas. En este sentido, el italiano no se calentó. "Creo que el primer penalti hay un poco de inercia de Javi (Galán) pero no es una locura que lo piten y el nuestro lo pueden anular. El problema grave es la segunda amarilla a Pubill y el tiempo de descuento, que es inaceptable. Y lo de Budimir no es penalti", asumió.

El análisis futbolístico quedó en segundo plano, aunque también apareció en un momento determinado de su comparecencia. "Creo que ha sido una cuestión de eficacia. El equipo lo ha dado todo, le ha metido un ritmo al partido tremendo y hemos tenido muchísimas ocasiones".

Sin acierto, sin reproche

"Hemos tenido muchísimas ocasiones. Hoy es una cuestión de eficacia, de meterlas. No estoy reprochando, el equipo ha querido, pero no ha entrado", lamentó el técnico haciendo alusión a las oportunidades malgastadas por los suyos.

No hubo más quejas. Lisci protegió a su equipo, lo puso por delante de cualquier error y, más allá de sus críticas al colegiado, vino a reforzar su mensaje poniendo la vista en los dos partidos que restan. Su equipo es 13º, pero está solo tres puntos por encima del descenso y todavía tienen que jugar Valencia, Sevilla, Mallorca, Espanyol, Girona y Alavés. La jornada podría terminar de forma catastrófica para el cuadro 'rojillo' si se dan algunos resultados.

"Estamos muy dolidos. Vamos a pasar unas horas muy difíciles y ahora está claro que el fin de semana es una batalla. A partir de mañana tenemos que estar mentalizados para el partido del Espanyol. Todos juntos. A enseñar todo el mundo lo que es Osasuna".

Y es que su equipo se la jugará el próximo fin de semana, nuevamente en casa, ante un Espanyol que llega con en la cuerda floja y con unas urgencias escandalosas. No será un partido más.