La Real Sociedad se frota las manos con Carlos Fernández: más equipos entran en la subasta

El club vasco no cuenta con el delantero el cual regresará a la Real Sociedad una vez acabe su exitosa cesión en el CD Mirandés. El equipo txuri-urdin no tiene en sus planes regalar al sevillano y quiere sacar algo de dinero debido a que el de Castilleja de Guzmán comienza a acumular una gran cantidad de equipo interesados en ficharlo, siendo el último en sumarse a la puja la UD Las Palmas

Carlos Fernández se ha convertido en uno de los primeros animadores del mercado de fichajes de verano en el fútbol español a pesar que ni siquiera se ha abierto. Todo ello son buenas noticias para la Real Sociedad que ya se frota las manos sabiendo que puede conseguir algún que otro millón de euros por un futbolista con el que no cuenta y, por tanto, al que le pretende dar salida en los próximos meses. Una operación que está condicionada a que el delantero acaba contrato en un año, el 30 de junio de 2027. Un factor con el que jugarán algunos de los clubes que lo quieren fichar, siendo uno de ellos la UD Las Palmas.

La UD Las Palmas quiere a Carlos Fernández, ya sea en Primera división o en Segunda división

La temporada de Carlos Fernández en el CD Mirandés en Segunda división no está pasando nada desapercibida ya que con 16 goles en los 33 partidos que ha disputado el sevillano se ha convertido en uno de los mejores futbolistas de la categoría. Su rendimiento y su fortaleza física, que ha sido su lastre en las últimas campañas en donde ha estado muy castigado por las lesiones, hacen que muchos equipos lo quieran fichar.

En Segunda división es donde Carlos Fernández tiene más pretendientes ya que el de Castilleja de Guzmán gusta en el Cádiz CF y el Granada CF. Los dos equipos andaluces tiene diferentes problemas a la hora de fichar al delantero de la Real Sociedad. El Cádiz CF tiene condicionado cualquier fichaje ahora mismo a su permanencia en Segunda división la cual no está asegurada, mientras que el Granada CF no quiere gastarse dinero en la incorporación de Carlos Fernández y espera que la Real Sociedad deje libre al sevillano.

Con este contexto ha surgido ahora la UD Las Palmas la cual sí está más dispuesta a hacer un esfuerzo por fichar a Carlos Fernández. Y es que el equipo canario quiere incorporar al delantero ya sea en Segunda división o en Primera división, por lo cual está luchando en esta recta final de temporada. Informa Marca que Carlos Fernández gusta en la UD Las Palmas para los dos escenarios planteados de cara a la siguiente campaña.

La Real Sociedad sigue esperando acontecimientos con Carlos Fernández

La Real Sociedad, mientras tanto, mantiene la calma sobre el presente y el futuro de Carlos Fernández. El club vasco espera que el delantero regrese de su cesión del CD Mirandés para en verano volver a retomar las conversaciones para traspasarlo durante el mercado de fichajes.

La Real Sociedad quiere sacar algo de dinero y recuperar así algo de los 10 millones de euros que invirtió en su día cuando fichó a Carlos Fernández del Sevilla FC.

La Real Sociedad sabe que la operación esa compleja porque pocos equipos están dispuestos a desembolsar dinero por un delantero como Carlos Fernández que acaba contrato al final de la siguiente temporada, el 30 de junio de 2027, lo que es un arma a favor de los equipos que quieren fichar al sevillano.