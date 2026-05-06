El Granada quiere a Carlos Fernández otra vez: la fórmula de la operación

El delantero cedido por la Real Sociedad sigue acumulando 'novias', que esperan pueda rescindir el año de contrato que le queda en San Sebastián, aunque la Real intentará sacar algo de tajada

Pocos futbolistas de la Real Sociedad están rindiendo a un nivel tan notable como lo está haciendo Carlos Fernández. El delantero de Castilleja de Guzmán suma y 16 goles esta temporada y es un duda uno de los grandes culpables de haber llevado al Mirandés a luchar por la permanencia hasta el final de la temporada.

El delantero cedido por la Real Sociedad ha sido titular en 28 de los 32 partidos que ha disputado con la escuadra de Miranda de Ebro y su buen rendimiento en la LaLiga Hypermotion no está pasando desapercibido. Así, según publica el periodista Ángel García (conocido como Cazurreando en la red social X), uno de los clubes que más interesado está en el goleador sevillano para la próxima temporada es el Granada Club de Fútbol.

Curiosamente, Carlos Fernández podría volver al Granada (ya jugó cedido en el club nazarí en la temporada 2019/2020) para ocupar el lugar del que ha sido su compañero en el Mirándes hasta el pasado mercado de invierno, Gonzalo Petit, que cambió Anduva por el Nuevo Los Cármenes tras un acuerdo con el Betis, club propietario de los derechos del delantero uruguayo.

Sin embargo, la competencia por hacerse con el delantero criado en la cantera del Sevilla Fútbol Club es bastante amplia. Hay otros clubes interesados como es el caso del Cádiz, donde ya jugó a préstamo la pasada temporada, pero antes de encontrar un nuevo destino, el delantero tiene que arreglar su contrato con la Real Sociedad.

La Real Sociedad no cuenta con Carlos Fernández

Con la entidad txuri urdin todavía le queda un año de contrato, hasta el 30 de junio de 2027, pero como es lógico, la mayoría de los clubes que están interesando por el jugador es previa rescisión de su contrato, es decir, que se desvincule antes con la Real Sociedad para que acabe llegando libre a su nuevo destino, lo que evidentemente multiplicaría los pretendientes del futbolista hispalense.

Y la realidad es que esta opción está sobre la mesa, aunque como es lógico, la Real Sociedad velará por sus intereses después de haber corroborado durante todos estos años que la importante apuesta por Carlos Fernández no salió como esperaba. En Zubieta no cuentan con el delantero para la próxima temporada y todos coindicen en que lo ideal es separar los caminos definitivamente de una vez por todas, y ahí estará el quid de la cuestión.

Cabe recordar que la Real Sociedad pagó en enero de 2021 un total de 10 millones de euros al Sevilla Fútbol Club por su fichaje, pero entre lesiones de gravedad y falta de oportunidades, tan solo llegó a disputar 45 partidos en tres años y medio. Así, el pasado verano salió cedido al Cádiz, donde solo anotó un gol, pero esta campaña en el Mirandés ha vuelto a rendir a su mejor nivel con 16 goles en 32 partidos. Por eso mismo, la entidad guipuzcoana intentará sacar al menos si no un pequeño ingreso, sí alguna cantidad por rendimiento deportivo o un porcentaje de futura venta.