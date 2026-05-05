El medible efecto 'post Copa' en la Real Sociedad

Los donostiarras se han desinflado tras el título y acumulan dos derrotas y un empate desde la histórica noche de La Cartuja

La derrota de la Real Sociedad este lunes en el Ramón Sánchez-Pizjuán frente al Sevilla (1-0) confirmó el desinfle que el equipo donostiarra ha protagonizado en las últimas jornadas, después de que se alzara con la Copa del Rey en La Cartuja. Un bajón que podía producirse y que se constata ahora en los números en la 'post Copa'.

No ha ganado la Real Sociedad desde que conquistara el título copero el pasado 18 de abril. Tres partidos y dos derrotas y un empate, o lo que es lo mismo 1 punto de 9 posibles que han terminado de lastrar las opciones que el cuadro de Matarazzo tuviera para pelear la quinta posición, que tal vez pudiera dar el premio de jugar la Champions League.

Los números de la Real tras ganar la Copa

Apenas cuatro días después de ganar la Copa, y tras las celebraciones lógicas, la Real Sociedad jugaba en casa ante el Getafe y perdía por 0-1. Tampoco llegó la victoria en Vallecas ante el Rayo, aunque sí el único punto en este fragmento de tres partidos. Cierto es que los donostiarras tenían en su mano el triunfo pero en el último instante Isi Palazón les privó de lograrlo (3-3). Más reciente fue la derrota frente al Sevilla en un duelo en el que la imagen no fue la mejor (1-0).

Un 1 de 9 que contrasta con el buen hacer que había mostrado la Real Sociedad hasta antes de la Copa. Es verdad que alcanzar nada más y nada menos que un título es algo muy meritorio para los donostiarras que, además, obtenía un premio extra de la clasificación inmediata para la Europa League. Sin embargo luego el equipo ha protagonizado una desaceleración.

A 10 puntos del Betis

Ahora la Real Sociedad es novena con 43 puntos y el quinto puesto, que lo ocupa el Real Betis, lo tiene a 10. A falta de cuatro jornadas para acabar el campeonato liguero, esto es 12 puntos en juego, se antoja difícil llegar a esa posición, que podría ofrecer el aliciente de jugar la Champions League, si finalmente España se hace con una de las dos plazas extras que ofrece la UEFA por los coeficientes.

Precisamente el siguiente encuentro de la Real Sociedad es ante el Betis, que visitará Anoeta este sábado (21.00 horas). Ya un empate certificaría matemáticamente lo que ya es virtual. Para acabar el curso liguero quedarían la visita a Girona, recibir al Valencia y acabar con la visita al Espanyol al RCD Stadium.