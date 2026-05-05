Del gol "con el corazón" de Alexis Sánchez al sufrimiento de Carmona: "Solo Dios lo sabe"

El vestuario del Sevilla FC celebró con rabia el valioso triunfo obtenido ante la Real Sociedad. Todos los jugadores destacaron el gran ambiente que se vivió en las gradas del Sánchez-Pizjuán para poner ya el foco en la siguiente 'final' frente al Espanyol

El vestuario del Sevilla FC, como no podía ser de otro modo, rebosaba felicidad después de la valiosísima victoria obtenida ante la Real Sociedad en un Sánchez-Pizjuán que lo llevó en volandas. Esta vez se minimizaron los errores y, aunque faltó acierto para ganar con más tranquilidad, el tanto de Alexis Sánchez al comienzo del segundo tiempo fue suficiente para salir del descenso y tomar aire, a la espera de las cuatro 'finales' que aún quedan por delante.

El gol de Alexis: "Le pequé con el corazón"

Tocaba conocer las sensaciones del héroe del partido, que fusiló a Remiro tras la asistencia de Maupay para anotar su cuarto tanto de la temporada. "Creo que me ha tocado jugar siempre finales e instancias así en mi vida. Pero esto me sirve porque quiero ganar siempre. El apoyo de la gente fue increíble. Mis compañeros se entregan día a día. Yo me lo tomo con más tranquilidad porque creo que esa tranquilidad nos ayudará a ganar el próximo partido. Creo que tenemos un grupo fuerte. Hay que estar unidos como familia. Cada uno tiene que dar lo mejor de sí mismo", señaló el chileno, que explicó su gol: "Salí del fuera de juego y encontré el espacio. Le pegué con el corazón".

El sentimiento de Carmona: "Solo Dios sabe lo que llevo sufrido"

Más emotivas si cabe fueron las palabras pronunciadas por José Ángel Carmona en zona mixta. El lateral diestro, como todos los canteranos, están viviendo esta angustiosa situación con mayor tensión si cabe, de ahí su liberación tras el pitido final. "Sólo Dios sabe lo que llevo sufrido este año, está siendo muy duro porque no llegan las victorias y no me gusta ver al equipo de mi vida así. Nos juntamos mucho los canteranos y queremos ser un núcleo importante en el vestuario para remar todos en la misma dirección. Siempre dejo todo en el campo y me voy con la conciencia tranquila. Ha sido un partido increíble, desde el calentamiento se notaba un aura positivo y lo hemos sentido. Desde el primer minuto hemos ido a por el partido porque era de vida o muerte, no había otra. Dejamos la portería a cero y llevarnos estos tres puntazos es una dosis de energía", señaló el visueño.

Castrín, asombrado por el ambiente: "Nunca lo había vivido"

Del mismo modo, Andrés Castrín, consolidado en el eje de la zaga en su primera campaña en la elite, también se mostró asombrado por el empuje del sevillismo, algo desconocido en su caso como profesional. "El ambiente de hoy nunca lo había vivido, es único, desde el inicio, desde la llegada ha sido una locura. Sabía que iban a apretar, pero ha sido una pasada. Este ambiente nos ayuda a mantenernos concentrados y conseguir esa portería a cero que tanto buscábamos. Para lo que viene la gente va a ser el jugador número 12. Sabíamos lo que nos jugábamos, no sólo era cuestión de fútbol, sino de entrega, de alma, en cada duelo. Ponérselo difícil al rival y así en todas las finales que quedan. En casa tenemos que aprovechar a la afición, estamos en un momento en el que no podemos bajar, hicimos un partido muy serio pero quedan otros tres puntos de oro el sábado y hay que sacarlos como sea", destacó.

Agoumé rehúye la polémica por su gol anulado: "No sé qué ha pitado"

Por su parte, otro de los protagonistas del choque, Lucien Agoumé, no quiso avivar la polémica por su gol anulado, que pudo ser la sentencia, y prefirió quedarse con el valor de los tres puntos y el impulso moral que ello supone. "No era fuera de juego, no sé qué ha pitado, pero bueno hemos ganado. Tenemos mucha felicidad, estábamos luchando sin que nos salieran las cosas, pero hoy con este ambiente espectacular y las ganas y entrega de todo el equipo hemos demostrado que es el camino para las cuatro finales que quedan. Hay que salir así siempre. De esos cuatro partidos hay dos en casa y hay que seguir así. La afición así nos da mucho y espero que en estos dos partidos en casa estén como hoy. Cuando estás en estas situaciones lo que tienes que hacer es luchar y eso hacemos. Vamos a seguir haciéndolo. Salvo el primer tiempo contra el Levante hemos hecho buenos partidos, contra el Atlético, en Pamplona salvo el final... No nos están creando muchas ocasiones, lo que tenemos que hacer es finalizar nosotros mejor las nuestras", sentenció.