La portada de ESTADIO Deportivo para este martes, 5 de mayo de 2026

La portada de ESTADIO Deportivo de este martes viene con el triunfo vital del Sevilla, el respaldo 'sevillista' a Antony, la previa del Arsenal-Atlético y la confirmación del fichaje de Juan Iglesias

La portada de ESTADIO Deportivo para este martes, 5 de mayo de 2026Lince

La portada de ESTADIO Deportivo para el martes 5 de mayo de 2026:

El Sevilla logra un triunfo vital en el Ramón Sánchez-Pizjuán, con el ambiente de las grandes noches, al imponerse a la Real Sociedad con un gol de Alexis Sánchez que permite a los nervionenses salir del descenso y tomar aire

Antony llama a la puerta de Ancelotti tras su nueva asistencia y recibe respaldo sevillista, pues Pintinho, leyenda nervionense, pide su presencia en la cita mundialista

Con el Betis pendiente, los de Simeone se presentan en Londres con la intención de superar el 1-1 de la ida

Un despiste del médico de Juan Iglesias corrobora la llegada del defensa, al desearle en redes éxito en su nueva etapa "en Sevilla"