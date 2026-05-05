30 aniversario

La portada de ESTADIO Deportivo para este martes, 5 de mayo de 2026

La portada de ESTADIO Deportivo de este martes viene con el triunfo vital del Sevilla, el respaldo 'sevillista' a Antony, la previa del Arsenal-Atlético y la confirmación del fichaje de Juan Iglesias

La portada de ESTADIO Deportivo para este martes, 5 de mayo de 2026

La portada de ESTADIO Deportivo para este martes, 5 de mayo de 2026Lince

Álvaro PalomoÁlvaro Palomo 1 min lecturaSin comentarios

La portada de ESTADIO Deportivo para el martes 5 de mayo de 2026:

- SALTO DE FE EN NERVIÓN

El Sevilla logra un triunfo vital en el Ramón Sánchez-Pizjuán, con el ambiente de las grandes noches, al imponerse a la Real Sociedad con un gol de Alexis Sánchez que permite a los nervionenses salir del descenso y tomar aire

- "TIENE QUE IR AL MUNDIAL"

Antony llama a la puerta de Ancelotti tras su nueva asistencia y recibe respaldo sevillista, pues Pintinho, leyenda nervionense, pide su presencia en la cita mundialista

- EL ATLÉTICO, A POR LA FINAL DE LA CHAMPIONS

Con el Betis pendiente, los de Simeone se presentan en Londres con la intención de superar el 1-1 de la ida

- CONFIRMA EL FICHAJE DEL SEVILLA

Un despiste del médico de Juan Iglesias corrobora la llegada del defensa, al desearle en redes éxito en su nueva etapa "en Sevilla"

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