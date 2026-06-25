Joselu, tentado por el Sevilla, sueña con ir con Carvajal en el mismo 'pack': "Ojalá"

El veterano delantero gallego no descarta renovar con Al-Gharafa de Qatar, pero admite que ahora mismo "todo está en al aire". Desde Nervión, Antonio Cordón lo tanteó como una oportunidad de mercado, siendo más los equipos de LaLiga atentos a su situación

El Sevilla FC necesita generar ingresos mediante traspasos y para ello ha colocado en el mercado, entre otros, a Akor Adams. El nigeriano ha disparado su cotización esta última temporada, en la ha firmado 10 goles, y en Nervión consideran que pueden obtener una importante plusvalía por un jugador por el que pagaron 5,5 millones de euros hace un año y medio. Pero la posible salida del africano, ya relacionado con el Olympique de Marsella, dejaría a Luis García Plaza sin su delantero más determinante, de ahí que se busque una oportunidad de mercado para reforzar la vanguardia con un ariete contrastado.

En ese perfil encaja el nombre de Joselu Mato, con cuyo entorno se han producido varias conversaciones, como pudo confirmar ESTADIO Deportivo. Fue Antonio Cordón quien dio ese paso para conocer la predisposición del veterano atacante gallego, aunque nacido en Stuttgart, pero su relevo en la dirección deportiva, José Ignacio Navarro, no ha vuelto a descolgar el teléfono para contactar con un futbolista que queda libre y por tanto podría aterrizar a coste cero.

Muchos clubes interesados pero nada en concreto

Además del Sevilla FC, en LaLiga también están atentos a su situación el Getafe, el Deportivo de La Coruña y el Alavés, dos equipos estos últimos en los que ya militó. También el Real Betis realizó una consulta que no fue a más, al tiempo que desde México se apuntó el interés del América. Pero el propio Joselu ha salido a la palestra para asegurar que no tiene nada decidido, pues tampoco el mercado ha entrado aún en ebullición.

"Ojalá pueda convencer a Carvajal y coincidir los dos en algún sitio"

No descarta, además, seguir en el Al-Gharafa de Qatar, donde ha jugado las dos últimas campañas tras ganar la Champions con el Real Madrid y la Eurocopa con la selección española. Allí ha firmado 28 goles en 58 partidos y eso podría abrirle de nuevo, a sus 36 años, las puertas de LaLiga. Pero confiesa que le gustaría poder firmar por el mismo equipo que se haga con los servicios de su amigo y cuñado Dani Carvajal, también libre tras acabar contrato con el club blanco.

"Ojalá le pueda convencer y podamos coincidir los dos en nuestros últimos años en algún sitio, sería genial, sobre todo por el tema familiar. Pero ahora mismo está todo muy parado con el Mundial y ni él sabe lo que va hacer ni yo si voy a renovar, si voy a seguir allí... Está todo en el aire. Ojalá el futbol nos pueda dar un par de años juntos, si no en el mismo equipo, igual en el mismo país", aseguró en el podcast 'Bajo Los Palos' de Iker Casillas.

No ha pensando en la retirada

Lo que sí tiene claro Joselu es que el cuerpo le pide seguir estando en activo, por lo que aún no ha pensando una vez que cuelgue las botas. "No lo sé ahora mismo. He pensando muchas cosas y las fui descartando viendo cómo va yendo la sociedad. El tema de entrenador lo he descartado y hubo un momento hace años de trabajar en la representación, pero he visto como está ese mundo y lo descarto mil por mil, por cómo está la cosa con la gente joven, ni de coña. Algo que me gusta y veo por ejemplo en mis hijos es entrenar a niños pequeños, me llama la atención. También me gusta comentar partidos de futbol. Pero no tengo aún el pensamiento de retirarme. Si ahora renuevo y tal… pues sí me lo empezaría a plantear sé que no que medan diez años de carrera", destacó.

Aún le da vueltas a su salida del Real Madrid

Echando la vista atrás, además, el que fuese también delantero del Celta de Vigo o el Espanyol admite que le sigue dando vueltas a su decisión de poner rumbo a Qatar cuando estaba quizás en el pico más alto de su carrera. "La decisión de dejar el Madrid me va a pesar toda la vida porque lo que he vivido ahí no lo voy a volver a vivir nunca jamás. Pero la decisión de pensar en mis hijos, en mi mujer y en el futuro de ellos, yo creo que ahora mismo está por delante de cualquier tema deportivo", destacó.

No le asusta pelear por la permanencia

Llegado el caso de firmar por el Sevilla FC, además, Joselu dejó claro que no le asusta tener que enfrentarse al reto de luchar por la permanencia, como viene sucediendo en Nervión en los últimos tiempos. "La presión es saber que vas al hoyo y que el 60% del contrato va por el aire y que si haces un año malo, al año siguiente no te quiere nadie. Yo creo que la presión la he vivido durante toda mi carrera. Al final yo he estado en equipos modestos y sabes que desde el primer partido de Liga tu objetivo es salvarte. ¿Ganar un título? Pues bendita presión", sentenció.