Dani Carvajal, capitán del Real Madrid: "Con mi salida ponemos fin a una era"

El capitán del Real Madrid se despidió del Santiago Bernabéu en un emotivo homenaje dónde señaló la figura de Florentino Pérez y de sus compañeros de vestuario

El último partido del curso para el Real Madrid se saldó con victoria blanca ante el Athletic y con el adiós de una leyenda del madridismo. Carvajal puso fin a su etapa como jugador del Real Madrid y lo hizo con un acto a la altura de su figura y dejando el brazalete de capitán en manos de Fede Valverde. Carvajal cogió el micrófono para despedirse de su afición y aseguró que, con su salida, se pone fin a una era en el Real Madrid.

El club se despidió de un futbolista que en 13 temporadas ha logrado 27 títulos con el Real Madrid, incluidas seis ‘Champions’, algo que solo Paco Gento, Luka Modrić, Nacho Fernández y Toni Kroos han alcanzado. "No puedo dejar de recordar esta época dorada que hemos vivido. Con mi salida hoy ponemos fin a una era maravillosa, una era de cuatro ‘Champions’ en cinco años, aquella décima, tres ‘Champions’ consecutivas…", recordó. Y también rememoró los peores momentos, con la grave lesión de rodilla sufrida en 2024 y que ha lastrado sus dos últimas temporadas en el Real Madrid. "He vivido dos años muy difíciles, la cara amarga de este deporte. Y vosotros habéis sido mi motor. Habéis hecho que mis días tristes se llenaran de luz y sacase las fuerzas suficientes para que me levantase una y otra vez. Os quiero mucho", dijo.

Carvajal señala a Florentino Pérez y a sus compañeros del Real Madrid en su despedida

En su despedida, Carvajal no quiso omitir la figura del presidente, Florentino Pérez, al que le agradeció cada muestra de cariño: "No es un momento fácil para mí. Estoy muy emocionado por esta gran despedida. Quiero dar las gracias a nuestro presidente, don Florentino. Él fue el que me trajo de vuelta desde Alemania. He crecido con él, hemos ganado muchísimas ‘Champions’ juntos, pero si me tengo que quedar con algo es que 24 horas después de una grave lesión de rodilla me amplió el contrato. Gracias de todo corazón".

Además, Carvajal también tuvo palabras para sus compañeros, a los que les incita a levantarse tras dos años malos. "Quiero dar las gracias a todos mis compañeros. Los actuales y los del pasado. No hemos tenido dos temporadas fáciles, pero estoy seguro de que volveremos a ganar. Esto es el Real Madrid y hay que levantarse, como dice nuestra historia", subrayó.

Carvajal se marchó del terreno de juego en el minuto 82 de partido aplaudido por toda la afición y por sus rivales y compañeros en un pasillo que estos repitieron, al finalizar el encuentro, ya con una camiseta con el ‘2’ a la espalda y el apellido 'Carvajal' antes de que el capitán del Real Madrid diera, junto a sus dos hijos, una vuelta de honor al Bernabéu.