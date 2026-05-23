Real Madrid - Athletic Club: alineaciones probables, horario y dónde ver en TV el partido de LaLiga

El Real Madrid y el Athletic Club cerrarán LaLiga 25/26 con un duelo dónde cobran especial protagonismo las despedidas

El Real Madrid y el Athletic Club pondrán el broche final a LaLiga. En la última jornada del campeonato liguero, ambos equipos protagonizarán el último duelo del curso, que estará marcado por las despedidas. Carvajal dirá adiós al Real Madrid, al igual que Alaba y Arbeloa, mientras que en el lado rojiblanco, Ernesto Valverde pondrá fin a su tercera etapa como entrenador del Athletic Club.

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Despedidas en el Real Madrid

Llega la última jornada de Liga de la temporada 2025-2026 sin presión deportiva para Real Madrid ni Athletic Club. Es más, los locales tienen la cabeza puesta en decir adiós a un jugador de leyenda, en unas elecciones a la presidencia del club y a quién será el nuevo entrenador. A la espera de confeccionar el Real Madrid del futuro, el club se despide de su presente y, sobre todo, de un pasado glorioso, representado en Dani Carvajal. El primer capitán del Real Madrid se despedirá del club tras 13 temporadas en el primer equipo -y otras diez en la cantera- y 27 títulos, el que más por detrás del croata Luka Modric. Un homenaje a la altura y un adiós desde la titularidad en un equipo que presentará novedades, como la presencia de inicio del austriaco David Alaba, quien también acaba contrato y este no será renovado.

Valverde se despide del Athletic Club con bajas

El Athletic Club visita el Santiago Bernabéu con la intención de poner el punto final con una sonrisa y buenas sensaciones a la etapa de Ernesto Valverde en el banquillo rojiblanco en un partido intrascendente a nivel clasificatorio. Después de que el empate de la pasada jornada en San Mamés frente al Celta dejara al Athletic sin opciones de lograr el billete europeo, el coliseo blanco será el último escenario que pise como técnico del conjunto bilbaíno un Ernesto Valverde que se despedirá como gran leyenda del Athletic tras diez temporadas repartidas en tres etapas y 504 partidos. Un tope histórico que será difícil de superar en décadas. Este broche a esta 'era Valverde', a la espera de la inminente llegada del alemán Edin Terzic al banquillo de 'La Catedral', llega para el conjunto rojiblanco con las sensibles bajas de los lesionados Oihan Sancet y Nico Williams, a quien sí se espera en la lista de Luis de la Fuente para el Mundial, y la del sancionado Yuri Berchiche.

Posibles alineaciones:

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Asencio, Alaba, Carreras; Camavinga, Valverde, Bellingham, Brahim Díaz; Gonzalo y Mbappé.

Athletic: Unai Simón; Areso, Yeray, Paredes, Adama; Jauregizar, Rego; Iñaki Williams, Berenguer, Navarro; y Guruzeta.

Real Madrid - Athletic ¿A qué hora y dónde es el partido de LaLiga?

El choque entre el Real Madrid y Athletic Club se jugará en el estadio Santiago Bernabéu el 23 de mayo. El partido dará comienzo a las 21:00 horas de la noche.

Real Madrid - Athletic: ¿Dónde ver en directo por televisión?

El duelo será retransmitida a través del canal Movistar+ LaLiga.

Real Madrid - Athletic: ¿Cómo seguir el partido en vivo online?

Para estar al tanto de todos los detalles que ofrezcan las horas previas al partido entre el Real Madrid y Athletic, así como para disfrutar del partido con una narración en directo y minuto a minuto, podrán seguirlo online con ESTADIO Deportivo a través de www.estadiodeportivo.com. Al termino del encuentro, ED publicará un resumen de esta final y una completa cobertura con la crónica, un análisis de las acciones más polémicas, así como las posteriores declaraciones de Arbeloa, de Valverde y del resto de protagonistas,