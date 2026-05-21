Valverde se va del Athletic con una espina clavada: "Tenía siempre en la cabeza ganar una competición europea, ser campeones de Europa"

El técnico del Athletic Club se ha despedido de todos en Lezama recordando sus buenos y no tan buenos momentos al frente del banquillo rojiblanco, aunque siempre con la satisfacción de habérselo dejado todo

Ernesto Valverde, técnico del Athletic Club, ha ofrecido su última rueda de prensa en Lezama antes de afrontar su despedida con el equipo rojiblanco en su visita al Santiago Bernabéu frente al Real Madrid. Lo cierto es que poco se ha hablado del partido ante los blancos, en el que ninguno de los dos clubes se juega nada, y sí mucho sobre sus años en el Athletic, un total de diez repartidos en tres etapas.

"Cada uno tendrá su percepción de lo que he hecho aquí y cómo soy yo, después de mil ruedas de prensa ya lo saben cómo soy, no te puedes esconder, estamos muy expuestos. No hay trampa ni cartón, estás desnudo ante los éxitos, los fracasos... no es una cosa en la que repare mucho, espero que piensen que en algún partido han disfrutado con mi equipo", ha respondido el 'Txingurri' sobre cómo le gustaría que le recordaran e Bilbao.

Una Supercopa de España, una Copa, pero le falta un título europeo

"Tenía siempre en la cabeza ganar una competición europea, ser campeones de Europa, la Champions nos da prestigio, es buena para la economía, pero es muy difícil, el año pasado hubo una oportunidad. Hace diez años cuando jugábamos competiciones europeas decía lo mismo, en la Champions se juega a otro nivel con otros equipos que te castigan, la otra vez y esta me ha pasado, podíamos haber jugado este año otra eliminatoria y nos hubiésemos metido en un lío con respecto a la Liga".

504 partidos como rojiblanco

"A veces me pregunto y no sé cómo he podido llegar a toda esta cifra, vas empujando. El resto de años me ha ido bien y nunca me he planteado como un reto esas cifras, el año pasado cuando renové si tenía esa ilusión de llegar a los 500, me parecía una cifra importante".

Desea lo mejor a Terzic

"Aquí ha habido entrenadores de muchos sitios, Heynckes se nos va a la memoria, guardo un gran recuerdo de él, esperamos lo mejor, paso a ser un aficionado. Quiero que le vaya bien, lo más importante es que el Athletic gane, un cambio puede venir bien al equipo, los años desgastan muchas cosas y eso que los jugadores han tenido un comportamiento extraordinario conmigo".

Su mejor partido, la final de Copa

"Sin duda alguna. No volvería a empezar, ha habido remontadas, partidos en los que nos la hemos jugado y sensaciones que hemos tenido en San Mames y fuera. Haber ganado una Copa después de 40 años que hemos estado persiguiéndola por todas partes...".

El Athletic, el club de su vida

"No he sido un jugador de la cantera, he sido un fichaje, en su día cuando me ficharon, me hicieron un gran favor, he estado involucrado en todos los equipos pero este es en el que más me he sentido reflejado, más me he visto reconocido, donde uno ha crecido de otra manera. Siempre he sentido el impulso de la gente de aquí, trabajando, todos los días, es increíble, fuera dicen: 'El Athletic es un clan', somos un clan y es lo que hay".

Su despedida de San Mamés

"Bajé con mi familia allí, todo fue emocionante el otro día, desde el principio hasta el final, la pena es no haber marcado ese gol que nos diera margen de esperanza para esta semana, porque el equipo mereció ganar, me voy bien, contento, he recibido mucho cariño y lo agradezco mucho. Nos ponemos sentimentales, es emocionante para mí por gente que tengo aquí a mi alrededor y siempre me está impulsando, siempre está bien despedirse así. He procurado que los jugadores de mis equipos se despidan bien: Gurpegui, Iraola, de Marcos... Hasta el último día voy a seguir apretando, no hay más remedio".

Ofertas y su futuro

"Cuando llevas toda la vida haciendo una cosa y encima con una intensidad como la que tenemos todos los entrenadores, al principio claro que lo vas a echar de menos, a lo mejor el primer mes no, pero cuando empieza la competición siempre ocurre, no sé por qué me da que lo puedo superar".