Laporte, sobre Nico Williams y la lista definitiva de España: "﻿Estaba preocupado con su lesión los primeros días pero hoy le he visto correr"

El central del Athletic, además de reconocer que es un jugador que tiene "mala prensa", ha valorado lo que pueden aportar futbolistas desequilibrantes como Nico o Lamine Yamal, además de mojarse sobre el debate de la portería

Aymeric Laporte estará en la lista de los 26 elegidos que dará Luis de la Fuente el próximo lunes. El central del Athletic Club es uno de los pesos pesados del vestuario de la 'Roja' y ha repasado la actualidad de la selección a las puertas del Mundial.

El de Agen se ha mostrado optimista con las recuperaciones tanto de Nico Williams como de Lamine Yamal, ambos lesionados en el tramo final de LaLiga y que llegarían al Mundial muy justos de tiempo. Para el central, tanto su compañero de equipo como el azulgrana serán importantes para De la Fuente.

"Estaba preocupado con su lesión los primeros días, se pensaba incluso en no llegar al Mundial, pero hoy le he visto correr, por ejemplo, y está mucho más tranquilo. Está más relajado y muy bien, además que es un chaval super alegre", ha dicho sobre Nico Williams en su entrevista a 'El Larguero' de la Cadena SER.

"Son dos jugadores muy desequilibrantes y siempre que los tienes en frente tienes el miedo de ser regateado, porque tienen dribling, velocidad... Y muchas veces no te quieres exponer a ese tipo de jugadores, en el sentido de quedar retratado y que te pasen por encima. Por eso, los rivales se echan un poco más atrás, nosotros podemos jugar más alto... Y es difícil encontrar jugadores que tengan eso tan interiorizado como ellos", ha explicado sobre lo que aportan ambos para la selección.

En su caso personal, Aymeric Laporte ha reconocido que no ha sido su mejor campaña, también influido por el irregular camino del Athletic y su adaptación a un estilo de juego distinto del que venía practicando desde que se marchó de Bilbao.

"Viendo la temporada del equipo, casi nunca te puedes poner una nota alta a nivel individual. Al final lo que se transmite es lo que refleja el equipo, y si no estamos teniendo los resultados esperados, se puede dudar de los futbolistas. A nivel personal yo me siento bien física y mentalmente, pero es verdad que el juego que hemos desarrollado en el Athletic no es lo que venía haciendo durante los últimos ocho años y me he tenido que adaptar", ha comentado.

Un futbolista con "mala prensa"

Además, el central francés también se ha mojado en un asunto peliagudo, el de la famosa mala o buena prensa según qué jugadores, asegurando que él es de los que tiene de la primera.

"Estoy 100% de acuerdo. Yo estoy en el grupo de la mala prensa, pero lo entiendo y lo tengo claro, porque he ido a contracorriente en todos los aspectos. Un francés de origen que juega con España, en el Athletic, lo mismo pasa con su filosofía. Después me voy a Arabia Saudí, que está muy mal visto... Y fui de los primeros, entre comillas, en ir allí y dar el paso", ha recordado el rojiblanco.

"Todo esto hace que haya ido al revés de lo que quería la gente y tanto en Francia como aquí, cada uno defiende su opinión, pero casi nunca ha ido en mi sentido. No es que me guste ir a contracorriente, pero tampoco me afecta demasiado. Ya son muchos años de esto y sé de lo que va", ha zanjado el internacional español.

El debate de la portería de España

Otro de los asuntos que ha tratado del central del Athletic ha sido el del debate de la portería española, que tiene a tres porteros de un nivel muy alto como son Unai Simón, David Raya y Joan García, ya que parece Álex Remiro se quedará fuera de la lista del Mundial.

Para Laporte no hay debate, Unai Simón ha sido el portero titular desde hace varios años y se ha atrevido a darle un consejo. "Creo que a él le conviene estar fuera de estos debates. Ha sido un titular referente en los últimos años de la selección, el míster siempre ha confiado en él. A nivel de temporada, es un poco como yo, no podemos decir nada excepcional de su temporada por lo que hemos reflejado como equipo en la clasificación. Pero con la selección española, lo que nos ha tocado este año, no lo ha hecho mal", ha opinado."No pondría el demérito en Unai, sino el mérito en los otros porteros para estar a su mismo nivel. Están demostrando todos ser porterazos, es uno de los puestos que más calidad y más competencia tiene, junto a los centrales. Es muy difícil elegir quién debe jugar, porque creo que todo el mundo lo haría bien", ha añadido.