Javi Guerra explota en el momento clave y apunta a la lista de Luis de la Fuente

El de Gilet es el futbolista más en forma del Valencia, liderando al equipo en este tramo final donde sabe que está en la prelista de España y que las lesiones podrían darle opciones de ser una de las sorpresas de la lista; en todo caso, es un futbolista llamado a ser parte de la selección tras el Mundial

Javi Guerra es sin duda el futbolista del momento en el Valencia. El centrocampista de Carlos Corberán está brillando en el tramo final de la temporada y gracias a sus dos goles en Anoeta, el Valencia podrá luchar por la Conference League este sábado frente al Barcelona.

El centrocampista nacido en Gilet está jugando más adelantado, por detrás del delantero y esto le permite llegar con claridad al área y sacar a relucir su buen golpeo, como demostró ante la Real Sociedad sobre todo en 3-4, donde después de dos amagos en la frontal del área batía con frialdad a Álex Remiro.

"En el tercer gol nos ha dicho Hugo Duro desde el banquillo que estaban perdiendo todos. Si hay posibilidad de soñar por Europa hay que ir a por ella. Más en casa y con nuestra gente. Acabamos la temporada en casa con nuestra afición, nos merecemos todos finalizar la temporada de la mejor manera posible y por qué no en puestos europeos", explicaba el jugador tras la remontada en Anoeta para buscar este fin de semana el ansiado billete eueropeo.

En las quinielas de Luis de la Fuente

Un golazo que da esperanzas al Valencia de volver a Europa siete años después, siempre y cuando los de Corberán ganen al Barcelona y no lo hagan ni Rayo Vallecano ni Getafe. Complicado sí, pero no imposible. Pero además el canterano del Valencia está de enhorabuena porque también recibió hace una semana la noticia de que estaba incluido en la prelista de 55 convocados de Luis de la Fuente para disputar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con la selección española.

El futbolista del Valencia todavía no ha tenido la oportunidad de debutar con la selección absoluta ni ha sido citado por Luis de la Fuente, pero conoce a la perfección el estilo de juego, pues ha sido un jugador importante en la selección sub 21, habiendo disputado todo el proceso de clasificación para el Europeo de la categoría que se celebró el verano pasado, de ahí que sea una opción a tener en cuenta.

Sobre todo porque en esa misma demarcación hay jugadores que están entre algodonos, como es el caso de Mikel Merino, además de haberse conocido ya la baja segura de Fermín, que ayer fue operado. Todo ello le otorga opciones al de Gilet junto a hombres como Soler o Fornals, por lo que podría ser una de las sorpresas de la lista que conoceremos el próximo lunes.

Futuro blindado

A sabiendas del enorme futuro que tenía por delante el jugador che, el Valencia logró llega a un acuerdo con Javi Guerra para renovar, mejorar y blindar su contrato, que acababa en 2027. El verano pasado, la entidad de Mestalla le firmó un nuevo contrato hasta 2029, poniendo así fin a numerosas especulaciones sobre su posible venta.

El Atlético de Madrid fue uno de los clubes más interesados en el joven centrocampista durante los dos últimos veranos, pero también equipos de fuera como el Manchester United o el Milan pusieron sus ojos en el de Gilet. Está por ver qué sucede con él este verano.