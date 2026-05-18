Europa, al rojo vivo: Getafe, Rayo, Valencia, Espanyol y Real Sociedad pelean por la séptima plaza en la última jornada de LaLiga

El último billete europeo, el que da acceso a jugar la próxima edición de la Conference League sigue sin dueño y se decidirá en una última jornada de infarto, donde incluso hay que estar atentos a múltiples empates entre los interesados

LaLiga está que arde y la última jornada promete emociones fuertes. Tan solo queda por decidir qué dos equipos acompañarán al Oviedo a Segunda división y quién será el club español que logre la séptima plaza que da acceso a jugar la próxima edición Conference League. Y es que la derrota del Getafe en Elche ha avivado la pelea por Europa, habiendo hasta cinco equipos con posibilidades de acabar séptimo, aunque en el caso de que fuera la Real Sociedad, con la Europa League ya en el bolsillo como campeón de Copa, la que quedara en dicha posición, será el octavo el que entraría en Conference League.

Además de los donostiarras, el Espanyol, el Valencia, el Rayo y el Getafe son los otros equipos metidos en la pelea, los cinco apenas están separados por dos puntos de distancia. Es el conjunto de Bordalás el que tiene un mayor porcentaje de probabilidad de acabar en el Top 7, con un 65,95%, seguido del Rayo Vallecano (22,42%) y del Valencia (8%). Los pericos apenas ostentan un 2,23% mientras que la Real Sociedad un 1,4%.

El Getafe depende de sí mismo

Las carambolas son múltiples, aunque el único equipo que lo tiene en su mano es el Getafe, ahora mismo séptimo, que de ganar a Osasuna en el Coliseum sellaría su billete europeo. También podría servirle el empate, siempre y cuando no ganarán ni Rayo Vallecano ni Valencia.

Si pierden ante los de Alessio Lisci también podrían conservar la séptima plaza, pero para ello no podría ganar ninguno de sus cuatro perseguidores, aunque de hacerlo el Espanyol debería ser además por una goleada ya que igualarían a todo, incluso el 'golaverage' particular, siendo el general favorable a los azulones (-7 vs -12).

El Rayo Vallecano espera un tropiezo

El conjunto de Íñigo Pérez venció al Villarreal y se ha colocado a un solo punto del Getafe, al que podría superar en la última jornada si pierde ante Osasuna y los rayistas ganan o empatan ante el Alavés, ya salvado, aunque en caso de empate a 48 puntos, tanto Getafe como Rayo tendrían que mirar a Mestalla, ya que si el Valencia ganara al Barça superaría a ambos con 49 puntos.

El Valencia, una triple carambola

Más complicado lo tiene el Valencia, pero también es cierto que en la última jornada se enfrenta a un Barcelona con todos los deberes hechos, por lo que cumplir con su parte (un triunfo) podría ser más fácil que para otros. Contando con la victoria, el Valencia sumaría 49 puntos, pudiendo superar a Getafe y Rayo si ninguno gana su duelo.

El Espanyol, casi imposible

Si complicado lo tiene el Valencia, casi imposible es para el Espanyol, que necesita cuatro favores además de tener que ganar ellos a la Real Sociedad en casa. Los pericos sumarían 48 y también habría que contar con los posibles múltiples empates, pero cosas más locas se han visto.

Los de Manolo González deberían esperar además que Osasuna ganara al Getafe, el Valencia perdiera o empatara ante el Barça, que Alavés y Rayo empataran su duelo y que además el Athletic venciera al Real Madrid, ya que los vascos podrían entrar en un empate múltiple a 48 puntos que beneficiaría a los catalanes.

La Real Sociedad necesita un milagro

La Real Sociedad también tiene opciones, aunque ínfimas, de acabar séptima, para ello tendría que ganar al Espanyol y que perdieran Getafe y Rayo y no ganara el Valencia, incluso podría haber un triple empate a 48 puntos si perdiera Getafe, empatara el Rayo y ganaran los de Matarazzo, pero en este caso el beneficiado sería el Rayo, aunque si ganara el Athletic al Real Madrid, se produciría un cuádruple empate que dejaría al Getafe en séptima posición.