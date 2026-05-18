Hugo Duro pone al Valencia en su sitio: "Hay que hablar más de Europa"

El delantero del Valencia, autor del 1-2 en Anoeta, vivió con intensidad los últimos minutos en el banquillo che; "Ha sido una montaña rusa de partido, no hemos parado de recibir golpes", ha reconocido

El Valencia peleará en la última jornada de LaLiga por jugar en Europa la próxima temporada. La plaza de UEFA Conference League está a tan solo dos puntos de distancia aunque para acceder a ella necesita, además de ganar al Barcelona, que otros equipos no sumen. Pero el Valencia se ha ganado el derecho a soñar con ello, como bien reconocía Javi Guerra, autor de un doblete en Anoeta.

Otro de los goleadores de la tarde en San Sebastián fue Hugo Duro. El delantero del Valencia volvía a ver puerta tras siete jornadas sin hacerlo finalizando con una volea de zurda ante Remiro. El delantero madrileño ponía el momentáneo 1-2 en el marcador aunque la Real Sociedad le acabaría dando la vuelta en la segunda parte.

En ese momento, el Valencia pasó de aspirar a Europa a mirar de nuevo a la permanencia. Los resultados del resto de equipos implicados por la salvación beneficiaban al conjunto che pero entonces llegó el gol de Guido Rodríguez de cabeza. El Valencia volvía a empatar el choque ante la Real Sociedad y por delante quedaban ocho minutos de añadido.

Con el 3-3, de nuevo un gol metía al Valencia de lleno en la lucha por la plaza de Conference League, ya que el Getafe seguía perdiendo en Elche. Finalmente llegó el 3-4 de Javi Guerra y la explosión del banquillo che, del que todos salieron corriendo para celebrar el gol en el córner con el centrocampista de Gilet. Entre ellos estaba un Hugo Duro que ya había sido cambiado en la segunda parte.

"La verdad es que ha sido una montaña rusa de partido, después de ponernos 3-2 con uno menos... pues estuvimos acertados con uno menos y la recompensa de la victoria y poder pelear por Europa en la última jornada", reconocía el delantero para los medios del Valencia, que además tuvo que sobreponerse a la expulsión de Cömert: "No hemos parado de recibir golpes. Gol nada más empezar, nos remontan, nos expulsan... pero el equipo ha echado huevos, si me permites la expresión, y ha competido. Ahora nos viene un hueso duro y vamos a intentar ganar".

Hugo Duro lamentó que el Valencia haya tenido que estar pendiente de los de abajo hasta penúltima jornada, mostrándose autocrítico: "Es una pena que en la jornada 37 todavía tengamos que hablar de permanencia, no nos lo podemos permitir como plantilla y como club. Hay que hablar más de poder jugar en Europa, porque veo la plantilla, el club y a la afición y tenemos que estar ahí arriba".

La pelea por la Conference League

Ahora toca pelear con todo y hasta la última posibilidad por volver a Europa y jugar la Conference League. "Hay que ganar al Barcelona y esperar. Pero centrarnos en lo nuestro, porque si no ganamos no hay posibilidades. Un último esfuerzo de los jugadores y de la afición, que lo hemos pasado muy mal, los jugadores también, ahora esta pequeña ilusión. Es una última oportunidad para darles una pequeña alegría... y último año de Mestalla, creo que lo tenemos que hacer. He pasado un año muy duro, no me he encontrado bien a nivel personal en el equipo y ha sido un poco desahogo final. Creo que tengo nivel para mucho más. Le debo mucho a este escudo, al que le debo tanto. Ojalá nos llevemos la semana que viene una alegría y lloremos de alegría".