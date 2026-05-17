Las cuentas de Corberán para la Conference: "Ojalá podamos conseguir algo bonito"

El técnico valencianista ha valorado la capacidad del equipo para darle la vuelta al partido hasta en dos ocasiones, la última con un jugador menos y en el tramo final, que permite soñar con la vuelta del Valencia a Europa

Carlos Corberán, técnico del Valencia, ha pasado por la sala de prensa de Anoeta tras lograr un importantísimo triunfo ante la Real Sociedad que le va a permitir luchar por la Conference League en la última jornada de LaLiga. Así analizaba el choque el técnico de Cheste.

"Ha sido un partido loco porque empieza con un gol de la Real Sociedad prácticamente en la primera acción que han tenido. Hemos demostrado la capacidad de superar la adversidad, es la más alta que se puede tener. Empezamos con ese gol, damos la vuelta a ese gol. En la segunda mitad empezamos bien, sin estar hundidos, y en dos acciones que catalogaría como dos accidentes dan la vuelta al marcador. En ese momento se suma la expulsión de Cömert que hacia todo más difícil, pero el equipo ha luchado con una capacidad y un corazón enorme. Empatar aquí con uno menos ya es complicado, dar la vuelta y conseguir la victoria tiene un valor enorme. Han hecho un esfuerzo bárbaro y ha sido un ejercicio de fe absoluto", ha explicado el míster blanquinegro.

Cuestionado sobre qué supone lograr la salvación en una temporada tan difícil, Corberán ha dicho: "Hubiéramos deseado que esa pelea hubiera aparecido antes, pero ha llegado cuando ha llegado. Queda una jornada, vamos a luchar al máximo, vamos a afrontar con nuestra afición el próximo partido para ir a por los tres puntos y ojalá podamos conseguir algo bonito".

Por último, preguntado por si ve posible acabar la temporada en séptima posición y por tanto, en el puesto que da acceso a disputar la próxima edición de la Conference League, Corberán ha manifestado: "No sé la probabilidad que habrá, ni la que había hoy cuando íbamos por detrás en el marcador y a base de fe, de corazón y entrega hemos conseguido la victoria. Dar alegrías a la afición después de un año tan difícil es muy importante para nosotros. Vamos a competir con mucha seriedad y exigencia, ojalá consigamos los tres puntos para despedir la temporada de la mejor forma posible".

Las cuentas del Valencia para acabar séptimo

En estos momentos, el Valencia ocupa la novena plaza con 46 puntos, dos por debajo del séptimo, el Getafe, y uno con respecto al Rayo Vallecano, octavo. Entre ellos tres se van a jugar en la última jornada el último billete europeo vía LaLiga.

Evidentemente el Valencia es el equipo de los tres que más carambola necesita pues además de ganar al Barcelona en Mestalla, que es cierto que no se juega nada ya, también debe esperar que no ganen ni Getafe, que recibe a un Osasuna que se juega la permanencia, ni Rayo Vallecano, que visitará a un Alavés ya salvado hoy matemáticamente.