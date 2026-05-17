Así queda Europa y el descenso en la clasificación de LaLiga EA Sports tras los resultados de la jornada 37

10 partidos han tenido lugar hoy domingo en LaLiga EA Sports. Diferentes equipos de la tabla como el Alavés o Sevilla respiran por haber firmado su permanencia en Primera, pero la lucha sigue por los puestos de arriba y abajo de la tabla

LaLiga EA Sports encara su recta final con muchos equipos pendienten de decidir su posición en la clasificación de Primera. Los 10 partidos de la máxima competición española de fútbol han tenido lugar hoy domingo, que ya han podido dejar sentenciado algunas salvaciones en clubes como Sevilla y Alavés. Otros como Elche o Girona se jugarán la vida entre ellos en un duelo de vida o muerte en Montilivi.

Athletic Club 1-1 Celta de Vigo

San Mamés acogió un duelo en el que el Celta de Vigo llegaba con aspiraciones de poder acabar en puestos de Europa. En este sentido, Swedberg se adelantó en el marcador en el minuto 4, desatando la euforia en el banquillo de Claudio Giráldez.

Sin embargo, Iñaki Williams puso el empate en el marcador en el 52', con el que rugía La Catedral, que animaba a los suyos en busca del gol de la victoria. Finalmente, vascos y gallegos se llevaron un punto del duelo de la jornada 37 de LaLiga EA Sports.

Atlético de Madrid 1-0 Girona

Ademola Lookman puso el gol en el encuentro entre el Atlético de Madrid y el Girona. El nigeriano, con la victoria de los de Simeone ante el conjunto catalán, mete en serios problemas al equipo de Míchel, que son actualmente antepenúltimos en la clasificación con 40 puntos, por lo que se jugarán la salvación ante su afición en la última jornada de LaLiga, dónde recibirán al Elche, que tiene 42.

Elche 1-0 Getafe

El Martínez Valero fue testigo de un partido vital para el Elche. Los de Eder Sarabia se jugaban gran parte de sus aspiraciones para lograr la salvación en el encuentro de hoy domingo ante el Getafe. De esta manera, la afición ilicitana respondió apoyando a los suyos durante los 90 minutos.

Esto se vio recompensado con el gran gol de Víctor Chust en la primera parte, con el que dio la victoria a un Elche que se jugará la vida contra el Girona en la última jornada. Duelo por la salvación el próximo fin de semana en Montilivi.

Levante 2-0 Mallorca

Levante y Mallorca protagonizaron un duelo de alto voltaje en el Ciutat de Valencia. Carlos Espí volvió a ver puerta y adelantó a los de Luis Castro en el minuto 32. Tras una segunda parte sin goles y con Demichelis haciendo uso de los cinco cambios llegó la tensión en el 85', cuando fueron expulsados Mojica y Brugué.

Tras ello, dos minutos después llegó el gol de la sentencia de Kervin Arriaga. El jugador de Honduras dejaba al Levante en la decimoquinta posición con 42 puntos y al Mallorca penúltimo en la clasificación con 39.

Rayo Vallecano 2-0 Villarreal

Sergio Camello y Alemao pusieron los goles en el partido contra el Villarreal en Vallecas. Los de Iñigo Pérez se despidieron de su afición esta temporada con un encuentro que acabó en victoria ante los de Marcelino, que solo remataron dos veces a puerta a lo largo del choque.

De esta manera, el Rayo Vallecano se sitúa en la octava posición de la tabla con 47 puntos y el Villarreal tercero con 69, empatado con el Atlético de Madrid.

Real Sociedad 3-4 Valencia

El Valencia salió victorioso de un autentico partidazo contra la Real Sociedad. Anoeta acogió el choque entre dos equipos que firmaron finalmente siete goles a lo largo de los 90 minutos. Aihen Muñoz abrió la lata en el 7' pero los de Carlos Corberán le dieron al vuelta en la primera parte. Tras ello, los de Pellegrino Matarazzo se pusieron por delante de manera momentánea, gracias a los tantos de Tárrega, en propia, y Oskarsson.

Poco después del gol de la Real Sociedad, Comert fue expulsado con roja directa. Sin embargo, el Valencia dio un golpe sobre la mesa para llevarse la victoria con dos tantos en los últimos minutos del partido, obras de Guido Rodríguez y Javi Guerra.

Real Oviedo 0-1 Alavés

Toni Martínez firmó la permanencia del Alavés en Primera División con su tanto en el minuto 17. El delantero de 28 años aprovechó un rebote en el área de Moldovan para derribar la portería y dejar el 0-1 definitivo en el marcador. El ex del Oporto ya lleva 13 goles en lo que llevamos de Liga, uno de los artífices para que los de Quique Sánchez Flores hayan logrado la salvación.

Osasuna 1-2 Espanyol

El Espanyol logró por su parte certificar la salvación en Primera División con su victoria a Osasuna en El Sadar. Carlos Romero y Kike García fueron los goleadores de un conjunto como el de Manolo González que ha alcanzado los 45 puntos, poniéndose a cinco del descenso. Esto le ha metido en serios apuros al equipo de Alessio Lisci, que se encuentra a dos de la zona roja.

Sevilla 0-1 Real Madrid

El Sánchez - Pizjuán volvió a estar a la altura para animar al Sevilla, en este caso, ante el Real Madrid. Sin embargo, los de Luis García Plaza, que remataron un total de seis veces a puerta en todo el partido, penalizaron la falta de acierto en los últimos metros. Por su parte, Vinicius puso el único gol del partido, definiendo en la frontal del área a la izquierda de un Vlahchodimos que no pudo evitar el tanto del brasileño.

Sin embargo, pese a la derrota del Sevilla contra el Real Madrid, los de Luis García Plaza se han salvado matemáticamente, por lo que podrá afrontar sin presión por el descenso el encuentro ante el Celta de Vigo en Balaídos.