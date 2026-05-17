Barcelona - Betis, en directo el partido de LaLiga EA Sports en vivo online

Sigue en directo en ESTADIO Deportivo el partido que enfrenta esta noche en el Camp Nou al Barcelona con el Betis

¡Muy buenas tardes a todos! Bienvenidos al directo del partido que enfrenta esta noche al Barcelona con el Betis, el único fuera del horario unificado al no haber en juego nada trascendental, lo que no quita que sea un partidazo . Lo puedes seguir en el minuto a minuto de ESTADIO Deportivo.

Tras asegurar la Champions, el Betis afronta con tranquilidad su último partido de la temporada lejos de La Cartuja con la intención de dar una alegría más a la afición.

La salida de Lewandowski ayudará a colocar al Barcelona en la regla 1:1

El Barça se proclamó campeón contra el Real Madrid y, tras caer con el Alavés, quiere despedirse del Camp Nou de la mejor forma posible y de la manera que lo merece Lewandowski en su último choque en el feudo culé.

Pellegrini no dispone para este partido de los lesionados Ángel Ortiz, Marc Bartra, Sergi Altimira y Aitor Ruibal, ni de los sancionados Cucho Hernández y Diego Llorente. Tampoco está Pablo García, ayer con el filial.

Hansi Flick, sin Lamine Yamal ni Frenkie de Jong , pero recupera a Raphinha.

Alineaciones Barcelona - Betis: alineación posible de Barcelona y Betis en la jornada 37ª de LaLiga EA Sports

A la espera de conocer los onces oficiales, os dejamos por aquí las posibles alineaciones de Flick y Pellegrini.

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¿Tendrá muchos minutos Isco? El malagueño es el protagonista del cartel del partido y esta semana concedió una entrevista en los medios del club, por lo que no sería descabellado que Pellegrini le concediera más minutos de los habituales desde su recuperación.

Pellegrini aclara su futuro tras la ambigua traducción de sus palabras al término del Betis - Elche

¡Ya tenemos el once del Betis y viene con una gran sorpresa! Estos son los once hombres elegidos por Pellegrini: Valles; Bellerín, Natan, Valentín, Junior Firpo; Amrabat, Deossa; Antony, Fidalgo, Abde; y Lo Celso .

Pellegrini ha prescindido de Bakambu, relevo natural del sancionado Cucho Hernández, y saltará al césped del Camp Nou sin una referencia al uso arriba, y con Lo Celso como futbolista más adelantado , respaldado por un centro del campo creativo y poderoso físicamente.

El ingeniero ha otorgado descanso a Fornals y Marc Roca y apuesta por juntar al colombiano y al asturiano para acompañar a Amrabat en la medular. Junior repite en la banda izquierda.

¡También está ya el once del Barça! Esta es la apuesta de Flick: Joan García; Koundé, Eric, Gerard Martín, Cancelo; Bernal, Pedri, Gavi; Raphinha, Fermín y Lewandowski .

El Betis visita esta noche el Camp Nou con los deberes hechos después de haber certificado el pasado martes la clasificación para la Champions League como quinto clasificado, por lo que afronta el choque con tranquilidad, pero sin renunciar a asaltar el feudo del flamante campeón de LaLiga.

Y es que el Barça, al igual que el Betis, no se juega nada al proclamarse campeón matemático en el Clásico del pasado fin de semana y ya perdió contra el Alavés en el último partido, si bien desea despedirse del Camp Nou por todo lo alto.

Seis bajas verdiblancas

Así las cosas, para que la última salida de esta temporada tenga final feliz, el Betis debe sobreponerse a numerosas bajas, pues Pellegrini pierde a un total de seis futbolistas para este choque contra los azulgranas.

No en vano, no están disponibles los lesionados Ángel Ortiz, Marc Bartra, Sergi Altimira y Aitor Ruibal, operado esta misma semana del menisco. A estas ausencias hay que añadir las dos por sanción de los castigados Cucho Hernández y Diego Llorente, que vieron la quinta amarilla en el triunfo contra el Elche.

Además, tampoco entró en la convocatoria Pablo García, vital en el triunfo del Betis Deportivo contra el Tarazona que le permite soñar con la salvación en la última jornada.

Por ende, Pellegrini se ve obligado a introducir cambios en el once, lo que no evitará que despliegue una alineación competitiva, con oportunidades también para futbolistas menos habituales.

El Barça. sin Yamal ni De Jong

Por parte azulgrana, el partido de hoy supondrá la despedida de Lewandowski del Camp Nou y Hansi Flick no cuenta con futbolistas de la talla de Lamine Yamal y Frenkie De Jong.