Jesús Navas y el nuevo Sevilla de Sergio Ramos: "Sería bonito"

El palaciego, que mantiene una especial relación de amistad con el camero, se muestra prudente, pero no esconde que le gustaría ver a su ex compañero al frente del club una vez que se formalice la compra: "Ojalá se pueda hacer"

Inevitablemente, la atención del sevillismo se divide entre la situación deportiva de un equipo que ha tomado aire en LaLiga, gracias a sus tres últimas victorias, y un futuro en el que se mezclan incertidumbre y esperanza, tras la compra de la mayoría accionarial del club por parte de Five Eleven Capital. Tras la maratoniana reunión del pasado lunes, el martes quedaba rubricada la operación de venta por parte de las familias Carrión, Alés y Guijarro, junto a Del Nido Benavente. Solo falta pasar por notaría y que el Consejo Superior de Deportes lo apruebe para que el grupo liderado por Martin Ink, y con Sergio Ramos como rostro más reconocible, pase a tomar el control del Sevilla FC, algo que podría suceder en poco más de un mes.

Mientras llega ese momento de la oficialidad, todos los focos se centran en la figura del camero, que ya celebró junto a su familia su nuevo desembarco en Nervión, como pudo comprobarse a través de las redes sociales. También su amigo Ilia Topuria ha 'confirmado' la llegada del ex madridista al club que que le vio nacer futbolísticamente, donde ahora quiere tener un peso específico dentro de la toma de decisiones, ya sea como presidente, CEO o director general deportivo.

Jesús Navas ve a Sergio Ramos "ilusionado"

Al respecto, una leyenda sevillista como Jesús Navas, que siempre ha mantenido una especial relación con Sergio Ramos, se ha mostrado precavido al hablar del futuro del Sevilla FC con su ex compañero al frente. Pero pese a su habitual discurso prudente, no ha podido esconder que le hace mucha ilusión verlo tomar el mando, admitiendo también que el ex internacional está igualmente con muchas ganas de iniciar esta nueva aventura.

"Por las noticias que salen, es algo bonito. Sergio es de aquí, de la casa, y sería bonito. Ojalá se pueda hacer, pero antes hay que pensar en este partido ante el Real Madrid. Yo siempre lo veo ilusionado con todo lo que hace", señaló el palacio en los micrófonos de DAZN.

El futuro de Jesús Navas: ¿ligado al fútbol?

Con respecto a su futuro, por su parte, el campeón del mundo no aclaró si se vinculará de nuevo al mundo del fútbol, dejando en el aire al menos a corto plazo. "Quiero tener un periodo de tranquilidad, de estar con la familia de disfrutar y de ella. También estoy con la bicicleta, que es el único deporte que puedo hacer al no haber impacto", señaló, apuntando al mismo tiempo que ha sido duro ver cómo su Sevilla FC iba cada vez más a la deriva desde que colgó las botas, aunque tal es su estado físico que ni soñaba con poder ayudarlo sobre el campo.

"Con la cadera, los últimos cuatros años fueron una locura. Cuando estás jugando es más fácil porque estás concentrado en el encuentro, pero desde fuera es todo más complicado. Es difícil ver desde fuera la situación, pero ahora estamos más calmados con estas ultimas victorias y ojalá consigamos hoy mantenernos. Estas tres victorias le han dado más confianza al grupo y ahora quedan dar un paso más", sentenció