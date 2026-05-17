El efecto dominó en la cantera del Sevilla: un merecido premio tras un curso muy duro

El primer equipo ha basado media permanencia en los jugadores de la cantera y el filial ha suplido las promociones tirando del Juvenil A, que a su vez ha acelarado el proceso en jugadores que comenzaron con ficha de un Juvenil B que se ha proclamado campeón en Liga Nacional, compensando un poco un año muy duro en todas la categorías

Sin duda, la mejor noticia para el Sevilla FC en esta temporada 2025/2026 es que sólo queda una semana para que se termine de una vez el calvario. El primer equipo debe rematar aún una permanencia encarrilada con la racha de tres triunfos consecutivos antes de recibir este domingo al Real Madrid en la jornada 37 de LaLiga EA Sports, en una tarde con muchas despedidas en el último partido del curso en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

A pesar de todo, sin duda alguna, el pilar más sólido que encontrará la nueva propiedad es el papel preponderante de los canteranos, que se han reinvindicado con creces en un curso para olvidar en lo clasificatorio para los principales equipos de los escalafones inferiores, condicionados también por esas promociones en cadena simbolizadas de manera gráfica en el ejemplo de Nico Guillén: fue convocado por Luis García Plaza y ha jugado tanto con los dos filiales como con el primer juvenil en esta 25/26.

El Sevilla Atlético hace semanas que certificó su descenso de Primera Federación a Segunda RFEF; el Sevilla C también ha perdido la categoría en Tercera Federación, por lo que jugará la próxima campaña en la División de Honor Senior. Tampoco ha sido un buen año para el Juvenil A, que por primera vez en siete campañas se quedó sin participar en la Copa del Rey y sólo ha podido ser cuarto en la liga. Por fin, el Juvenil B ha dado una alegría.

El Juvenil B salva la honra de la cantera: el Sevilla FC, campeón de Liga Nacional

El Sevilla FC se ha proclamado campeón del Grupo 14 de la Liga Nacional Juvenil gracias a la victoria por la mínima que el Juvenil B, dirigido por Fran Rubio, ha logrado en la tarde de este pasado sábado contra el San Roque Balompié (1-0) en los campos anexos de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios. Gracias a un gol anotado por Álvaro Rodríguez (1-0), el equipo blanquirrojo ha acabado en lo alto de la clasificación con 65 puntos; sólo dos más que un Real Betis (63) que hizo su trabajo ganando al Coria CF (3-4) esperando un pinchazo que no llegó.

Los jugadores y el cuerpo técnico celebraron por todo lo alto este título, festejando sobre el césped en compañía de familiares y seres queridos. Alberto Rodríguez ha sido el 'pichichi' sevillista con 10 dianas; seguido de cerca por los centrocampistas René Rodríguez (8) y Joseph Uyi (7); por su compañero de ataque Bacar Cisse (6) y por el defensor Álvaro Rodríguez, que con el tanto que dio el título al Juvenil B alcanzó su quinto realización en esta formidable 25/26. El Sevilla FC ha acabado con 20 victorias en 30 jornadas, con cinco empates, con sólo cinco derrotas, con 61 goles a favor y con sólo 22 en contra.

El sevillista Mario Díaz, capitán de España en el Europeo sub 17

Otro juvenil que está de enhorabuena es Marío Díaz, quien desde el pasado viernes está concentrado con la selección española sub 17 antes de viajar a Estonia para luchar por ganar el Europeo sub 17 que comienza la semana que viene. Los de Sergio García, con el canterano nervionense como uno de los capitanes, están encuadrados en el Grupo A y debutarán el próximo 25 de mayo, frente a Estonia, a las 19:00 horas. El día 28 (13:30 h) se medirán a Bélgica y cerrarán la fase de grupos frente a Croacia el 31 de mayo (13:30 h).

Mal sabor boca para el Sevilla Atlético de Marco García

El Sevilla Atlético perdió por 2-0 en la noche del sábado en su visita al Villarreal B en la penúltima jornada de liga en el Grupo 2 de la Primera RFEF. Más que la derrota, sin consecuencia alguna ya, el técnico Marco García no escondió una pequeña decepción con el paso atrás dado después de la mejoría de los últimos partidos.

"El análisis es sencillo: nos ha costado entrar en el partido y no hemos estado a la altura de los últimos partidos. Nos hemos enfrentado a un rival que maneja muchos registros y que nos ha pasado por lo alto", ha lamentado el técnico. "Los chavales se han dado cuenta de que si no sales mentalizado, te lastra mucho. Es lo que ha pasado hoy. Ante el Alcorcón hay que intentar ganar como sea para despedirnos de un año tan duro con un triunfo en casa ante nuestra afición", ha añadido.

En este contexto, precisamente, Marco García ha dado mucha importancia a esos jugadores juveniles que siguen sumando minutos con el filial sevillista, que a su vez se ve condicionado por los que promocionaron al primer equipo: "Ellos siguen acumulando minutos, es bueno para madurar en la categoría y para que se formen como jugadores. Espero que les sirva y que sigan mejorando".