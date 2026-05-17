El representante de Alexis Sánchez llega para decidir su destino: "Lejos de Sevilla"

Fernando Felicevich se encuentra en la capital andaluza para ver el Sevilla FC - Real Madrid de este sábado y reunirse con el veterano delantero chileno, que tiene en las ligas de Brasil y Chile sus destinos más probables para volver a Suramérica 20 años después de emigrar

El futuro de Alexis Sánchez está "lejos del Sevilla". Así lo asegura su entorno más cercano a varios medios de comunicación de Chile que en las últimas horas tienen al delantero nervionense como protagonista mediático al hilo del viaje a la capital andaluza de su representante, Fernando Felicevich, en pos de reunirse con el veterano futbolista y terminar de determinar la hoja de ruta a partir del final de su contrato el próximo 30 de junio y de cara a encontrar un nuevo destino para la temporada 2026/2027. Todo apunta a que ese nuevo reto tendrá lugar en Suramérica, en el que será su regreso justo 20 años después de 'cruzar el charco'.

Fernando Felicevich llega a Sevilla para reunirse con Alexis Sánchez

Según han confirmado a ESTADIO Deportivo desde el país andino, Felicevich aterrizó el pasado jueves en la capital andaluza y estará este sábado en las gradas del Ramón Sánchez-Pizjuán para ver en directo el partido que enfrentará al Sevilla FC con el Real Madrid. En este choque se espera que Alexis siga teniendo minutos por parte de Luis García Plaza, quien ha encontrado un gran aporte del atacante de 37 años en esta apuradísima recta final de curso.

Tras el encuentro, el conocido apoderado argentino se reunirá con el '10' para estudiar todas las opciones que manejan y decidir cuál es la mejor de todas. Lejos de dejarse llevar pensando en que aquí ya no tenía nada que hacer y que a estas alturas de su carrera no tiene que demostrar nada a nadie, Alexis Sánchez está apretando más que nunca en estas últimas semanas del curso para salvar a los blanquirrojos y despedirse de la mejor manera.

Alexis ha sido vital en las tres victorias seguidas que acercan al Sevilla FC a la permanencia

El atacante chileno ha sido esencial en esta racha de tres partidos ganados que acerca mucho al Sevilla FC a una salvación que se había complicado muchísimo. Suyo fue el robo de balón en una presión feroz que acabó con el tanto de Akor Adams para el triunfo contra el Villarreal CF (2-3), suya fue la asistencia para el nigeriano en la remontada frente al RCD Espanyol (2-1) y suyo también fue el solitario tanto de la victoria contra la Real Sociedad (1-0).

Cabe recordar que el que fuese bautizado en su día como 'Niño Maravilla' llegó el pasado verano a Nervión a coste cero, después de una racha de más de un año sin marcar, tras un discretísimo paso por el FC Inter de Milán en la 23/24 y con una desafortunadísima segunda etapa en el Udinese Calcio en la 24/25, en la que se fue sin estrenar su casillero anotador, sufrió bastantes problemas físicos y mantuvo una compleja relación con su entrenador.

En cambio, aun siendo muy irregular su paso por el Sevilla FC, en esta 2025/2026 el de Tocopilla ha aportado cuatro dianas y dos asistencias en los 1.299 minutos de juego que reparte en 28 encuentros entre LaLiga EA Sports (26) y la Copa del Rey (2). Sin duda, esta buena recta final de curso le ayudará a encontrar un nuevo equipo, con Brasil y Chile como destinos más probables, según esas mismas informaciones que adelantaron la llegada a Sevilla de Felicevich.

Luis García Plaza: "Ahora mismo, Alexis Sánchez es el jugador más decisivo del Sevilla FC"

"Cada vez que entra se nota. En estos jugadores que ya tienen esa calidad, yo lo que tengo que destacar es su implicación. Estoy súper contento con él. Ahora mismo está siendo el jugador más importante. Nos está dando todo lo que necesitamos entrando en la segunda parte porque los partidos ya están más abiertos, más rotos... Y ahí está siendo incluso más decisivo que algunos titulares".

"Ojalá siga así. Si lo pongo de titular, pues genial. Y si no, él sabe que el grupo necesita que, cuando Alexis Sánchez entre, sea ese jugador decisivo. Sólo puedo tener palabras buenas de él. 'Chapeau' para Alexis Sánchez", manifestó de manera muy expresiva Luis García Plaza el pasado viernes, en la rueda de prensa previa al partido de este domingo contra el Real Madrid.