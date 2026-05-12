Suspiran por el renacido Alexis Sánchez, que agota sus días en el Sevilla: "No se discute nunca"

En su país siguen muy pendientes de la situación del 'Niño Maravilla', que salvo sorpresa abandonará el club de Nervión a final de temporada. Los técnicos de Universidad de Chile y Colo Colo se muestran precavidos sobre un posible regreso, pero dejan claro que, a sus 37 años, seguiría siendo un jugador importante

La situación de Alexis Sánchez ha dado un vuelco en el Sevilla FC en los últimos partidos. Tras una temporada irregular en la que Matías Almeyda siempre le mostró en realidad su confianza (fue titular en sus cuatro últimos partidos en el banquillo), el rol del chileno cayó más que nunca a un segundo con la llegada de Luis García Plaza. Pero su renacer en los dos últimos y decisivos encuentros ante Real Sociedad y Espanyol le han devuelto el crédito perdido, lo que no quiere decir que su futuro esté lejos de Nervión salvo sorpresa, finalizando su contrato el próximo 30 de junio.

En este sentido, en su país suspiran por el regreso del 'Niño Maravilla', el máximo goleador en la historia de su selección con 51 tantos. Al respecto, la Universidad de Chile, el equipo del que admitió que es aficionado por su padre, ya aseguró que tiene "las puertas abiertas", como afirmó su presidenta, Cecilia Pérez. Aunque de momento no hay oferta formal ni el de Tocopilla ha tomado una decisión firme, pues tiene los cinco sentidos puestos en tratar de lograr la salvación con el conjunto nervionense.

Fernando Gato, técnico de la U, prefiere esperar

Esto no es obstáculo para que la prensa chilena esté muy pendiente de su situación, cuestionando al técnico de la 'U', Fernando Gago, sobre el posible desembarco en verano de un futbolista que, a sus 37 años, aún se ve con fuerzas para continuar sobre el verde. Eso sí, es consciente de que ha llegado el momento de volver a cruzar el charco para regresar al continente americano, 18 años después de que diese el salto a Europa para firmar por el Udinese, donde volvió a militar la campaña pasada antes de llegar gratis al Sevilla FC.

Sin embargo, el preparador argentino, que tiene a los azules en el sexto puesto de la Liga de Primera, prefiere ser cauto y esperar a que se abra el mercado, elogiando al mismo tiempo, no obstante, la calidad del aún jugador sevillista. "Lo dije hace unas semanas, el tema refuerzos y salidas voy a esperar para hablar por respeto, porque hay futbolistas que están en este plantel, donde necesitamos de todos hasta que empiece el mercado de pases. Obviamente no se discute nunca un nombre como el de Alexis, pero sí creemos que todavía no es necesario hablar ni pensar en ello cuando hay una competición que se está jugando”, recalcó el que fuese futbolista del Real Madrid y el Valencia.

Recientemente se apuntaba desde su país que Alexis Sánchez tiene dos ofertas sobre la mesa para junio y tomará una decisión en las próximas semanas, si bien no desvelaba la identidad de sus pretendientes. Sí se aclaraba que ninguna propuesta procede de Argentina, donde había vuelto a ser relacionado con River Plate, el equipo desde el que dio el salto al fútbol europeo.

El entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz, le lanza un guiño: "Es un excelente jugador"

Además, en enero tuvo sobre la mesa la posibilidad de marcharse a Brasil, desde donde el Corinthians y especialmente el Internacional de Porto Alegre llamaron a su puerta, pero se consideró que no era el momento. Ahora, en su país, también se le relaciona con Colo Colo, el equipo con el que despuntó después de alcanzar la elite con el Cobreloa. Podría decirse que se trata más bien de un deseo de la afición que de un interés real de momento. Pero en cualquier caso su entrenador, Fernando Ortiz, también ha salido al paso para repetir los halagos hacia el tocopillano.

"No me permito hablar y programar o futurizar hacia adelante, no soy yo, no estoy con la idea de pensar. Sí puedo decir que Alexis es un excelente jugador. Si él decide llegar a nuestra liga, hay que disfrutarlo", aseguró el técnico argentino.

Los números de Alexis con Luis García Plaza

Mientras tanto, Alexis Sánchez se ha convertido en pieza importante en el Sevilla FC para sacar la cabeza del pozo. Luis García Plaza no le dio bola en su estreno, ante el Oviedo, y solo le concedió 12 y 18 minutos de juego en los dos siguientes choques, ante Atlético de Madrid y Levante, dejándolo de nuevo sin jugar en la visita a Osasuna. Pero ante la Real Sociedad salió en el descanso por Isaac Romero y a los pocos minutos hizo el único gol del partido. Un cambio que se repitió ante el Espanyol y que apunto estuvo de dar el mismo resultado, aunque su tanto fue anulado por fuera de juego. Pero aún sería importante en el alargue al dejársela de cara a Akor Adams en el definitivo 2-1 que hizo estallar el Sánchez-Pizjuán. Fue su segunda asistencia del curso, a lo que suma cuatro tantos en 27 partidos y 1.280 minutos.