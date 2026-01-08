Alexis Sánchez admite ofertas desde Brasil o Chile y habla de su futuro en el Sevilla: "Quiero irme por la puerta grande"

"No estoy acá por dinero", asegura el veterano internacional andino, reconoce haber recibido ofertas de Brasil y de Chile antes incluso de firmar el Sevilla. Sin comprometerse a nada más allá del 30 de junio, explica que le llena ese rol de veterano que intenta ayudar a los jóvenes y valora la posible llegada de Sergio Ramos

En Brasil han surgido varios equipos muy interesados en hacerse con los servicios del veterano delantero Alexis Sánchez, ya sea en el presente mercado invernal de fichajes o preferentemente en la ventana del próximo verano, cuando a priori el chileno será agente libre. El SC Corinthians y, sobre todo, el SC Internacional de Porto Alegre están moviendo hilos para presentar una propuesta que seduzca al actual futbolista del Sevilla FC. Preguntado por estas noticias, el secretario técnico José Ignacio Navarro se limitó a asegurar que no hay ninguna cláusula de escape para poder romper en el presente mes de enero el contrato firmado hasta el 30 de junio.

Alexis Sánchez no pone fecha de caducidad a su compromiso con el Sevilla FC: "No estoy acá por dinero"

"El 1 de julio ya se verá", explicó el ayudante de Antonio Cordón. Ahora, en el mediodía de este jueves, también se ha pronunciado el propio protagonista de estas informaciones que no ha negado. Alexis Sánchez ha pasado por la sala de prensa de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios después del entrenamiento matinal dirigido por Matías Almeyda para preparar el duelo liguero del lunes ante el RC Celta de Vigo y ha sido preguntado por sus planes para un futuro a corto plazo en el que no hay cabida para la retirada a pesar de que el pasado 19 de diciembre cumplió los 37 años.

El cariño de la afición y las ofertas desde Brasil... "y Chile"

"A mí me pone contento sentir el cariño de la afición. Afuera cada día hay muchos chicos que me esperan para una foto, para pedirme una camiseta... Ese cariño se aprecia. Por eso trato de hacerlo bien, de correr todos los balones... Aunque no tengo 25, tengo 37, ya. Siempre trato de hacerlo bien, para que la afición se lleve una alegría. Y obviamente quiero ganar".

"Luego, respecto a lo de si quiero quedarme aquí... Si no quisiera estar aquí no habría venido al Sevilla. Ya tenía opción de irme a Brasil en verano. Y a Chile, también; pero quise estar acá porque creo que Sevilla FC es un club grande y hay buenos jugadores que sólo necesitan tener más tranquilidad en el campo de juego para ganar partidos", ha respondido a la pregunta formulada por el compañero de ESTADIO Deportivo Juan José Ponce.

"Yo firmé por un año aquí, siempre trato de dar lo mejor, y mientras me sienta bien físicamente y mentalmente no doy un paso al costado. Vine acá porque era un club grande y quiero irme por la puerta grande. Mientras, tenemos que apoyarnos, estar todos juntos como familia, y nada, se verá a fin de campeonato. La idea mía es terminar bien y después ya veré cómo estoy físicamente o mentalmente. El día de Reyes me vine a entrenar, porque siempre quiero estar bien, amo este deporte y no estoy aquí por dinero, sino para ayudar a los jóvenes. Veo jóvenes que están tristes, porque los critican, juegan mal... No es fácil para ellos. Yo estuve en su posición y les digo que esto es normal. Después depende de cada jugador cómo lo tome, cómo lo transmite", ha añadido en una segunda pregunta sobre su futuro a corto o medio plazo.

La oferta de Sergio Ramos para comprar el Sevilla FC

"Sí, creo que sería bueno para el club que alguien así venga, ya que estuvo aquí mucho tiempo. Y ya después, si al club le hace bien y es mejor para el club, bienvenido sea. Yo estoy de paso aquí, como lo dije antes, estoy para ayudar a los jóvenes, para ayudar al club en la situación que está".

"Ahora no pueden comprar jugadores y obviamente vengo para hacer un aporte. Trato de aportar todos los días en los entrenamientos, en venir aquí a hablar con ustedes, en tratar de que Isaac o Juanlu no sientan esa presión, ser parte del club, ser parte de la afición, tener esa tranquilidad en el campo de juego... En eso me centro, luego, si alguien quiere venir a comprar un club y sea bien para el Sevilla yo me iré contento, pero lo importante es sentir que di lo mejor de mí y le di alegría a la afición".

Alexis no renuncia a volver a la selección de Chile

"Yo siempre he estado disponible, solamente que la selección de Chile está en un proceso nuevo. En el último mundial jugué dos partidos, pasé un época con muchas lesiones, tuve muchos problemas para jugar con mi selección... pero obviamente que siempre está la gana de volver a la selección y ayudar a los más jóvenes como estoy haciendo acá. Si ellos pueden tomar de mí un ejemplo, aunque tampoco quiero ser un ejemplo sino sólo hacer algo que amo, a mí ayudar es lo que más me gusta".

"Yo tuve un problema al principio de temporada, pero ya está todo bien. Todo es excelente. Ahora estoy mentalmente espectacular, físicamente me siento espectacular y creo que puedo aportar. Voy a estar ahí para ayudar al equipo, ya sea desde la banca o desde afuera. Siempre voy a decirles que tengan calma que esto lo vamos a sacar adelante, que estamos ahí a seis puntos del Celta (séptimo), que jugamos contra ellos el lunes. Para eso me entreno y estoy concentrado en los entrenamientos y en ganar partidos".