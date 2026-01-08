Alexis Sánchez explica su charla con Isaac Romero y analiza la falta de gol en el Sevilla: "Si no aprende ahora..."

El poso de su experiencia se nota en cada respuesta que da el atacante chileno, quien defendió a Isaac Romero y recordó que hay muchos jugadores jóvenes que están soportando demasiada presión. Tranquilidad, calma y constancia fueron las tres palabras más repetidas

El Sevilla FC ha recuperado este jueves las ruedas de prensas intersemanales y el primer futbolista en comparecer ante los medios de comunicación ha sido un peso pesado del vestuario como Alexis Sánchez. El delantero de 37 años llegó a coste cero el pasado verano con muchas dudas sobre el rendimiento que podría ofrecer, ya que venía de encadenar casi 16 meses sin producir goles ni asistencias. Su puesta en escena en Nervión fue ilusionante, sorprendiendo por su buen tono físico y siendo determinante con las dianas anotadas en las victorias ante el Deportivo Alavés o el FC Barcelona, así como por la diana que regaló en el triunfo ante el Rayo Vallecano o el empate contra el Elche CF.

Sin embargo, tras aquella lesión muscular que sufrió el 24 de octubre y de la que se recuperó en tiempo récord, su nivel ha bajado de manera drástica, ganándose algunas críticas y siendo especialmente censurado por su decisión de ceder el balón a Isaac Romero en el penalti que el lebrijano falló el pasado domingo en la derrota por 0-3 contra el Levante UD. Por todo ello ha sido preguntado en su comparecencia en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios tras la conclusión del tercer entrenamiento de la semana para preparar el choque liguero del próximo lunes ante el RC Celta de Vigo.

Los motivos por los que Alexis Sánchez cedió el penalti a Isaac Romero

"Nada, Agoumé agarró el balón, como siempre lo hacemos. Él toma el balón y después al final le pego yo. En ese momento me pasó el balón y le dije a Isaac si lo quería patear. Él me dijo que sí, que se sentía con confianza y lo que pasó luego es parte del fútbol. Puede pasar y equivocarse. Él es de aquí, del club y de la cantera. Si él no aprende ahora, algún día tendrá que aprender. A mí me tocó fallar en el Mundial y después me tocó hacer el penalti más importante de mi vida (le dio una Copa América a Chile)".

"A mí, fallar un penalti no me va a cambiar hoy día en el fútbol, no me va a cambiar nada. A él sí le va a cambiar para mejorar, para aprender. Obviamente, después del partido estaba triste. Le dije: 'Es parte del fútbol. Te equivocaste, pero este penal te sirvió y te va a servir para el futuro. Eres del Sevilla, eres de la cantera, estás en tu casa y te va a servir a ti porque eres muy joven todavía y te falta para aprender'. Por eso le di la confianza. Si hubiésemos ido 1-1 (el partido estaba 0-2), lo habría tirado yo", ha explicado.

Un mensaje para la afición después de una primera vuelta muy irregular

"Sí, obviamente queríamos ganar. Los jugadores piensan lo mismo. El equipo está triste, pero ahora ya con la mente en el lunes, en revertir esto y en ganar un partido para la gente, para la afición". "Creo que tenemos que estar más concentrados, no volvernos locos, que es lo que veo que nos pasa mucho. A veces nos desesperamos. Mientras tengamos tranquilidad siempre encontraremos opciones de llegar al arco".

"La afición, obviamente, quiere que ganemos. Sabe que hay buenos jugadores y creo que estamos al debe de ganar y tener un yalgo más estable. Porque a veces creo yo también que a veces mejor fallamos cosas simples, falta un poco la concentración. Y creo que estamos en el camino de conseguir mantener la concentración en cada partido". "Estamos en debe con ellos, queremos darles una alegría y volver a enamorar al Sánchez-Pizjuán. No es fácil pero creo que estamos en ese camino de encontrar el equilibrio".

La falta de gol del Sevilla y la posible llegada de competencia en el mercado de fichajes de enero

"Ocasiones tenemos. Una vez me dijo un entrenador que lo más difícil es crearse las ocasiones. Yo tuve a Marcelo Bielsa como entrenador y él me dijo 'No me interesa si perdemos o nos equivocamos, pero quiero que tengamos ocasiones en todos los partidos.Si usted tira un pase y un jugador llega pero no lo convierte, O.K., pero se intentó'. A mí lo que me preocupa es cuando no tengo para pegarle al arco o no tengo oportunidad de hacer un gol".

"Sobre el mercado, yo creo que hay buenos jugadores, sólo falta que los conectemos todos juntos. Los veo día a día en el entrenamiento, tengo experiencia para decirte si están bien o están mal, pero yo veo que hay muchos grandes jugadores y falta esa conexión para que encajemos. Una vez que encajemos, creo que esto tiene continuidad a nivel de jugadores y de calidad. Yo estoy feliz aquí con el cuerpo técnico, con los jugadores, con todo", ha insistido.