En Chile sentencian a Alexis Sánchez, tras su bajón en el Sevilla FC: "El chicle ya no se estira más"

Nicolás Peric, durante muchos años compañero del atacante de Tocopilla en la selección chilena, asegura lamentar su crítica "con todo el dolor de su corazón"; pero no sólo entiende su escaso protagonismo en el Sevilla FC o sus casi nulas opciones de renovar, sino que incluso duda de que está para jugar el próximo año en alguna liga suramericana

De más a menos y de ahí, a casi nada. Así ha transcurrido hasta ahora el periplo en el Sevilla FC de un futbolista legendario como Alexis Sánchez. Admirado por todos en el club por su exquisito compromiso y su vocación por aportar su dilatadísima experiencia al vesturario, el veterano atacante chileno comenzó muy bien la temporada hasta que se vio frenado por dos lesiones musculares de las que volvió mucho antes de lo esperado y tras las cuales no ha vuelto a ese buen nivel de septiembre u octubre. Desde su última baja sólo ha sumado 56' en cuatro jornadas, pasando a ser el cuarto delantero para Matías Almeyda por detrás de Akor Adams, Neal Maupay e Isaac Romero.

A pesar de las encendidas defensas que hace Almeyda de la figura de Alexis Sánchez y de los constantes elogios mutuos que intercambian el de Tocopilla y el director deportivo Antonio Cordón, no resulta muy arriesgado aventurar que la relación entre ambas partes quedará finiquitada el próximo 30 de junio. No se contempla opción de renovar a día de hoy teniendo en cuenta este bajón físico de los últimos meses. En ese sentido, desde Chile sentencian ya al idolatrado 'Niño Maravilla' e incluso dudan de que esté para jugar en Suramérica.

Nicolás Peric duda incluso de que Alexis Sánchez esté para jugar en Suramérica

Cuando Alexis llegó al Sevilla FC aseguró que le queda cuerda para rato e incluso llegó a decir que su principal anhelo sería despedirse jugando de nuevo un Mundial con la selección de Chile. Sería ya el de 2030, pues el cuadro andino quedó fuera de la cita de este próximo verano. Con 37 años, mantiene que tiene físico para sobrepasar la barrera de los 40. No lo ven así desde su país, donde el exinternacional por la Roja Nicolás Peric es bastante más agorero.

El exportero considera que la carrera deportiva de Alexis está irremediablemente tocando a su fin después de las malas experiencias en el FC Inter de Milán y en su segunda etapa en el Udinese, unido a este bajón en el Sevilla FC que ve la pista definitiva de que quiere pero ya no puede. "Alexis es un jugador de otro ritmo. Voy a decir una idiotez... Me gustaría que Alexis viniera a retirarse acá en Sudamérica, pero no sé si está para jugar. Esa es la realidad. Y es una cuestión física", comentó Peric en su función de comentarista del programa 'Pauta de Juego' recogidas por el periódico La Tercera.

Peric, sobre el nivel de Alexis Sánchez en el Sevilla FC: "El chicle ya no se estira más"

"El alto rendimiento es un desgaste fuerte. Yo les decía 'Muchachos, tómense el tiempo de vacaciones. Si es un mes, es un mes de vacaciones'. El cuerpo te pasa la cuenta. El alto rendimiento es desgastante absolutamente. Alexis era un jugador muy físico. Y yo creo que él... ya está. Lo digo con todo el dolor de mi alma, porque todas estas lesiones de fibra de jugadores velocistas llegan a un punto que ya no te dan para más. Ya no se estira más el chicle", concluyó Peric. En Chile no quitan ojo al Sevilla FC por el punta y por Gabriel Suazo.

Peric se retiró en 2021 tras labrarse una fama en su país brillando en clubes como Rangers, Universidad de Concepción, Unión Española, Audax Italiano, Everton y, sobre todo, en Cobreloa. También jugó en Argentinos Juniors y en el Olimpia de Asunción paraguayo, con una única aventura europea en el Genclerbirligi turco. En la selección de Chile sólo sumó cinco partidos, pero fue un fijo en las convocatorias de todos los seleccionadores entre 2002 y 2012.