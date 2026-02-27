Sorteo Champions, Europa League y Conference 2026 en directo | Rivales de Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Betis, Celta y Rayo y todos los cruces de octavos

Sigue en directo en ESTADIO Deportivo el sorteo de octavos de final de la Champions League, Europa League y Conference League

¡Buenas tardes y bienvenidos al sorteo de la Champions League, Europa League y Conference League! En la mañana de hoy les narraremos los cruces de las tres competiciones y los rivales a los que se enfrentarán los equipos españoles. ¡Vamos con la previa!

Primero dará comienzo el sorteo de la Champions League. Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid han sido los equipos que han alcanzado los octavos y esperan rival. Los tres son candidatos al título, aunque las dudas de las últimas jornadas lo colocan en un escalón por detrás de algunos equipos europeos que llegan a octavos sin titubear

Tras el sorteo de la Champions League llegará el de la Europa League, dónde el Real Betis y el Celta de Vigo auguran un sorteo favorable. El Betis, que se clasificó de forma directa a octavos, es uno de los favoritos al título, mientras que el Celta de Vigo ha ido creciendo a medida que ha avanzado la competición

El único representante español en la Conference League es el Rayo Vallecano que, en su regreso a Europa, se ha colado en unos octavos de final. La ilusión inunda Vallecas

El Barcelona conocerá su rival, pero también a qué lado del cuadro va en el sorteo de este viernes. El París Saint Germain es una amenaza evidente. La dimensión es enorme del vigente campeón de Europa y de Francia, dirigido por Luis Enrique Martínez, por su equipo, por sus individualidades, por su técnico y por sus resultados, capaz ya de ganar en la anterior fase en el Camp Nou. Es el único que lo ha hecho en esta temporada.

En el camino del Real Madrid aparecen el Manchester City y el Sporting de Portugal. El equipo de Pep Guardiola, octavo en la fase liga y aspirante al título de la ‘Premier’, es uno de los adversarios más potentes del torneo, con Erling Haaland y sus 29 goles en esta temporada al frente de su imponente nómina de futbolistas, con Rayan Cherki, Phil Foden, Antoine Semenyo, Rodri Hernández, Bernardo Silva, Ruben Dias, Marc Guehi… Hace un año, el conjunto blanco lo eliminó.

Para el Atlético de Madrid tampoco es lo mismo jugar contra el Liverpool, vigente campeón de la Premier, con demasiados vaivenes en este curso, pero tercero en la fase liga de esta competición, con seis victorias -incluida una por 3-2 contra el Atlético en Anfield- y dos derrotas, que contra el Tottenham. El equipo 'red' es sexto en su liga, en la que ya sólo compite por el pase a la Liga de Campeones, a 16 puntos del liderato.

Recordemos que, antes de que comience el sorteo, que los equipos que se han clasificado de forma directa a los octavos de final, quedando entre los 8 primeros, jugarán la vuelta de la eliminatoria como local

Un lado del cuadro ha deparado más equipos favoritos al trofeo que otro. PSG, Chelsea, Liverpool, Real Madrid, Manchester City y Bayern Múnich tendrán que luchar entre ellos para llegar a la final, mientras que Barcelona, Atlético de Arsenal son los grandes candidatos del otro lado del cuadro

Entre los casos curiosos que nos ha dejado este sorteo está el hipotético cruce en cuartos de final entre el Barcelona y el Atlético de Madrid. En caso de que ambos equipos españoles accedan a la siguiente ronda, se volverán a ver las caras.

El Real Madrid y el Manchester City, que ya se habían medido en la fase de la liga de la Champions League, vuelven a verse las caras. El enfrentamiento entre ambos se ha convertido en un clásico europeo en los últimos años. ¡La eliminatoria más igualada del torneo!

Tanto Real Madrid como Atlético de Madrid juegan con la 'desventaja' de enfrentarse a sus rivales en la vuelta como visitante. Ambos lo harán en Inglaterra, aunque contra equipos con dinámicas muy diferentes. El City sigue escalando en busca de alcanzar al Arsenal, mientras que el Tottenham se mete en la lucha por no perder la categoría

El sortero para el Real Madrid ha sido terrible. Al equipo madrileño le ha tocado el 'coco' y, para colmo, cae en el lado del cuadro más difícil. Las sensaciones no son las mejores y Arbeloa, sin experiencia en Champions League, se medirá a uno de sus primeros y grandes retos como entrenador del Real Madrid

El cuadro de Simeone se medirá a un Tottenham en crisis y exigido en la Premier League. El lado de cuadro sonríe a los de Simeone que han demostrado durante la temporada que pueden hacer frente a cualquier equipo en Europa. El Barcelona y el Arsenal son las grandes amenazas de las opciones rojiblancas

Le llega el turno al Real Betis y al Celta de Vigo. se preparan en Nyon para el sorteo de la Europa League, que dará comienzo a las 13.00 horas. Vamos con la previa y analizamos todo lo que concierne al equipo bético y al gallego

La dos opciones del Betis para los octavos de final son el Panathinaikos y el Nottingham Forest. El Panathinaikos, ganador este jueves en los penaltis contra el Viktoria Plzen, lo dirige el español Rafael Benítez, fichado el pasado octubre y es quinto en la liga griega, mientras que el Nottingham Forest es decimoséptimo, a dos puntos del descenso, en la liga inglesa, pese a su buena plantilla, liderada por el goleador Igor Jesús y entrenada por Vitor Pereira. El Betis ya se enfrentó al Forest en la fase liga de esta temporada en esta competición, con un empate a dos en Sevilla.

En el caso del Celta, en su horizonte aparece los dos mejores equipos de la fase liga, el Lyon, que fue primero, y el Aston Villa, que fue segundo. Uno de los dos será su rival. Son muy exigentes, ambos terceros en la clasificación de sus respectivas ligas, francesa e inglesa, con el potencial que le da al equipo francés la llegada de Endrick y con el bloque que dirige Unai Emery en el conjunto de Birmingham, que está a diez puntos del liderato de su liga del Arsenal.

Se le está complicando el inglés a Maniche, no es el fuerte del portugués que intenta expresar lo que significó ganar en 2003 la Europa League con el Oporto

Con los equipos de la Champions League, de la Europa League y de la Conference League en los octavos de final de sus respectivas competiciones, los clubes esperan rival para seguir soñando con la gloria europea.

El sorteo de la UEFA Champions League

El sorteo de la Champions League de este viernes no es indiferente ni para el Barcelona ni para el Real Madrid ni para el Atlético de Madrid, que circulan entre dos opciones desiguales, con la diferencia que supone enfrentarse al París Saint-Germain o el Newcastle, en el caso azulgrana; al Manchester City o al Sporting de Portugal, en el equipo blanco; y al Liverpool o al Tottenham, que son las dos posibilidades del club rojiblanco. No tiene nada que ver uno u otro rival para ninguno de los tres. La dificultad es considerable en el caso del PSG, el vigente campeón de Europa, dirigido por Luis Enrique Martínez; el Manchester City de Pep Guardiola o el Liverpool de Arne Slot. Y no lo es tanto, al menos tan evidente, si tocan el Newcastle -undécimo en Inglaterra-, el Sporting de Portugal, segundo en Portugal, o el Tottenham, decimosexto en la 'Premier' inglesa.

El Sorteo de la UEFA Europa League

En cuanto a la Europa League, los octavos de final enfrentará al Betis contra el Panathinaikos o el Nottingham Forest, y al Celta, clasificado este jueves, contra el Olympique Lyon o el Aston Villa, el primero y el segundo, respectivamente, de la fase liga. De las dos opciones del equipo verdiblanco, el Panathinaikos, ganador este jueves en los penaltis contra el Viktoria Plzen, lo dirige el español Rafael Benítez, fichado el pasado octubre y es quinto en la liga griega, mientras que el Nottingham Forest es decimoséptimo, a dos puntos del descenso, en la liga inglesa, pese a su buena plantilla, liderada por el goleador Igor Jesús y entrenada por Vitor Pereira. El Betis ya se enfrentó al Forest en la fase liga de esta temporada en esta competición, con un empate a dos en Sevilla. En el caso del Celta, en su horizonte aparece los dos mejores equipos de la fase liga, el Lyon, que fue primero, y el Aston Villa, que fue segundo.

El Sorteo de la UEFA Conference League

En la Conference League, el Rayo Vallecano se enfrentará al Samsunspor, séptimo de la liga turca, o al Lech Poznan, tercero en la clasificación en Polonia, en los octavos de final de la Liga Europa, según depare el sorteo de este viernes a las 14.00 horas en Nyon. El Samsunspor eliminó en la ronda previa a los octavos de final al Shkendija, mientras que el Lech Poznan derrotó al KUps Kuopio. El conjunto madrileño, dentro del top ocho de la fase liga, jugará el encuentro de vuelta en su estadio, al igual que el Shakthar Donetsk, con las mismas posibilidades como rivales; el AEK Atenas, el Sparta Praga, el AEK Larnaka, el Mainz, el Estrasburgo y el Rakow.