Tebas, presidente de LaLiga: "Está claro que el Barcelona no pagó árbitros como parece que construye el relato"

El Caso Negreira sigue muy presente en el fútbol español, con Real Madrid y Barcelona siendo protagonistas y cargando contra el CTA, como ha hecho Laporta tras la derrota ante el Girona. Por ello, el presidente de LaLiga ha querido pronunciarse de nuevo sobre este caso y la figura de Florentino Pérez

Javier Tebas ha vuelto a alzar la voz y se ha pronunciado sobre los temas que rodean actualmente al mundo del fútbol. Uno de ellos es el adiós de la Superliga, tras el comunicado que el Real Madrid hizo oficial la semana pasada poniendo punto y final al proyecto europeo. Sobre esto ha querido ser tajante el presidente de LaLiga, así como en el Caso Negreira, donde vuelve a descartar que el Barcelona haya pagado a los árbitros. Por otro lado, el directivo ha expresado sus sensaciones sobre la relación que mantiene con Florentino Pérez.

Javier Tebas se pronuncia tras el adiós de la Superliga

De esta manera, Javier Tebas, en una entrevista concedida a ABC, se ha pronunciado tras el adiós de la Superliga y opinando sobre si el Real Madrid ha ganado: "Ese es el relato de los 'portacoces'. Su proyecto del 21, incluso el que tenía hasta hace unas semanas, no tiene nada que ver. Yo veo más una claudicación. Y no sé por cuánto tiempo, porque tienen que ver cómo se resuelven los temas legales, donde LaLiga también está implicada y tendrán que darnos parte. Cuando yo digo que Florentino nunca pierde, digo que aunque haya perdido, aunque haya cedido, siempre cuenta a sus 'portacoces' oficiales un relato para dar la impresión de que ha ganado. Le pasó con la ley del deporte, con temas de LaLiga, con la reciente sentencia del Supremo...

Por otro lado, Javier Tebas habló de la posibilidad de llegar a un acuerdo con Florentino Pérez: "Si él reconoce la potencia que tienen que ser las ligas nacionales, pues podemos entendernos en muchísimas cuestiones, pero respetando sobre todo que fútbol profesional es un club, un voto". En este sentido, el presidente de LaLiga fue preguntado si era del Real Madrid de verdad: "Hibernado, pero de verdad. Es que ser madridista no significa seguir al presidente del Real Madrid que toque en cada momento como un Mesías, como todo lo que dice está bien. Y en este caso, se da la circunstancia que como presidente de LaLiga creo que lo que está pasando en el Madrid, ni le beneficia al Real Madrid ni desde luego nos beneficia a nuestra competición".

Tebas, sobre su relación con Laporta y el Barcelona

Tebas también analizó cómo es su relación con el Barcelona y Laporta, recordando la incripción de Dani Olmo en LaLiga: "Hace un año el tema Olmo LaLiga lo llevó hasta el final, y fue el Consejo Superior de Deportes, dicen que con la ayuda de Florentino, bueno lo dice Florentino y así se lo manifestó el año pasado al Barcelona, el que consiguió que pudiese jugar. No fue LaLiga. Nosotros intentamos mantener una relación educada y cordial con el Barcelona, que se ha dado cuenta del trabajo que hacemos y recientemente hasta ya ha presentado unos grandes números y compañías importantes que lo valoran y lo tienen donde tiene que estar".

Por último, Tebas respondió a a la falta de mecanismos que tiene LaLiga ante uno de los casos que más está dando de qué hablar como el de Negreira: "Porque estamos en un estado de derecho y las normas son las que son. Ya fuimos los primeros en ir a la fiscalía, no fue el Real Madrid, y hemos seguido estando de acuerdo con Derecho. Y luego hay un tema de Ley del Deporte que yo no lo hago, que hay una prescripción a los tres años de los hechos. He abogado porque las prescripciones de este tipo de delitos sean de muchos más años. Pero lo que también está claro es que el Barcelona no pagó árbitros como parece que construye el relato".