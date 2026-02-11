Javier Tebas carga contra Florentino tras el adiós del Real Madrid a la Superliga

El Real Madrid ha sellado un acuerdo con la UEFA y la EFC que supone el cierre definitivo del proyecto de la Superliga, apenas días después de que el FC Barcelona se apartara también de la iniciativa. La decisión del club blanco ha provocado la reacción inmediata de Javier Tebas, presidente de LaLiga, que lanzó un mensaje directo a Florentino Pérez a través de sus redes sociales

El giro del Real Madrid respecto al proyecto para crear a la conocida como 'Superliga Europea' ha sacudido el tablero institucional del fútbol español. Tras meses de tensión con la UEFA, el club blanco anunció junto al organismo europeo y la European Club Association, EFC, el fin del conflicto abierto desde la creación de la iniciativa alternativa a los campeonatos nacionales.

La reacción no se hizo esperar. Javier Tebas, presidente de LaLiga, utilizó su cuenta oficial en X para lanzar un mensaje con destinatario claro, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

“Hace menos de 90 días, Florentino Pérez sostenía que pactar con la UEFA era poco menos que una claudicación”, escribió el presidente de la patronal. Además, el dirigente añadió que ahora comienza “la fase habitual: construir el relato por los portavoces para que una rectificación parezca una victoria estratégica”.

Un mensaje directo y sin matices

El tono del presidente de LaLiga fue contundente. “El problema no es cambiar. Es negar que se ha cambiado. Cuando uno tiene liderazgo real, no necesita reescribir lo que dijo hace 90 días”, afirmó en su publicación.

Tebas acompañó su mensaje con un vídeo en el que se ve a Florentino Pérez durante una asamblea del Real Madrid defendiendo la continuidad del pulso con la UEFA. En esa intervención, el máximo dirigente blanco aseguraba que no renunciarían a reclamar los “cuantiosos daños” derivados del conflicto por la Superliga.

La comparación entre aquel discurso y el actual acuerdo ha servido a Tebas para reforzar su crítica pública. El presidente de LaLiga viene manteniendo desde el inicio una postura frontal contra la Superliga, defendiendo el modelo competitivo actual.

El final definitivo del proyecto

La salida del Real Madrid se produce después de que el Barcelona también confirmara su abandono del proyecto. Sin el respaldo de los dos grandes clubes españoles, la Superliga queda definitivamente archivada.

El acuerdo con la UEFA pone fin a una batalla legal e institucional que ha marcado los últimos años del fútbol europeo. El Real Madrid, que había sido uno de los principales impulsores de la iniciativa, cierra ahora esa etapa y normaliza relaciones con el organismo continental.

Este movimiento implica el regreso pleno a las estructuras oficiales y deja sin recorrido la alternativa que pretendía redefinir el calendario y el reparto económico del fútbol europeo.

Una rivalidad institucional persistente

La guerra dialéctica entre Javier Tebas y Florentino Pérez no es nueva. Ambos dirigentes representan modelos opuestos sobre la gobernanza del fútbol y han protagonizado numerosos cruces públicos en los últimos años.

El último episodio vuelve a evidenciar esa fractura. Mientras el Real Madrid opta por reconducir su relación con la UEFA, el presidente de LaLiga subraya lo que interpreta como un cambio de postura difícil de justificar.

Más allá del intercambio de mensajes, el desenlace consolida el 'statu quo' en el fútbol europeo y español. La Superliga, concebida como revolución estructural, queda definitivamente enterrada. Y, como suele ocurrir en estos casos, la batalla por el relato ya ha comenzado.