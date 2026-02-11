Khedira, ex jugador del Real Madrid, avala el fichaje de Goretzka por el Atlético de Madrid: "El Metropolitano es un estadio fantástico y el Atleti un equipo magnífico"

El ex futbolista alemán recomienda a Goretzka a decantarse por el Atlético de Madrid tras decir que no a renovar con el Bayern Múnich a final de temporada

El Atlético de Madrid ha sido uno de los grandes protagonistas del mercado de fichajes de enero con tres grandes incorporaciones. La llegada de Lookman, Mendoza y Vargas no frena el ansia de mejorar la plantilla de Mateu Alemany y de Simeone, que ya tientan el mercado en busca de nuevas oportunidades para verano. El primero en la lista es Goretzka que finaliza contrato con el Bayern Múnich y llegaría al cuadro rojiblanco de forma gratuita. El alemán sigue en dudas, mientras que Khedira, ex jugador del Real Madrid, avala el fichaje de Goretzka por el Atlético de Madrid.

Khedira recomienda a Goretzka fichar por el Atlético de Madrid

A finales de enero, el Bayern Múnich y el propio futbolista anunciaron que no continuarían ligados una vez que finalice el actual contrato, que llega a su final en junio. El Atlético de Madrid celebró el anuncio, pues el alemán está el primero en la lista de deseos de Simeone y Alemany. Varios equipos, entre ellos la Juventus, también apuestan fuerte por el germano que empieza a recibir los primeros consejos de cara a su futuro. El más contundente ha sido Sami Khedira, ex futbolista del Real Madrid que aconseja a Goretzka fichar por los rojiblancos. "Es excepcional. Ha demostrado fuerza y madurez, pero también una mentalidad extrema y claridad mental. En público, mantuvo la boca cerrada, por lo que escuchamos, trabajó como un loco. Es muy respetado dentro del vestuario. Se mantuvo tranquilo y plenamente convencido de sus propias cualidades. Es una máquina y tengo un enorme respeto por Leon", comenzó diciendo el ex madridista en SPORT1.

Tras esto, el ex futbolista recomendó al germano a decantarse por el Atlético de Madrid como club para seguir desarrollando su carrera. "Se lo deseo. El Metropolitano es un estadio fantástico y un equipo magnífico. Y, simplemente por su carácter, encajaría a la perfección. Madrid es una ciudad maravillosa, se vive muy bien allí", sentenció Khedira en unas palabras que, desde luego, no han pasado desapercibidas ni en Alemania ni en Madrid.

Gortezka pospone su futuro a la espera de ofertas

Mientras tanto, Goretzka no tiene clara su aventura en el Atlético de Madrid mientras que pospone su futuro escuchando más ofertas que llegan a su mesa. De momento, el alemán posee de 4 meses para aclarar su futuro y el Atlético de Madrid tiene el mismo tiempo para convencer a Goretzka con un proyecto deportivo ganador que ya ha arrancado en el Metropolitano.