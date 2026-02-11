Simeone no se arruga ante el Barça: "Tengo fe en todo lo que hago"

El técnico del Atlético de Madrid es consciente de la dificultad de superar a las azulgranas en las semifinales de la Copa del Rey, pero no se conforma con otro resultado que no sea la victoria en la ida de este próximo jueves en el Metropolitano

Tras la derrota frente al Real Betis, que deja ya al Atlético de Madrid lejísimos de la cabeza en LaLiga (a 13 puntos del liderato), el foco en el club rojiblanco se centra en las otras os competiciones en las que permanece vivo, sin descuidar una tercera plaza liguera amenazada por el Villarreal. En la Champions tocará medirse al Brujas en el 'play off' previo a los octavos este mismo mes de febrero. Pero antes, este próximo jueves, tendrá lugar el primer asalto de las semifinales de la Copa del Rey ante el FC Barcelona en el Metropolitano, quedando la vuelta para el 3 de marzo.

De cara a dicho encuentro, el técnico colchonero, Diego Simeone, es consciente de la dificultad de apear a loa azulgranas, pero confía en las posibilidades de su equipo. “Yo fe tengo siempre, no sólo mañana. Fe en todo lo que hago y lo que genero. Es un rasgo que creo que lo hemos logrado transmitir en todo este tiempo en el Atleti. Nuestra gente la tiene también de toda la vida. Es la tercera semifinal que vamos a jugar. No hay otro camino para llegar a la final”, señaló en la rueda de prensa previa al choque.

Pide el apoyo de la afición rojiblanca

Además, el argentino insistió una vez más en la importancia de contar con el apoyo de la grada para un choque de suma importancia, pues la Copa del Rey representa el camino más corto hacia un título. "Te hablaría de la gente. Es importantísima. Determinante no porque determinantes son los jugadores. Nosotros tenemos que bajar al terreno de juego su energía. Esa que el otro día apareció en el estadio y estuvo todo el tiempo. Necesitamos tener un estadio como normalmente ha sido y nosotros, desde abajo, transmitirse buenas energías y darles un buen partido. ¿Con qué mie iría satisfecho? Ganando, como cualquier equipo que juega en su casa”, destacó al respecto

Elogios al FC Barcelona

Enfrente estará un Barça con muchas armas y el 'Cholo' no esconde que habrá momentos en los que les tocará sufrir. “Si te encuentras con transiciones rápidas son peligrosos. Con juego asociativo, peligrosos. Sacarle la pelota todo el tiempo no puedes. Porque tiene una presión buena en tu campo. Debemos buscar ese camino y esperemos que podamos materializar nuestro juego, llevando el partido adonde queremos”, explicó sobre el partido en sí, sin conceder importancia a la ausencia de última hora de Rashford por lesión.

Los planes para sustituir a Pablo Barrios

“No estoy pensando en ellos, sino en la baja que tenemos de Pablo Barrios. Necesito centrarme en qué vamos a hacer nosotros y cómo vamos a empezar el partido y con qué partidos no encontraremos”, señaló, ahondando en sus planes para suplir al centrocampista madrileño, que estará varias semanas en el dique seco. “Sustituto igual a Pablo no hay. Características diferentes tienen todos. La lesión de Johnny Cardoso nos hace daño porque no puede tener continuidad y ayudar como esperábamos. Los chicos que han venido, tanto Rodrigo Mendoza como Vargas, se están insertándose en el grupo. Rodrigo hizo un partido correcto en fase de adaptación ante el Betis”, comentó sobre sus alternativas en la medular.

Por otro lado, Simeone también fue cuestionado por las continuas sustituciones de Álex Baena, sin dar más relevancia a ese hecho. “A veces es por decisión técnica y a veces porque crees que ya lo dio todo”, apuntó, elogiando también a la dupla que vienen formando en el eje de la zaga Hancko y Marc Pubill, ya recuperado: “Las características de Marc y Hancko, Robin también, son de más velocidad y la posibilidad de tener esos duelos sobre los espacios. Según el partido que sea, puede aparecer mañana y ojalá la podemos resolver de la mejor manera”.