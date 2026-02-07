Así queda la clasificación de LaLiga EA Sports tras los triunfos de Barcelona y Real Sociedad en la jornada 23 de Primera división

La jornada de este sábado en LaLiga EA Sports quedó deslucida por la suspensión de los partidos entre Rayo Vallecano y Real Oviedo por problemas en el césped de Vallecas y por problemas meteorológicos el Sevilla - Girona. Por otro lado, se enfrentaron Barcelona y Real Mallorca, Real Sociedad y Elche

Este sábado prometía grandes emociones en la jornada 23 de LaLiga EA Sports. Cuatro encuentros estaban previstos con Vallecas, el Camp Nou, el Sánchez Pizjuán y Anoeta como escenarios. Pero entre el tiempo y el estado del césped, la jornada se quedó a medias con la suspensión de dos de los cuatro encuentros que estaban previstos.

En primer lugar, el Rayo Vallecano, que abría la jornada ante el Real Oviedo a partir de las 14:00 horas, fue suspendido tras una larga deliberación de LaLiga por el estado del césped de Vallecas. Los propios jugadores del Rayo Vallecano se quejaron en un escrito a la AFE horas antes de esta misma situación que ponía en peligro su integridad física.

Pero las noticias malas parece que nunca vienen solas y es que a unos cuantos de kilómetros, en la capital de Andalucía, la borrasca Marta llenaba de agua la ciudad. El Sevilla solicitó a LaLiga el aplazamiento del duelo ante el Girona que tenía previsto su comienzo a las 18:30 y el organismo presidido por Javier Tebas aceptó. Este encuentro se disputará el domingo a las 16:15 horas. Más allá de estas dos suspensiones, se disputaron el Barcelona - Mallorca y el Real Sociedad - Elche.

Barcelona 3-0 Mallorca

Entre Robert Lewandowski, Lamine Yamal y Marc Bernal deshicieron el lío para el Barcelona en el que el Mallorca convirtió el partido en el Spotify Camp Nou, una victoria por 3-0 que sitúa a los de Hansi Flick con cuatro puntos de ventaja al frente de la tabla. Los baleares, que estuvieron muy bien en el primer tiempo, no pudieron dar respuesta ante un Barça que, como es habitual en esta temporada, ofrece un mejor rendimiento en las segundas partes.

Real Sociedad 3-1 Elche

Los tantos de Sucic, Oyarzabal y Óskarsson han dado una importante victoria a la Real ante el Elche en la lucha por Europa (3-1), en el encuentro correspondiente a la jornada 23 de LaLiga EA Sports que se disputó este sábado en Anoeta. Con este triunfo, los de Matarazzo suman ocho encuentros sin conocer la derrota. Desde la llegada del sustitudo de Imanol Alguacil, la Real Sociedad se ha convertido en un equipo totalmente diferente que nunca de por perdido un encuentro. EL bagaje con el nuevo entrenador de la Real Sociedad es de 14 puntos de los últimos 18 en Liga y una clasificación para semifinales de Copa del Rey.

Clasificación actualizada de LaLiga EA Sports tras los resultados de la jornada 23