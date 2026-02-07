LaLiga confirma la suspensión del Rayo Vallecano - Oviedo: los motivos de la decisión tomada

El organismo federativo ha optado por aplazar el encuentro entre los de Iñigo Pérez y Guillermo Almada, que se debía de jugar hoy a las 14:00 horas, por las condiciones del terreno de juego de Vallecas

El Rayo Vallecano - Oviedo ha quedado oficialmente suspendido para el día de hoy, encuentro correspondiente a la jornada 23 de LaLiga EA Sports. Los de Iñigo Pérez y Guillermo Almada, que se debían de ver las caras hoy a partir de las 14:00, tendrán nueva fecha que dará a conocer en los próximos días el campeonato doméstico. Sin embargo, LaLiga ha comunicado la decisión de aplazar el choque por el mal estado del terreno de juego de Vallecas. Todo ello, tras conocer el comunicado de la plantilla a través de la AFA denunciando la actual situación.

El Rayo estalla por la situación de Vallecas

La situación del Rayo Vallecano ha llegado a una situación límite. En lo deportivo, los de Iñigo Pérez se encuentran en posición de descenso, con 22 puntos, a uno del Getafe y Valencia. La derrota ante el Real Madrid en el Bernabéu de la pasada jornada ha dejado al equipo en la parte baja de la clasificación de LaLiga EA Sports, saltando las alarmas en el conjunto franjirrojo. Por ello, el partido de hoy ante el Real Oviedo se antojaba clave para los intereses del club, además de para un conjunto como el de Guillermo Almada que sigue último en la tabla.

Por otro lado, la plantilla del Rayo Vallecano, a través de un comunicado publicado por la AFA, mostró sus quejas públicamente por la situación que está viviendo el equipo a todos niveles, poniendo el foco en la Ciudad Deportiva y en el estado de las instalaciones de Vallecas, que ha sido motivo de queja en diferentes ocasiones. De esta manera, los jugadores han resaltado que "en el último mes, el estado del césped del Estadio de Vallecas ha sido claramente deficiente, una situación que se ha ido agravando con el paso de las semanas y que ha quedado reflejado tanto en partidos anteriores como en la situación vivida hoy, a pocas horas de disputar un nuevo encuentro oficial".

No obstante, el organismo federativo, presidido por Javier Tebas, ha tomado la decisión de suspender el choque que debía disputarse hoy en Vallecas, comunicándolo de esta manera: "De esta manera, LaLiga ha informado de la suspensión del Rayo Vallecano - Oviedo: "Con el objetivo de velar por la integridad física de los jugadores, LALIGA ha resuelto la suspensión del partido correspondiente a la jornada 23 de LALIGA EA SPORTS que debía disputarse entre el Rayo Vallecano y el Real Oviedo en el Estadio de Vallecas este sábado 7 de febrero a las 14 horas. La decisión se adopta al comprobarse que, en el momento actual, el terreno de juego no reúne las garantías necesarias para la celebración del encuentro en condiciones de seguridad".

LaLiga no desvela la nueva fecha del Rayo Vallecano - Oviedo

De esta manera, LaLiga ha seguido explicando los motivos de la suspensión del Rayo Vallecano - Oviedo: "Cabe destacar que el Rayo Vallecano ha realizado importantes esfuerzos durante esta misma semana, acometiendo el cambio completo del césped del terreno de juego, con el objetivo de que el partido pudiera disputarse con normalidad. Sin embargo, las condiciones climatológicas adversas durante la ejecución de estos trabajos, así como las previsiones meteorológicas para las próximas horas, con continuidad de lluvias, han impedido que el césped alcance el estado óptimo necesario. Durante todo este proceso, LALIGA ha estado monitorizando de manera constante las labores de mantenimiento y adecuación del terreno de juego, trabajando de forma coordinada con el club y realizando un seguimiento continuo de la evolución de las condiciones del campo".

Por último, LaLiga no desvela la nueva fecha del encuentro que debía disputarse hoy en Vallecas: "Tanto el club como LALIGA han puesto todos los medios a su alcance para tratar de agotar todas las opciones de disputa del encuentro hasta el último momento. Sin embargo, la evolución del estado del terreno de juego y la previsión meteorológica para la jornada de hoy, con continuidad de lluvias, no permiten garantizar la integridad de los futbolistas, por lo que se ha considerado necesaria la suspensión del partido. De conformidad con la normativa vigente, se establecerá un plazo para la presentación de propuestas de nueva fecha para la celebración del encuentro"