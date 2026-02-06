Su primera final de verdad, con césped nuevo y contra el colista: Iñigo Pérez se la juega en el Rayo Vallecano

El técnico franjirrojo no ha escondido en la previa del choque contra el Real Oviedo el estado en el que se encuentra su plantilla. Este sábado, todo lo que no sea ganar no vale

Iñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano, declaró este viernes que necesitan "con urgencia" los tres puntos frente al Real Oviedo por su posición en descenso y aseguró que, aunque el partido "aún no es una final, sí es clave" para el futuro inmediato del equipo.

El Rayo Vallecano recibe en su estadio al Real Oviedo con el objetivo y la necesidad imperiosa de ganar para salir del descenso y frenar la mala dinámica de resultados que encadena con solo una victoria en los últimos doce partidos.

"Es un partido muy importante. Son tres puntos que necesitamos con urgencia ante un rival directo por el objetivo, que es la permanencia. Venimos de una dinámica negativa en cuanto a los resultados y todo este tipo de argumentos que podemos desgranar y que son evidentes hacen todavía más acuciante una victoria ante nuestro público para cambiar la dinámica y para evitar permanecer en descenso", dijo Iñigo Pérez, en conferencia de prensa.

"Aún así las victorias llegan si hacemos caso a los procesos y no nos salimos de las líneas que nos han traído a tener éxito anteriormente. Dentro de la responsabilidad que tenemos con el equipo y con nuestra afición hay que ser fríos y cerebrales para que esta solución sea efectiva. Si entramos en dramas, en ansiedad o estrés o en vamos a descender, nos va a ir mal seguro", apuntó.

Para el Oviedo, colista, el partido también es decisivo, y solo le vale la victoria para tratar de seguir acercándose a la permanencia: "Creo que es significativo como esta temporada ves a equipos con valentía, agresividad, manteniendo su identidad y cuando llegan a Vallecas varían. No quiere decir que esté mal porque a la vista está que han tenido rédito, pero tengo la sensación de que el Oviedo no va a cambiar. He visto sus partidos en el Camp Nou, en El Sadar, en Vitoria, campos dificilísimos y en los tres ha mantenido la agresividad".

Pese a la situación que viven en la tabla, Iñigo Pérez ha tratado de desdramatizar el duelo: "Creo que mañana no es una final. Ojalá juguemos este año una. Mañana si ganamos puede variar la situación y si perdemos también tenemos unos cuantos meses para conseguir el objetivo. No creo que sea una final pero es muy importante. Desde el primero en Girona hasta el partido de mañana los puntos se deben conseguir. Creo que es un mensaje muy claro y nos ha ido bien así”.

Este partido le llega al Rayo tras perder en el estadio Santiago Bernabéu frente al Real Madrid en el último minuto de los nueve añadido que decretó el árbitro en la segunda parte: "Venimos de hacer un muy buen partido en el Bernabéu y mañana jugamos contra un equipo que como nosotros está en descenso. Es una pena que esto no sea matemática para saber que si hemos jugado así contra el segundo deberíamos arrollar mañana contra el último. Pero esto no es así. Nos viene bien jugar bien y ganar porque nos prepara para lo que viene".

Uno de los futbolistas que no podrá jugar, por sanción, es el centrocampista senegalés Pathé Ciss, que recientemente ganó la Copa África con su selección: “Es una figura importante a nivel deportivo. Es una figura silenciosa pero vital a nivel emocional y a nivel humano. Es un jugador muy respetado por todos los compañeros del equipo. Ha permanecido quizás todas estas temporadas a la sombra de Óscar Valentín en cuanto a lo deportivo y jamás en el día a día ha tenido un mal gesto. Y ahora que le ha tocado participar un poco más sigue manteniendo la misma humildad y por ende Óscar sigue haciendo lo mismo que cuando jugaba de titular y Pathé no jugaba".