Españoles en los Juegos de Invierno 2026: participación española, horarios y posibilidades de medalla en Milano Cortina 2026
España llega a los Juegos Olímpicos de Invierno Milano - Cortina 2026 con 20 representantes y varias opciones serias de medalla
España ha logrado clasificar para los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 a un total de 20 deportistas, con lo que iguala su mayor representación, que hasta ahora había llegado en los Juegos celebrados hace doce años en Sochi (Rusia).
La delegación española debutará en algunas disciplinas olímpicas, como el patinaje de velocidad, y llega con muchas opciones al único deporte que se ha incluido nuevo en estos Juegos de Milano Cortina 2026, el esquí de montaña.
Opciones españolas de medalla en los españoles en los Juegos de Milano Cortina 2026
Las opciones españolas de medalla en estos Juegos de Invierno 2026 llegan, a priori, en esa modalidad con el catalán Oriol Cardona y la granadina Ana Alonso; con la medallista de plata en Pekín 2022, Queralt Castellet, en halfpipe; o con Lucas Eguibar en snowboard cross pese a su reciente caída en China.
No obstante habrá que estar atentos a lo que pueda también hacer su compañero Álvaro Romero o lo que las dos parejas de danza en patinaje artístico (Olivia Smart-Tim Dieck y Sofía Val-Asaf Kazimov) puedan alcanzar, en una modalidad donde aspiran al menos a alcanzar el diploma.
Hay que recordar que España sólo ha logrado cinco medallas a lo largo de la historia de los Juegos de Invierno. La famosa de oro lograda por Paquito Fernández Ochoa en Sapporo 1972, la plata de Castellet en la última cita olímpica, y tres medallas de bronce: Blanca Fernández Ochoa en esquí alpino, en 1992, y en los Juegos de Corea de 2018, las de Javier Fernández en patinaje artístico y la de Regino Hernández en snowboard cross.
Representación de España en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026
España estará presente en ocho modalidades deportivas en los Juegos Olímpicos de Milano Cortina 2026, con varios debutantes, lo que augura un buen futuro para el deporte invernal español. Estos son los 20 representantes que lleva España al norte de Italia:
Esquí Alpino: Quim Salarich y Arrieta Rodríguez
Esquí de fondo: Bernat Sellet, Jaume Pueyo y Marc Colell
Snowboard cross: Lucas Eguibar y Álvaro Romero
Halfpipe: Queralt Castellet
Slopestyle y big air: Nora Cornell
Esquí de montaña: Oriol Cardona, Ana Alonso, Ot Ferrer y María Costa
Patinaje artístico: Olivia Smart-Tim Dieck, Sofía Val-Asaf Kazimov, Tomas Guarino
Patinaje de velocidad: Nil Llop y Daniel Milagros
Horarios de los españoles en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano - Cortina d'Ampezzo 2026
Desde el tercer día oficial de competición, con la presencia de Nora Cornell en big air, habrá presencia española casi todos los días de estos Juegos Olímpicos de Invierno Milano - Cortina d'Ampezzo 2026. Los últimos en entrar en juego serán los representantes del esquí de montaña, en los tres últimos días.
Slopestyle y big air: Nora Cornell
8 de febrero (19:30 horas) - Calificación big air
9 de febrero (19:30 horas) - Final big air
17 de febrero (10:30 horas) - Final Slopestyle
Patinaje artístico
9 de febrero (19:20) - Danza rítmica con Olivia Smart-Tim Dieck y Sofía Val-Asaf Kazimov
10 de febrero (18:30 horas) - Programa libre con Tomás Guarino
11 de febrero (19:30 horas) - Programa libre con con Olivia Smart-Tim Dieck y Sofía Val-Asaf Kazimov
13 de febrero (19:00 horas) - Programa libre con Tomás Guarino
Esquí de fondo: Bernat Sellet, Jaume Pueyo y Marc Colell
10 de febrero (9:30 horas) - Calificación Sprint
10 de febrero (12:15 horas) - Cuartos de final Sprint
10 de febrero (12:57 horas) - Semifinales Sprint
10 de febrero (13:13 horas) - Final Sprint
13 de febrero (19:00 horas) - 10 kilómetros
18 de febrero (10:15 horas) - Final por equipos
Halfpipe: Queralt Castellet
11 de febrero (10:30 horas) - Calificación
12 de febrero (19:30 horas) - Final
Patinaje de velocidad: Nil Llop y Daniel Milagros
11 de febrero (18:30 horas) - Final 1.000 metros con Daniel Milagros
14 de febrero (17:00 horas) - Final 500 metros con Nil Llop
Snowboard cross: Lucas Eguibar y Álvaro Romero
12 de febrero (10:55 horas) - Calificación
12 de febrero (13:45 horas) - Octavos de final
12 de febrero (14:18 horas) - Cuartos de final
12 de febrero (14:39 horas) - Semifinales
12 de febrero (15:01 horas) - Final
Esquí Alpino: Quim Salarich y Arrieta Rodríguez
16 de febrero (10:00 horas) - Slalom 1ª bajada con Quim Salarich
16 de febrero (13:30 horas) - Slalom 2ª bajada con Quim Salarich
18 de febrero (10:00 horas) - Slalom 1ª bajada con Arrieta Rodríguez
18 de febrero (13:30 horas) - Slalom 1ª bajada con Arrieta Rodríguez
Esquí de Montaña: Ana Alonso, Oriol Cardona, Ot Ferrer y María Costa
19 de febrero (9:50 horas) - Calificación femenina con Ana Alonso y María Costa
19 de febrero (10:30 horas) - Calificación femenina con Oriol Cardona y Ot Ferrer.
19 de febrero (12:55 horas) - Semifinales femeninas
19 de febrero (13:25 horas) - Semifinales masculinas
19 de febrero (13:55 horas) - Final femenina
19 de febrero (14:15 horas) - Final masculina
21 de febrero (13:30 horas) - Relevos mixto