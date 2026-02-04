Españoles en los Juegos de Invierno 2026: participación española, horarios y posibilidades de medalla en Milano Cortina 2026

España llega a los Juegos Olímpicos de Invierno Milano - Cortina 2026 con 20 representantes y varias opciones serias de medalla

España ha logrado clasificar para los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 a un total de 20 deportistas, con lo que iguala su mayor representación, que hasta ahora había llegado en los Juegos celebrados hace doce años en Sochi (Rusia).

La delegación española debutará en algunas disciplinas olímpicas, como el patinaje de velocidad, y llega con muchas opciones al único deporte que se ha incluido nuevo en estos Juegos de Milano Cortina 2026, el esquí de montaña.

Opciones españolas de medalla en los españoles en los Juegos de Milano Cortina 2026

Las opciones españolas de medalla en estos Juegos de Invierno 2026 llegan, a priori, en esa modalidad con el catalán Oriol Cardona y la granadina Ana Alonso; con la medallista de plata en Pekín 2022, Queralt Castellet, en halfpipe; o con Lucas Eguibar en snowboard cross pese a su reciente caída en China.

No obstante habrá que estar atentos a lo que pueda también hacer su compañero Álvaro Romero o lo que las dos parejas de danza en patinaje artístico (Olivia Smart-Tim Dieck y Sofía Val-Asaf Kazimov) puedan alcanzar, en una modalidad donde aspiran al menos a alcanzar el diploma.

Hay que recordar que España sólo ha logrado cinco medallas a lo largo de la historia de los Juegos de Invierno. La famosa de oro lograda por Paquito Fernández Ochoa en Sapporo 1972, la plata de Castellet en la última cita olímpica, y tres medallas de bronce: Blanca Fernández Ochoa en esquí alpino, en 1992, y en los Juegos de Corea de 2018, las de Javier Fernández en patinaje artístico y la de Regino Hernández en snowboard cross.

Representación de España en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

España estará presente en ocho modalidades deportivas en los Juegos Olímpicos de Milano Cortina 2026, con varios debutantes, lo que augura un buen futuro para el deporte invernal español. Estos son los 20 representantes que lleva España al norte de Italia:

Esquí Alpino: Quim Salarich y Arrieta Rodríguez

Esquí de fondo: Bernat Sellet, Jaume Pueyo y Marc Colell

Snowboard cross: Lucas Eguibar y Álvaro Romero

Halfpipe: Queralt Castellet

Slopestyle y big air: Nora Cornell

Esquí de montaña: Oriol Cardona, Ana Alonso, Ot Ferrer y María Costa

Patinaje artístico: Olivia Smart-Tim Dieck, Sofía Val-Asaf Kazimov, Tomas Guarino

Patinaje de velocidad: Nil Llop y Daniel Milagros

Horarios de los españoles en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano - Cortina d'Ampezzo 2026

Desde el tercer día oficial de competición, con la presencia de Nora Cornell en big air, habrá presencia española casi todos los días de estos Juegos Olímpicos de Invierno Milano - Cortina d'Ampezzo 2026. Los últimos en entrar en juego serán los representantes del esquí de montaña, en los tres últimos días.

Slopestyle y big air: Nora Cornell

8 de febrero (19:30 horas) - Calificación big air

9 de febrero (19:30 horas) - Final big air

17 de febrero (10:30 horas) - Final Slopestyle

Patinaje artístico

9 de febrero (19:20) - Danza rítmica con Olivia Smart-Tim Dieck y Sofía Val-Asaf Kazimov

10 de febrero (18:30 horas) - Programa libre con Tomás Guarino

11 de febrero (19:30 horas) - Programa libre con con Olivia Smart-Tim Dieck y Sofía Val-Asaf Kazimov

13 de febrero (19:00 horas) - Programa libre con Tomás Guarino

Esquí de fondo: Bernat Sellet, Jaume Pueyo y Marc Colell

10 de febrero (9:30 horas) - Calificación Sprint

10 de febrero (12:15 horas) - Cuartos de final Sprint

10 de febrero (12:57 horas) - Semifinales Sprint

10 de febrero (13:13 horas) - Final Sprint

13 de febrero (19:00 horas) - 10 kilómetros

18 de febrero (10:15 horas) - Final por equipos

Halfpipe: Queralt Castellet

11 de febrero (10:30 horas) - Calificación

12 de febrero (19:30 horas) - Final

Patinaje de velocidad: Nil Llop y Daniel Milagros

11 de febrero (18:30 horas) - Final 1.000 metros con Daniel Milagros

14 de febrero (17:00 horas) - Final 500 metros con Nil Llop

Snowboard cross: Lucas Eguibar y Álvaro Romero

12 de febrero (10:55 horas) - Calificación

12 de febrero (13:45 horas) - Octavos de final

12 de febrero (14:18 horas) - Cuartos de final

12 de febrero (14:39 horas) - Semifinales

12 de febrero (15:01 horas) - Final

Esquí Alpino: Quim Salarich y Arrieta Rodríguez

16 de febrero (10:00 horas) - Slalom 1ª bajada con Quim Salarich

16 de febrero (13:30 horas) - Slalom 2ª bajada con Quim Salarich

18 de febrero (10:00 horas) - Slalom 1ª bajada con Arrieta Rodríguez

18 de febrero (13:30 horas) - Slalom 1ª bajada con Arrieta Rodríguez

Esquí de Montaña: Ana Alonso, Oriol Cardona, Ot Ferrer y María Costa

19 de febrero (9:50 horas) - Calificación femenina con Ana Alonso y María Costa

19 de febrero (10:30 horas) - Calificación femenina con Oriol Cardona y Ot Ferrer.

19 de febrero (12:55 horas) - Semifinales femeninas

19 de febrero (13:25 horas) - Semifinales masculinas

19 de febrero (13:55 horas) - Final femenina

19 de febrero (14:15 horas) - Final masculina

21 de febrero (13:30 horas) - Relevos mixto