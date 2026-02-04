Valencia - Athletic, en directo el partido de cuartos de final de la Copa del Rey en vivo online

Sigue en ESTADIO Deportivo todo lo que ocurra en este partido de cuartos de final en donde los equipos que entrenan Carlos Corberán y Ernesto Valverde buscan clasificarse para las semifinales de este torneo

¡Buenas tardes! Bienvenidos al partido de cuartos de final de la Copa del Rey entre el Valencia CF y el Athletic Club el cual comienza a las 21:00 horas y se disputa en el Estadio de Mestalla.

El Valencia CF está ilusionado con la Copa del Rey y está enfocado en alcanzar las semifinales teniendo el factor campo como una gran baza a su favor.

El Valencia CF llega a este partido de cuartos de final de la Copa del Rey contra el Athletic Club después de haber perdido contra el Real Betis en LaLiga el pasado fin de semana en un encuentro en el que dejó buenas sensaciones y una mejor imagen que en días anteriores.

Tras caer eliminado en el Champions League y estar lejos de puestos europeos en LaLiga, al equipo de Ernesto Valverde sólo le queda la Copa del Rey para llevarse una alegría en esta temporada.

El Athletic Club, por su parte, llega a este partido de cuartos de final de la Copa del Rey contra el Valencia CF después de haber empatado a uno frente a la Real Sociedad el pasado fin de semana.

El Valencia tiene a toda su plantilla disponible a excepción de los lesionados Julen Agirrezabala , Mouctar Diakhaby y Thierry Correia ; y de los descartados por decisión técnica Dani Raba y Baptiste Santamaría.

Valencia CF y Athletic Club de enfrentan, a partir de las 21:00 horas en el Estadio de Mestalla, en una de las eliminatorias de cuartos de final de la Copa del Rey. Dos históricos del fútbol español que saben ganar este torneo recientemente y que tienen a tiro la oportunidad de jugar competición europea la próxima temporada si se proclaman campeones. Una opción que vía LaLiga lo tienen casi imposible ya que ambos clubes están luchando por lograr la permanencia en Primera división.

El Valencia CF ha tenido en la Copa del Rey como el torneo que está dándole alegrías en esta temporada ya que en LaLiga la situación está muy complicada. El equipo de Carlos Corberán no se termina de alejar de las posiciones de descenso a Segunda división con las que lleva coqueteando desde el inicio de la campaña.

En los estrictamente deportivo, el Valencia CF llega a este partido de cuartos de final de la Copa del Rey contra el Athletic Club después de haber salido derrotado en el encuentro de LaLiga frente al Real Betis (2-1) el pasado fin de semana en donde dejó una imagen positiva pero insuficiente para puntuar. Carlos Corberán, entrenador del Valencia CF, no puede contar con los lesionados Julen Agirrezabala, Mouctar Diakhaby y Thierry Correia. Sí están para jugar los dos últimos fichajes valencianistas: Unai Núñez y Guido Rodríguez.

El Athletic Club, por su parte, afronta esta eliminatoria de cuartos de final de la Copa del Rey frente al Valencia CF tras haber empatado contra la Real Sociedad (1-1) en LaLiga. Un punto que no le saca de la dinámica negativa y que le tiene cerca de los puestos de descenso a Segunda división. Lucha en la que se ve inmerso tras haber realizado una mala temporada en Primera división que le ha dejado fuera de la pelea por la clasificación europea que era el primer objetivo.

El equipo que entrena Ernesto Valverde tiene bajas importantes que se le acumulan en defensa. No está disponible Aitor Paredes por sanción. En esa posición de central tampoco pueden jugar Unai Egiluz y Yeray Álvarez. También continúan sin poder jugar Beñat Prados y Maroan Sannadi, lesionados. Sin embargo, la gran ausencia en el Athletic Club es Álex Berenguer al que su problema en el pie derecho, que lleva padeciendo meses, no le deja tener continuidad ni mostrar su mejor nivel de juego. También está fuera de combate Oihan Sancet por una lesión. Las buenas noticias son que Nico Williams y Aymeric Laporte sí han entrado en la convocatoria.

El partido de cuartos de final de la Copa del Rey entre Valencia CF y Athletic Club van a ser pitado por el árbitro Víctor García Verdura, del colegio catalán.