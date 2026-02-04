El pequeño problema con el que están lidiando Guido Rodríguez y Javi Guerra

Los dos centrocampistas están llamados a dar un paso al frente en la recta final de la temporada para que el equipo que entrena Carlos Corberán consiga la permanencia en Primera división y sueñe con hacer algo grande en la Copa del Rey

El Valencia CF afronta este miércoles uno de los partidos más importantes de toda la temporada. Aunque el objetivo principal es lograr la permanencia en Primera división, el equipo que entrena Carlos Corberán tiene mucha ilusión por la Copa del Rey la cual no va a tirar estando ya en cuartos de final. Un encuentro contra el Athletic Club que afronta con Guido Rodríguez y con Javi Guerra un poco mermados según apunta SER Deportivos Valencia.

Guido Rodríguez y Javi Guerra están renqueantes por un virus estomacal

Guido Rodríguez, que ha sido uno de los tres fichajes que ha realizado el Valencia CF en este mercado de invierno, y Javi Guerra, que ha perdido protagonismo en las últimas semanas en el equipo que entrena Carlos Corberán, están algo mermados por un pequeño virus estomacal que les impide estar a tope.

Una pequeña molestia física que, previsiblemente, va a hacer que ninguno de los dos futbolistas parta como titular en el partido de Copa del Rey contra el Athletic Club aunque sí estarán en el banquillo ya que ambos han entrado en una convocatoria en la que no están sus compañeros Dani Raba y Baptiste Santamaría que han sido descartados por el entrenador Carlos Corberán.

Guido Rodríguez y Javi Guerra, dos futbolistas llamados a ser importante en el Valencia CF

Guido Rodríguez ha sido uno de los refuerzos que ha hecho el Valencia CF en este mercado de fichajes de invierno. El argentino ha sido una petición expresa de Carlos Corberán el cual veía necesario realizar su incorporación para elevar el nivel de esa demarcación en la plantilla.

Guido Rodríguez, que ha firmado hasta el final de temporada, no ha podido debutar con el Valencia CF aún. El centrocampista se cayó de la convocatoria el pasado fin de semana, del partido contra el Real Betis, por unas molestias de última hora que ahora mismo le tienen limitado.

Por otro lado está el caso de Javi Guerra quien ha ido perdiendo protagonismo en el equipo de Carlos Corberán durante las últimas semanas. El centrocampista ha pasado de ser titular indiscutible a tener un rol muy secundario tal y como en los minutos que ha disputado en los últimos cuatro partidos en los que ha jugado, 13', 3', 2', quedándose sin tener minutos contra el Real Betis. De este modo, Javi Guerra tiene que seguir trabajando para recuperar la importancia que tenía hace poco si bien es cierto que el buen nivel de Pepelu, Ugrinic y el fichaje de Guido Rodríguez le van a complicar mucho revertir la situación.