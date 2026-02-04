Avala el fichaje de Aliou Dieng por el Valencia: "Tiene nivel para rendir en Europa"

El club che ha dejado ya cerrada la incorporación del mediocentro malí de cara a la próxima campaña, aunque existen dudas por su inexperiencia en el fútbol europeo a sus 28 años. A ello responde su compatriota y ex valencianista Mohamed Sissoko, quien cree que está capacitado para dar la talla en LaLiga

La sensación generalizada es que el Valencia ha sabido aprovechar el mercado de enero para reforzarse con tres fichajes que deben darle un salto de calidad a la plantilla. Carlos Corberán ha sumado competitividad y experiencia en la defensa, el centro del campo y la delantera con la llegada de Unai Núñez, Guido Rodríguez y Umar Sadiq. No pudo llegar la 'guinda' deseada, aunque estuvo cerca el joven lateral diestro serbio Nedeljkovic. Pero la dirección deportiva que comanda Lisandro Isei no solo ha trabajado son vistas a a esta ventana invernal, dejando también atados otros dos refuerzos de cara a la próxima campaña.

Fichaje cerrado junto a De Haas

Así, el club che tiene ya cerrado sendos acuerdos con el central neerlandés Justin de Haas y el mediocentro malí Aliou Dieng. Ambos arribarán a coste cero, una vez que el 30 de junio finalicen sus respectivos contratos. Aunque ha habido intentos para adelantar sus llegadas. En el caso del zaguero, el Famalicao se negó a dejarlo salir ahora a cambio de una pequeña contraprestación económica, priorizándose luego la llegada de un central diestro, mientras que con el pivote africano existían dudas sobre si sería capaz de ofrecer rendimiento inmediato, que es lo que pedía Corberán, ante su inexperiencia en el fútbol europeo.

Sin experiencia en Europa

A sus 28 años, Aliou Dieng, por el que el Valencia llegó a ofrecer medio millón de euros, ha desarrollado su carrera entre su país natal (Djoliba AC), Argelia (MC Alger), Arabia Saudí (Al-Kholood) y Egipto, donde es un fijo en el Al-Ahly, además de haber sido internacional en 46 ocasiones y haber disputado por ejemplo la reciente Copa de África. Pero en la dirección deportiva che consideran que, con una pretemporada de por medio, puede adaptarse perfectamente a LaLiga y ser un refuerzo importante, encajando además en los parámetros económicos que se manejan.

En este sentido, su compatriota y ex valencianista Mohamed Sissoko no tiene dudas de que Aliou Dieng está capacitado para aterrizar en Mestalla. "Es un buen jugador, muy importante para Mali. Tiene gran potencial. En Europa no se le conoce mucho, pero en África, sobre todo en Egipto, es una verdadera estrella porque ha ganado muchos títulos. Yo creo que sí puede rendir en Europa. Tiene nivel. No es fácil jugar en África, pero si él se prepara y quiere rendir en España, yo creo que tiene toda la calidad para hacerlo. Sin duda", ha asegurado en Tribuna Deportiva.

Así juega Aliou Dieng: "Al estilo de Michael Essien"

"Es un 6, un jugador fuerte, más o menos al estilo de Michael Essien, con mucha potencia y músculo. Tiene toda la capacidad para rendir bien en el Valencia, y yo estoy tranquilo con eso porque hay calidad. Es un jugador con mucha potencia. Tiene un disparo muy fuerte. Y la verdad, es un muy buen jugador", añadió el ex centrocampista sobre las cualidades del futbolista nacido Bamako, al que además conoce personalmente: "Es un muy buen chico, con personalidad, y puede adaptarse perfectamente a la filosofía del Valencia".

Sissoko, pendiente del Valencia: "Da pena verlo así"

Por otro lado, Sissoko, que militó en el Valencia entre 2003 y 2005, pasando años después también por el Levante, admitió que sigue pendiente desde la distancia del club che y lamentó su actual situación. "El Valencia lo llevo en el corazón. Me gusta la ciudad, me gusta la afición, me gusta todo lo que rodea al club. La verdad es que el Valencia es el club que me ha dado todo", señaló.

"Hace tiempo que no está en el nivel que debería. El Valencia es un equipo fuerte, que ha ganado títulos, que normalmente se clasifica para la Champions. Puede traer jugadores importantes, de gran nivel, con la ciudad, con Mestalla. El Valencia merece mucho más de lo que tiene ahora. Da pena verlo así, sobre todo por la afición. Porque cuando vas a Mestalla siempre está lleno, siempre apoyando a los jugadores. Y ver al Valencia así no es fácil, ni para los jugadores ni para los aficionados", sentenció.