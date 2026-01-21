El Valencia acelera en el mercado: negocia en dos frentes para el centro del campo

El club che intenta la cesión de Guido Rodríguez pero las diferencias económicas son todavía importantes, al mismo tiempo que sigue negociando con Aliou Dieng, que acaba contrato con el Al Ahly

El Valencia ha empezado a meter otra marcha en la recta final del mercado de enero. Tras la contratación de Umar Sadiq, el club che sigue intentando cerrar la llegada de un central pero al mismo tiempo trabaja en reforzar el centro del campo, donde el perfil que quiere Carlos Corberán es el de un futbolista de músculo y gran despliegue físico.

En la tarde de ayer saltaba la noticia del acercamiento del Valencia a Guido Rodríguez. El mediocentro argentino, ex del Real Betis, apenas ha jugado esta temporada en el West Ham inglés y ya intentó salir de Londres el pasado verano aunque sin éxito. Su participación se reduce a ocho encuentros, seis de ellos en la Premier League, donde solo ha sido dos veces titular, para sumar un total de 272 minutos. Según apuntaba Mateo Moretto ambos clubes están negociando una cesión hasta final de temporada, aunque no es la única vía que mantiene abierta Ron Gourlay.

El fútbolista de Sáenz Peña firmó un gran contrato en el West Ham, adonde llegó como agente libre tras cinco temporadas siendo un futbolista importante en el Real Betis, y en Valencia son cautelosos con la operación ya que ahora mismo las diferencias económicas son todavía importantes, tal y como relata Superdeporte, aunque confianza en que el acuerdo llegue a buen puerto.

Dieng sigue sobre la mesa

Esto obliga al Valencia a tener activas otras vías para reforzar su centro del campo y esa no es otra que la de Aliou Dieng, futbolista del Al Ahly de Egipto. En la mañana de ayer apuntaba el periodista Sayeb Nabawy que el Valencia está en engocaiciones con el mediocentro de Mali, que acaba contrato el próximo 30 de junio por lo que podría salir a un precio bajo.

Dieng acaba de refresar al Al Ahly tras jugar la Copa Africana de Naciones, con el que acumula esta temporada 18 partidos aunque sin la más mínima intención de renovar su contrato. De hecho, el maliense ya ha rechazado una oferta de renovación, por lo que podriá acabar saliendo antes del cierre del mercado invernal, con el Real Oviedo también muy atento a su fichaje.

A vueltas con el central

Pero sin duda, la gran prioridad de Carlos Corberán en este mercado invernal es el fichaje de un central tras despedirse de Mouctar Diakhaby por lo que resta de temporada. Desde Portugal ya han sido vinculados varios nombres, siendo el de Justin de Haas el que más convence a todos. El futbolistas neerlandés también acaba contrato con el Famalicao pero de momento no hay acuerdo para su traspaso.