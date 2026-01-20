El Valencia busca fichajes en ligas exóticas: Aliou Dieng y Pedro Gomes

El club che ha puesto sus ojos en el malí Aliou Dieng, que milita en el fútbol egipcio y viene de disputar la Copa África con su selección, para reforzar el centro del campo. Además, se ha interesado en el joven portugués Pedro Gomes, sin equipo tras pasar por Azerbaiyán

El Valencia enfila el último tercio del mercado de enero con mucho trabajo aún por hacer. Hasta el momento solo ha concretado el ansiado regreso de Umar Sadiq, cuyo fichaje ha supuesto un importante esfuerzo económico, pero las urgencias en el eje de la zaga son mucho mayores que a comienzos de mes. Diakhaby dijo adiós a la temporada por lesión y Corberán ha perdido también a César Tárrega, que estarán entre dos y tres semanas de baja. Por ello, firmar a un central es la gran prioridad, pero en la lista de deseos del técnico che figura además la llegada de un mediocentro físico que aporte músculo y equilibrio a la medular, soñando así mismo con un extremo desequilibrante como guinda.

Los recursos económicos que se manejan, no obstante, son limitados. No se esperan grandes dispendios después de abonar 5 millones de euros (con variables incluidas) para sacar al delantero nigeriano de la Real Sociedad. Así, la dirección deportiva que encabeza Lisandro Isei bucea en ligas exóticas en busca de talento y ha puesto sus ojos en el maliense Aliou Dieng, que milita en Egipto, para reforzar la parcela ancha, según ha informado el periodista Sayed Nabawy.

Aliou Dieg acaba contrato en junio y está también en la agenda del Oviedo

Internacional por Mali en 46 ocasiones, el futbolista nacido en Bamako acaba de competir con su selección en la reciente Copa África, donde ha sido un fijo en el once, alcanzando unos cuartos de final en los que fue eliminado por la campeona Senegal. Con sus 184 centímetros de altura se trata de un pivote que encaja en el perfil trazado por los técnicos valencianistas, aunque a sus 28 años no tiene experiencia en el fútbol europeo.

Formado en el Djoliba AC de su país, en 2018 dio el salto al MC Alger de Argelia y un año después aterrizó en el Ahly SC egipcio, con el que suma más de 232 partidos y ha conquistado varios títulos nacionales e internacionales. Tras una cesión en el Al-Kholood de Arabia Saudí la pasada campaña, en el presente curso suma 18 encuentros, pero ha rechazado la oferta de renovación de su club y eso le ha colocado en la rampa de salida, pues acaba contrato el próximo 30 de junio. Una situación que ha provocado también el interés del Real Oviedo, después de que en el último mercado el conjunto de El Cairo rechazara una propuesta del Al Hazm, de la Saudí Pro League.

El Brentford, dispuesto a dejar salir a Onyeka

Cabe recordar que además de Aliou Dieng, el Valencia ha puesto sus ojos en otros dos mediocentros nigerianos. De un lado, se esperaba una oferta por Wilfred Ndidi, pero su lesión en la Copa África ha supuesto un freno. El actual jugador del Brentford ya estuvo en la agenda el pasado verano, al igual que su compatriota Fran Onyeka, al que el Brentford está dispuesto a dejar salir. "Naturalmente, ha tenido menos minutos, veremos qué ocurre en este caso, porque sé que Frank tiene muchas ganas de jugar con más regularidad de lo que lo ha hecho, y lo entiendo perfectamente. Si no lo veo teniendo un papel importante en el próximo tramo de la temporada estudiaríamos una salida”, ha asegurado al respecto su entrenador, Keith Andrews.

Pedro Gomes, un central de futuro para el Valencia Mestalla

Por otro lado, para el eje de la zaga ha salido a la palestra el nombre del portugués Pedro Gomes, que se encuentra sin equipo después de jugar esta primera parte de la temporada en el Kapaz PFK de Azerbaiyán, con el que ha disputado 11 encuentros. Dicha opción ha sido apuntada por el periodista Lorenzo Lepore, si bien desde Radio Esport Valencia apuntan que en realidad se trataría de un fichaje que inicialmente pasaría a reforzar el filial, al igual que el keniano Amos Wanjala, que debe pasar esta semana el reconocimiento médico.

A sus 22 años, el defensor luso, que puede actuar tanto de central como de lateral diestro, pasó por las canteras del Amora y el Sporting Portugal antes de dar el salto a la elite de la mano del Boavista, con cuyo primer equipo jugó 22 choques, pasando también cedido por las filas de modestos de su país como el Atlético Clube y el Barreirense